L’invasion russe de l’Ukraine nuit à la science du climat : NPR

basculer la légende Arthur Max/AP

Arthur Max/AP

Le manque de données sur les conditions dans l’Arctique russe entrave déjà la science du climat et entraînera des lacunes toujours croissantes dans notre compréhension de la manière dont le changement climatique affecte la région qui se réchauffe le plus rapidement de la planète, préviennent les scientifiques.

L’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que la Terre dans son ensemble. Et la Russie possède plus de terres arctiques que n’importe quel autre pays. Mais depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, il est de plus en plus difficile pour les climatologues russes de collaborer ou de partager des données sur les conditions dans les vastes zones gelées du pays.

Cela comprend des mesures de base de la température et des chutes de neige dans l’Arctique russe, ainsi que des détails plus sophistiqués sur les émissions de gaz à effet de serre et ce qui arrive aux plantes et aux animaux dans la région.

Exclure ces données des modèles climatiques les rend moins précis et le problème s’aggravera avec le temps, prévient une nouvelle étude. “En négligeant les sites russes, nous réduisons nos chances d’atténuer les conséquences négatives du changement climatique”, déclare Efrén López-Blanco de l’Université d’Aarhus au Danemark, l’un des auteurs de le papierpublié dans la revue Changement climatique naturel.

Afin de construire des modèles climatiques capables de prédire avec précision ce qui arrivera à l’Arctique à l’avenir, les scientifiques ont besoin de mesures provenant de tout l’Arctique. Si les données disponibles sont concentrées dans quelques endroits, comme l’Alaska, le Canada et la Scandinavie, et excluent les vastes étendues arctiques de la Russie, alors les modèles seront de plus en plus imprécis, selon l’étude.

“C’est une immense masse continentale”, explique Ken Tape, écologiste à l’Université d’Alaska à Fairbanks. “Vous ne pouvez pas l’ignorer.”

L’accès des castors a été interdit aux scientifiques occidentaux

Tape constate déjà les effets négatifs de la guerre sur son domaine de recherche. Il étudie les castors, qui sont se déplacer dans la toundra et sont souvent des voisins impopulaires.

“C’est comme un intrus”, dit-il. “Les connotations ne sont pas positives, vous savez ? Surtout si le poisson est une ressource importante pour vous, vous allez être très sceptique à l’égard de quelqu’un qui vient bloquer des cours d’eau poissonneux.”

Des scientifiques comme Tape étudient les endroits où les castors apparaissent et tentent de comprendre jusqu’où la population se déplacera vers le nord, à quelle vitesse et à quelle échelle. De telles recherches peuvent aider les communautés locales à gérer les animaux : les castors sont connus pour transformer les ruisseaux en tourbières, par exemple, ce qui peut affecter la qualité de l’eau pour les humains à proximité.

La recherche est également importante car lorsque les castors construisent des barrages, ils peuvent perturber le sol gelé, ce qui peut libérer des gaz à effet de serre piégés lors du dégel.

Il y a quelques années, Tape a contribué au lancement du réseau d’observation des castors arctiques, afin que les scientifiques de tout l’Arctique puissent collaborer et partager des données. Mais avec l’invasion de l’Ukraine, le rêve d’une collaboration russe au projet s’est arrêté, dit-il. “Nous avons une réunion fin février”, dit-il, “et il s’agit essentiellement de l’Alaska, du Canada et de la Scandinavie. Personne de Russie ne vient.”

De plus, les scientifiques occidentaux n’ont plus accès aux sites de terrain en Russie, dit-il. Au lieu de cela, ils doivent se fier à ce qu’ils peuvent voir depuis l’espace, à partir d’images satellite de barrages de castors. “Vous pouvez faire beaucoup de choses depuis l’espace, mais vous devez avoir des bottes sur le terrain pour confirmer ce que vous voyez”, explique Tape.



basculer la légende Mladen Antonov/AFP via Getty Images

Mladen Antonov/AFP via Getty Images

Pour certains, c’est un rappel de la science de la guerre froide

Pour les climatologues russes qui ont débuté leur carrière en Union soviétique, la situation actuelle peut sembler étrangement familière.

“Dans le passé – comme dans le passé de l’Union soviétique – les données de cette partie du monde étaient également limitées”, explique Vladimir Romanovsky, expert en pergélisol à l’Université d’Alaska à Fairbanks, formé à Moscou. Au milieu des années 1970, les jeunes scientifiques n’avaient pratiquement aucun contact avec les collaborateurs occidentaux, se souvient-il.

Mais lorsque les choses se sont ouvertes dans les années 1990, dit-il, son domaine a explosé. “Pendant cette période, de nombreuses données sont devenues disponibles sur les régions russes à pergélisol”, se souvient-il. Des scientifiques internationaux ont commencé à collaborer avec des scientifiques russes pour étudier l’évolution du pergélisol.

Et les résultats de la recherche ont été explosifs. Le pergélisol est le sol gelé en permanence que l’on trouve dans l’Arctique. En dégelant, cela crée d’énormes problèmes pour les infrastructures construites dessusprovoquant la déformation des routes, la fissuration des fondations des bâtiments et la rupture des pipelines.

Cela peut également libérer d’énormes quantités de gaz qui réchauffent la planète et qui sont piégés dans la terre gelée. Les scientifiques préviennent désormais que pratiquement tout le permafrost de surface pourrait disparaître de l’Arctique à la fin du siècle.

Mais aujourd’hui, les données si cruciales pour la science du pergélisol se tarissent, dit Romanovsky.

Dans le passé, lui et d’autres scientifiques occidentaux ont reçu des mesures de température et de sol provenant d’installations de recherche russes. “Cette année, il n’y aura peut-être pas de données”, dit-il. “Si cela continue dans le futur, cela pourrait éventuellement avoir un impact sur notre compréhension [of permafrost changes.]”

Romanovsky s’inquiète également du sort des jeunes scientifiques russes qui jouent un rôle important dans l’avenir de la recherche climatique dans la région. “C’est très décourageant”, dit-il. “À terme, je crois que nous pourrons communiquer ouvertement…