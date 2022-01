L’invasion de l’Ukraine par la Russie serait « folle » selon l’ex-Premier ministre suédois

– Amanda Macias et Silvia Amaro de CNBC ont contribué à ce rapport.

L’administration Biden a déclaré cette semaine qu’elle explorait les moyens de sécuriser l’énergie pour les alliés en Europe si la Russie réduisait ses exportations de pétrole et de gaz.

Cela aurait un effet préjudiciable sur l’Europe, et des discussions sont toujours en cours sur la manière de gérer cette éventualité, a-t-il ajouté.

Le flux de gaz pourrait également être coupé si la Russie veut riposter aux lourdes sanctions occidentales. « La seule chose énergique et vraiment dangereuse qu’ils puissent faire est de couper l’alimentation en gaz », a-t-il déclaré.

Le premier est s’il y a des combats et une invasion en Ukraine. « Il serait assez difficile de voir que – pendant que les chars roulent et tirent sur le sol – que les tuyaux fourniront du gaz à quelques mètres en dessous d’eux », a-t-il déclaré.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

« Je ne pense pas que ce soit utilisable comme monnaie d’échange », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était plus inquiet pour Nord Stream 1, qui a la même capacité de transport.

L’impasse a mis les actifs russes sous pression. Jeudi, l’indice MOEX Russie avait baissé de plus de 11 % depuis le début de l’année.

Le Kremlin a nié avoir l’intention d’envahir l’Ukraine, dans une répétition de son annexion illégale et de son occupation de la Crimée en 2014.

Il serait assez difficile de voir que – pendant que les réservoirs roulent et tirent sur le sol – que les tuyaux fourniront du gaz à quelques mètres en dessous d’eux.

« Nous entrerions dans un territoire vraiment inexploré en termes de guerre et de paix en Europe et de sécurité », a déclaré Bildt.

L’effet sur l’économie et la société russes serait très important et les gens mobiliseraient probablement des ressources pour aider l’Ukraine, a-t-il prédit.

« Ce serait fou », a-t-il déclaré jeudi à « Capital Connection » de CNBC, soulignant qu’il y aura des diffusions médiatiques d’explosions et d’images de réfugiés fuyant en cas d’invasion.

« Une grande invasion n’est peut-être pas la plus probable, mais ce n’est pas impossible » étant donné que le président russe Vladimir Poutine a utilisé la puissance militaire contre l’Ukraine dans le passé, a déclaré Bildt, qui est désormais coprésident du Conseil européen des relations étrangères.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.