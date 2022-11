L’invasion de l’Ukraine par la Russie risque de déclencher un nouveau bain de sang européen dans les Balkans, prévient l’ancien ambassadeur de l’OTAN

L’invasion désastreuse de l’Ukraine par la RUSSIE pourrait dégénérer en un nouveau bain de sang en Europe, a averti un ancien ambassadeur de l’OTAN.

On craint que la guerre brutale de Vladimir Poutine ne devienne la toile de fond d’une vague de violence entre le Kosovo pro-européen et la Serbie liée à la Russie.

Des casques bleus ont été déployés entre la frontière de la Serbie et du Kosovo Crédit : EPA

Les manifestations précédentes sont devenues meurtrières car les deux pays refusent de se réconcilier Crédit : Times Newspapers Ltd

Les pourparlers de paix n’ont pas réussi à désamorcer une dispute amère sur les plaques d’immatriculation des voitures, laissant la région “au bord du conflit”.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a averti que l’incapacité à résoudre ce problème de longue date pourrait déclencher la “violence”.

Et le président serbe Aleksandar Vucic a mis en garde contre “l’enfer sur le terrain” si le Kosovo ne recule pas dans le différend.

La dispute a atteint son paroxysme cette semaine après que le Kosovo a déclaré une date limite pour que les voitures dans le nord du pays à majorité serbe puissent réenregistrer les voitures avec des plaques kosovares.

À partir d’aujourd’hui, des escouades de «police spéciale» devaient arrêter les conducteurs et infliger des amendes de 130 £ – mais cela a été reporté à l’intervention de dernière minute des courtiers de la paix.

Le Kosovo a annoncé qu’il reporterait de 48 heures les amendes de 130 £ pour les plaques d’immatriculation non kosovares à la demande des États-Unis, après avoir précédemment prolongé le délai à deux reprises.

Cela survient alors qu’une unité spéciale de la police a été envoyée dans la région du nord du Kosovo, rapporte la poste albanaise.

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti a publié sur son compte Twitter tôt mardi matin :

“J’accepte sa demande (de l’ambassadeur américain) d’un report de 48 heures… Je suis heureux de travailler avec les États-Unis et l’UE pour trouver une solution au cours des deux prochains jours.”

Les deux parties n’ont pas tardé à se reprocher l’échec de parvenir à un accord pacifique après une longue discussion lundi, suggérant que le différend non résolu pourrait déclencher une crise.

Borrell a déclaré: “Je pense qu’il y a une responsabilité importante des deux dirigeants pour l’échec des pourparlers d’aujourd’hui et pour toute escalade et violence qui pourraient survenir.”

Pendant ce temps, le président serbe a déclaré que la situation était “au bord du conflit”, mettant en garde contre “l’enfer sur le terrain” si le Kosovo tentait d’appliquer les amendes.

Il a poursuivi: “La partie serbe était complètement constructive et nous acceptions les textes qui ont été modifiés dix fois, mais la partie albanaise ne voulait rien accepter, pas une seconde, ils rajoutaient toujours quelque chose qui n’était clairement pas possible.”

Au cours des deux dernières années, le changement de plaque apparemment mineur s’est heurté à une opposition farouche de la part des Serbes de souche du nord du Kosovo, qui répondent toujours aux autorités serbes plutôt qu’au Kosovo.

Le point d’éclair pourrait devenir une nouvelle guerre par procuration dans le jeu de pouvoir mondial entre l’Occident et la Russie.

Le monde est déjà sur le fil du rasoir alors que la guerre barbare de Poutine en Ukraine se poursuit, et une autre guerre majeure serait un coup de marteau dévastateur pour une Europe déjà fragile.

On craint que la Serbie ait été infiltrée par des larbins pro-Kremlin et que les deux soient au bord du conflit en “mode crise” après l’échec des pourparlers de paix entre les deux pays lundi.

Vesko Garčević, ancien ambassadeur du Monténégro auprès de l’OTAN et professeur à l’Université de Boston, a averti que la Serbie liée à la Russie “jouait avec le feu” lors d’un entretien avec The Sun Online.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, à la grande fureur de Belgrade qui refuse de le reconnaître comme nation indépendante.

