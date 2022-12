L’invasion imminente de la Syrie par la Turquie est motivée par la politique et non par des problèmes de sécurité, selon des experts

L’invasion imminente du nord de la Syrie par la Turquie résulte probablement de “raisons politiques” plutôt que d’un besoin de sécurité nationale, et on ne sait toujours pas comment les responsables déclareront le “succès de la mission”, ont déclaré des experts à Fox News Digital.

“Il s’agit d’une incursion militaire politiquement motivée plutôt que d’une sorte d’ambition, vous savez, tactiquement sensée ou, vous savez, stratégiquement orientée”, a déclaré Sinan Ciddi, expert de la politique intérieure et de la politique étrangère turques pour la Fondation pour la défense des démocraties. . “Le moment de cette opération aura été beaucoup plus proche de la prochaine élection présidentielle turque, afin qu’ils puissent en tirer le maximum d’avantages politiques.”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné la semaine dernière une série de frappes aériennes contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie et a promis d’ordonner une invasion terrestre du territoire alors que les tensions entourant les différends frontaliers atteignaient leur apogée.

La Turquie a lancé les attaques en réponse à un attentat meurtrier le 13 novembre à Istanbul. Les autorités ont arrêté une femme d’origine arabo-syrienne liée aux Unités de défense du peuple (YPG) et au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les milices ont nié toute implication, mais cela n’a pas empêché Erdogan d’autoriser une réponse militaire.

Le Pentagone a exhorté la Turquie à renoncer à son plan d’envahir la Syrie, les responsables américains ayant averti que l’opération pourrait mettre en danger les troupes américaines dans le pays.

Un porte-parole de l’ambassade de Turquie à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital que les responsables ont “à maintes reprises souligné les menaces contre notre sécurité nationale, posées par le réseau terroriste PKK/YPG en Syrie et en Irak”.

“Nous avons toujours appelé à une solidarité sans équivoque et authentique face au terrorisme sous toutes ses formes et manifestations”, a déclaré le porte-parole. « Néanmoins, l’organisation terroriste a poursuivi ses attaques, ciblant récemment des civils innocents au cœur d’Istanbul.

Le porte-parole a souligné l’engagement de la Turquie à aider à combattre DAESH – le nom arabe de l’Etat islamique – et est “le seul allié de l’OTAN qui a mis des bottes sur le terrain et combattu DAESH poitrine contre poitrine depuis le début”, même si les responsables américains ont averti que l’invasion pourrait conduire à la libération des membres de l’Etat islamique détenus.

Sinam Sherkany Mohamad, le représentant de la mission du Conseil démocratique syrien aux États-Unis, a déclaré que les forces démocratiques – situées dans le nord et l’est de la Syrie – restent préparées à l’invasion mais “espèrent que cela n’arrivera pas”.

“Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas créer une autre zone de conflit dans la région”, a déclaré Mohamad. “Nous, en tant que Syrie, avons déjà beaucoup souffert [in] 12 ans après la crise syrienne, nous ne voulons donc pas créer une autre zone de conflit ou une guerre dans la région qui ne soit dans l’intérêt de personne, ni des États-Unis, ni de la Syrie, ni de la Turquie. »

“Nous espérons que la communauté internationale et les principales puissances, comme la Russie et les États-Unis, pourront nous empêcher de [facing] toute invasion terrestre à venir [days and weeks],” elle a ajouté.

Mohamad a salué les efforts américains pour faire pression sur la Turquie pour empêcher l’invasion, faisant écho aux préoccupations concernant la sécurité des troupes américaines, et elle a exhorté les responsables américains à envisager des sanctions contre la Turquie si Erdogan autorisait l’invasion.

“Il existe de nombreux mécanismes que l’administration américaine peut mettre en place pour empêcher la Turquie de cette invasion terrestre”, a-t-elle déclaré, soulignant que toute invasion entraînerait une “catastrophe humanitaire” avec des millions de personnes déplacées.

