L’invasion russe de l’Europe “plus probable que jamais” et l’Allemagne pourrait être anéantie à tout moment, avertissent des documents explosifs divulgués

Une invasion RUSSE de l’Europe est “plus probable que jamais” et l’Allemagne pourrait être rayée de la carte à tout moment, a averti un rapport explosif.

Les hauts gradés militaires en Allemagne ont exhorté le pays à se préparer à une guerre imminente avec la Russie, au milieu des craintes que la guerre en Ukraine ne dégénère en un conflit mondial avec l’OTAN.

Un chef militaire allemand a appelé son pays à se préparer à la guerre Crédit : Reuters

Des centaines de nouveaux véhicules militaires seront achetés dans le cadre de plans de refonte de l’armée Crédit : Getty

Les troupes allemandes participeront à davantage de missions conjointes de l’OTAN en Europe de l’Est Crédit : Getty

Dans des documents confidentiels divulgués à la publication allemande Der Spiegel, l’un des principaux généraux du pays, Eberhard Zorn, a ordonné à l’armée du pays de se mettre sur le pied de guerre face aux menaces “existentielles”.

Le document d’orientation de 68 pages produit fin septembre s’intitule “Directives opérationnelles pour les forces armées”.

Dans ce document, le général Zorn a appelé à la refonte complète de l’armée allemande et à se préparer à la guerre.

“Les attaques contre l’Allemagne peuvent potentiellement se produire sans avertissement et avec de grands dégâts, voire existentiels”, a-t-il écrit.

Les forces armées allemandes, connues sous le nom de Bundeswehr, comptent 183 638 membres actifs en février de cette année et 949 000 réservistes.

Cela se compare à l’armée russe, qui compterait environ un million de soldats actifs et jusqu’à deux millions de réservistes.

Bien que l’armée allemande moderne ait été impliquée dans des conflits étrangers comme l’Afghanistan, Zorn appelle la Bundeswehr à se préparer “à une guerre forcée” sur son propre territoire.

Il a averti qu’une guerre dans un pays membre de l’OTAN en Europe de l’Est était “devenue plus probable” et a appelé l’Allemagne à jouer un rôle de premier plan dans la défense du continent et à créer des forces armées plus “robustes”.

Au lieu de petites unités spécialisées dans des missions à l’étranger, il a exigé de grandes unités qui sont parfois prêtes à se battre pour l’OTAN.

“La défense de l’Alliance, y compris la capacité de fournir une dissuasion visible et crédible, dominera l’action militaire de l’Allemagne”, a-t-il déclaré.

Cela marquerait un changement radical dans la politique militaire de l’Allemagne moderne, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est concentrée sur le maintien d’une petite armée, tout en ayant des bases militaires étrangères sur son propre sol.

Cette décision intervient après que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un “tournant” à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

Alors que l’Allemagne avait auparavant cherché à maintenir des relations étroites avec la Russie – un vestige de sa politique Ostpolitik de l’époque de la guerre froide – Scholz a reconnu que “la guerre en Europe est à nouveau une réalité”.

Il a également promis 100 milliards d’euros (87 milliards de livres sterling) pour mettre à niveau l’armée du pays.

Si on ne saute pas vite, aucune armée ne bougera en Europe Signaler

Dans le cadre d’un renforcement majeur de l’armée allemande, il a été annoncé que la Bundeswehr achèterait 53 avions de transport Airbus A400M, des avions de combat Eurofighter Typhoon et plusieurs véhicules aériens sans pilote.

Il achètera également des hélicoptères NH90 supplémentaires, 579 véhicules de combat d’infanterie Puma, au moins 503 véhicules de combat blindés multirôles Boxer et de nouveaux navires de guerre et sous-marins militaires.

L’Allemagne cherche également à rapatrier la plupart de ses troupes du Mali, où elles ont été déployées dans le cadre d’une mission de stabilisation de l’ONU, dans le cadre de la Bundeswehr réorganisée décrite dans les documents divulgués.

Le journal indique qu’en cas d’agression russe à la frontière orientale de l’OTAN, l’Allemagne devrait fournir “des forces réactives et combatives” et ne pourrait pas attendre le soutien des États-Unis.

Zorn prévient que ni l’UE ni l’OTAN ne peuvent se permettre “de commencer à planifier et à générer des forces seulement après que l’attaque a eu lieu”.

Il poursuit : « Si nous ne sautons pas vite, aucune armée ne se déplacera en Europe.

Troupes russes en Ukraine – L’Allemagne a été invitée à se préparer à l’invasion Crédit : AP

Le pays a rompu bon nombre de ses liens préexistants avec la Russie Crédit : Getty

Le chancelier allemand Scholz a promis 100 milliards d’euros (87 milliards de livres sterling) de dépenses militaires supplémentaires Crédit : Getty

Cependant, la fuite du rapport peut être un signe que les chefs militaires allemands sont devenus frustrés par ce qu’ils considèrent comme une réponse lente de leur gouvernement aux promesses d’argent antérieures.

“Il y a une guerre qui fait rage en Ukraine mais les procédures ici fonctionnent toujours en mode temps de paix, tandis que l’inflation ronge l’argent”, a déclaré à Reuters un responsable de la défense.

Une autre source a affirmé que l’Allemagne n’avait pas encore reconstitué les munitions qu’elle avait données à l’Ukraine, laissant son armée désespérément sous-équipée.

“Des contrats pour certaines munitions ont été approuvés, mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport à ce dont nous avons réellement besoin”, ont-ils déclaré.

L’Allemagne a fourni à Kyiv 14 obusiers automoteurs et 13 500 cartouches d’artillerie provenant de ses propres stocks au début de la guerre, mais ils n’auraient pas encore été remplacés.

Cela survient après que l’armée allemande a accidentellement distribué des uniformes pour ses soldats avec des étiquettes «SS».

On pense que les initiales signifiaient “petit, court”, avec un “problème de production” blâmé pour l’erreur.

Les lois allemandes interdisent l’affichage de toute iconographie nazie, y compris les initiales “SS”, souvent associées au méchant Schutzstaffel d’Adolf Hitler, qui a orchestré le meurtre de six millions de Juifs pendant l’Holocauste.

Les lettres SS sont même interdites sur les plaques d’immatriculation des voitures en Allemagne, ainsi que tout autre symbole nazi.