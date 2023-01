L’invasion de Taïwan par la Chine échouerait, mais à un coût énorme pour les États-Unis, selon le jeu de guerre des analystes

Une invasion chinoise de Taïwan échouerait probablement si les États-Unis aidaient à défendre l’île – mais aurait un coût débilitant pour l’armée américaine elle-même, selon un groupe de réflexion américain.

Des experts militaires réunis par le Centre d’études stratégiques et internationales au jeu de guerre, le conflit disait que chaque participant direct probable à une guerre – les États-Unis, la Chine, Taïwan et le Japon – subirait des pertes « énormes ».

Les missiles chinois détruiraient probablement les bases aériennes américaines au Japon et jusqu’à Guam, et couleraient deux porte-avions américains et entre 10 et 20 destroyers et croiseurs au début de l’invasion.

La recrudescence des opérations militaires chinoises reflète la “nouvelle normalité” sous Xi Jinping Lire la suite

Mais la force d’invasion chinoise elle-même serait détruite avant même d’avoir occupé une partie importante de Taiwan et, finalement, elle serait empêchée d’atteindre son objectif de capturer la capitale de l’île, Taipei, selon la plupart des scénarios testés.

Cela, ainsi que les dommages causés aux cibles continentales par les contre-attaques taïwanaises, pourraient déstabiliser le pouvoir du parti communiste chinois, selon le rapport.

“Nous sommes parvenus à deux conclusions”, a déclaré Eric Heginbotham, expert en sécurité au Massachusetts Institute of Technology.

“Premièrement, dans la plupart des circonstances, il est peu probable que la Chine réussisse ses objectifs opérationnels ou qu’elle occupe Taipei”, a-t-il déclaré.

“Deuxièmement, le coût de la guerre serait élevé pour toutes les personnes impliquées, y compris certainement les États-Unis.”

Le jeu de guerre a testé 24 scénarios différents axés sur la Chine tentant de s’emparer de l’île par invasion en 2026. Les États-Unis étaient cruciaux : sans l’aide de l’Amérique, Taïwan serait conquise par l’Armée populaire de libération en trois mois ou moins.

Le jeu de guerre supposait que l’invasion commencerait par un bombardement d’ouverture par la Chine qui détruirait la majeure partie de la marine et de l’armée de l’air de Taiwan en quelques heures. La marine chinoise encerclerait Taïwan et commencerait à transporter une force de débarquement de milliers de soldats de l’APL et leur équipement à travers le détroit de Taïwan.

Dans ce que les joueurs de guerre appelaient le scénario le plus probable, l’armée taïwanaise enliserait les envahisseurs sur la côte.

“Pendant ce temps, les sous-marins, bombardiers et avions de combat/d’attaque américains, souvent renforcés par les forces d’autodéfense japonaises, paralysent rapidement la flotte amphibie chinoise”, indique le rapport.

“Les frappes de la Chine sur les bases japonaises et les navires de surface américains ne peuvent pas changer le résultat : Taiwan reste autonome”, a-t-il déclaré.

Matthew Cancian du US Naval War College a déclaré qu’il y avait des variables cruciales dont dépendait ce succès.

Premièrement, a-t-il dit, Taiwan lui-même doit être déterminé à riposter.

Deuxièmement, le Japon doit autoriser les États-Unis à lancer des contre-attaques depuis leurs bases sur le territoire japonais.

Sans cela, a déclaré Cancian, “alors l’intervention américaine ne suffirait pas à maintenir l’autonomie de Taiwan”.

Dans de tels cas, les pertes humaines seraient élevées, environ 10 000 dans les premières semaines de la guerre. Le jeu de guerre a soulevé d’importantes inconnues, comme si les États-Unis risqueraient une guerre nucléaire en attaquant directement la Chine.

Il a également demandé si le public américain et japonais serait prêt à accepter les pertes liées à la défense de Taiwan, affirmant que les pertes américaines pourraient nuire à la capacité de Washington à projeter sa puissance mondiale pendant très longtemps.

“Les États-Unis pourraient remporter une victoire à la Pyrrhus, souffrant plus à long terme que les Chinois ‘vaincus'”, indique le rapport.

Le rapport indique que Taïwan et l’armée américaine doivent renforcer leurs forces, en se concentrant sur les armes les plus résistantes et les plus efficaces, pour créer plus de dissuasion face à une invasion chinoise.

“Malgré la rhétorique sur l’adoption d’une “stratégie du porc-épic”, Taïwan dépense toujours la majeure partie de son budget de défense dans des navires et des avions coûteux que la Chine détruira rapidement”, a-t-il déclaré.