Erdogan avait précédemment suggéré la création d’une “zone de sécurité” pour les réfugiés dans le nord de la Syrie, et le 25 novembre, il s’est engagé à donner suite à son plan après avoir effectué les frappes aériennes. Il a soulevé la question lors d’un appel dimanche avec le président russe Vladimir Poutine, soulignant “l’importance et l’urgence” de créer un “couloir de sécurité” entre les deux pays à travers la Syrie, et le Kremlin a déclaré que les ministères russe et turc de la Défense et des Affaires étrangères maintiendraient « contacts étroits ».

Lors d’un discours télévisé la semaine dernière, Erdogan a déclaré qu’une “zone de sécurité” protégerait “les droits de millions de femmes et d’enfants” et que son gouvernement s’emploierait à “compléter cette [zone] le long de la frontière d’ouest en est dès que possible.”

Mais alors que la Turquie peut vanter son besoin d’une “zone de sécurité”, les experts affirment que l’objectif d’Erdogan est purement politique, visant à distraire les Turcs des problèmes économiques auxquels le pays est confronté.

“Je dirais que c’est une opération… essentiellement [aims to] détourner l’attention du public en Turquie de l’état de l’économie en difficulté et de la colère des gens vers une sorte de crise externe fabriquée à la suite de l’attentat terroriste qui s’est produit à Istanbul à la mi-novembre », a expliqué Ciddi, précisant que si l’attentat à la bombe est réel, Erdogan le gouvernement n’a fourni “aucune information crédible” permettant de lier les milices kurdes à l’attaque.

“Pourquoi accuser simplement les YPG sans aucune information crédible, substantielle ou solide ? Parce que c’est un accès facile à la question kurde”, a déclaré Ciddi. “Blâmer les Kurdes est une chose pour obtenir une sorte de base nationaliste et se rallier autour du drapeau de l’angoisse qui sévit en Turquie simplement parce qu’Erdogan est contre un mur, essentiellement, sur le plan électoral.”

Soner Cagaptay, directeur du programme de recherche turc à l’Institut de Washington, a expliqué que l’action militaire s’alignera sur l’objectif de créer une “zone de sécurité”, car Erdogan visera à capturer plus de zones YPG et à “casser cela en plus de morceaux”.

“La Turquie, à travers des incursions étrangères au cours des cinq dernières années, a brisé cette entité en plusieurs morceaux, et maintenant elle veut faire une autre incursion pour briser, créer une autre incision”, a déclaré Cagaptay.

La relation d’Erdogan avec le président syrien Bachar al-Assad est peut-être plus importante : la Turquie a soutenu les rebelles syriens qu’Assad a refoulés au cours de la dernière décennie vers leur dernier bastion dans le nord-ouest du pays. La Russie et l’Iran ont soutenu le régime d’Assad.

Mais des signes récents indiquent que la Turquie et la Syrie ont commencé à travailler pour dégeler cette dynamique glaciale. En septembre, le chef du renseignement turc a tenu plusieurs réunions avec son homologue syrien alors que la Russie encourageait une plus grande coopération entre les deux pays.

Cagaptay pense que l’action d’Erdogan en Syrie pourrait jouer dans cette équation si la Turquie pouvait absorber ces parties en échange d’un soutien et d’une reconnaissance, ce qui pourrait à son tour conduire à la fin de la longue guerre en Syrie.

“Assad va dire : ‘Qu’est-ce que tu vas faire pour moi ?’ et Erdogan va dire : “Je vous reconnais, un souverain syrien, désolé pour tout ce que j’ai fait”, a déclaré Cagaptay. “Et je pense que c’est ainsi que la guerre va probablement se terminer en Syrie.”

Kemal Kirişci, chercheur principal non résident au Center on the United States and Europe’s Turkey Project de la Brookings Institution, a noté qu’Erdogan se trouve dans une position précaire car ses intentions et sa loyauté restent floues.

“[Erdogan is] jouer avec devenir membre du Shanghai [Cooperation]et puis il donne du fil à retordre à la Grèce, etc. », a déclaré Kirişci. « À première vue, on dirait qu’il veut éloigner la Turquie de l’Occident… idéologiquement, c’est ce qu’il préfère.

“Erdogan est très conscient qu’il ne peut pas se permettre d’être seul face à l’ours russe”, a-t-il ajouté. “Et il est aussi extrêmement conscient qu’il est devenu trop dépendant de Poutine et de la Russie.”

Reuters a contribué à ce rapport.