Le Kosovo et la Serbie se sont déjà affrontés lors des guerres des Balkans, avec le conflit le plus sanglant entre 1998 et 1999, faisant 14 000 morts, des milliers de disparus et une intervention de l’OTAN.

Et l’un des points chauds actuels entre le Kosovo et la Serbie est une dispute sur les plaques d’immatriculation des voitures.

Et tout en semblant mesquin, le mouvement a déclenché la fureur à Belgrade.

Au moins huit attentats à la bombe incendiaire ont déjà eu lieu contre des Serbes du Kosovo qui ont échangé leurs plaques serbes contre celles représentant le Kosovo.

“La Serbie voudra aggraver cela autant qu’elle le pourra, et si elle va plus loin, cela pourrait devenir incontrôlable”, a déclaré M. Garčević au Sun Online.

”Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’ONU doivent s’impliquer davantage dans l’action préventive.

“Ils doivent dire à Belgrade que ce n’est pas un jeu, et cela ne sera pas toléré.”

Le Kosovo a le soutien de l’OTAN – mais cela n’a pas arrêté les tensions avec la Serbie.

Les Serbes de souche du nord du Kosovo sont très pro-russes, a-t-il dit, et enthousiastes à propos de Poutine et de ses idées – mais ils sont également armés.

Si l’instigation du conflit se produit dans le nord du Kosovo, nombre de ces Serbes de souche pro-russes attendront l’appel aux armes.

Le haut-commissaire de l’UE, Josep Borrell, a appelé les deux parties à entamer un nouveau dialogue alors que l’UE tente de servir de médiateur entre les deux parties, affirmant que “nous devons sortir du mode crise”.

L’Occident, trop longtemps, a été indulgent envers la Serbie Jakup Azemi

Engjellushe Morina, chercheur principal en politique au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré au Sun Online que le nord du Kosovo est fortement influencé par Srpska Lista, un parti politique serbe qui a été lié à des gangs serbes violents, ce qui aggrave la situation près de la frontière.

Les autorités russes continuent de défendre les Serbes qui se rebellent contre le gouvernement du Kosovo et affirment que les autorités du Kosovo aggravent délibérément les tensions.

“Les occidentaux poussent ouvertement la situation vers un conflit direct”, a déclaré la porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova, au début du mois.

La Serbie est un pays pro-russe et, en février, son président a acheté un système anti-aérien de haute technologie à Poutine le même jour que la guerre en Ukraine a commencé.

Jakup Azemi est titulaire d’un doctorat. chercheur à la School of Slavonic and Eastern European Studies de l’University College of London, où il se spécialise dans l’histoire politique du Kosovo et la période de la guerre entre la Serbie et le Kosovo.

Azemi a déclaré qu’il y avait une ”compréhension générale” que la Serbie et ”certaines sections de Serbes dans les Balkans, y compris ceux du Kosovo” ont été manipulées et utilisées comme un outil par Moscou.

Malgré cette manipulation de la Russie dans l’État des Balkans, Azemi a déclaré qu’il restait optimiste sur le fait que la Serbie ne commencerait pas une autre guerre, mais a déclaré que l’Occident devait adopter une position ferme contre les actions de la Serbie.

“L’Occident, depuis trop longtemps, a été indulgent envers la Serbie en espérant que ses dirigeants s’orienteront vers l’ouest, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré Azmei au Sun Online.

La crainte d’un conflit imminent dans la région déjà fragile des Balkans est exacerbée par le refus de l’indépendance du Kosovo par Belgrade, bien qu’il soit reconnu par 177 pays étrangers.

Le Dr Neven Andjelic, professeur adjoint en relations internationales et droits de l’homme à la Regent’s University de Londres, spécialisé dans les relations avec les Balkans, a averti que la Russie pourrait offrir un soutien de guerre à la Serbie.

Mais l’implication de Poutine resterait à un niveau logistique uniquement, en raison de leur échec dans la guerre d’Ukraine.

Le Dr Andjelic a déclaré au Sun Online : ” C’est symbolique pour la Serbie, mais ils n’ont pas la capacité militaire.

“La communauté internationale réagirait fortement si les choses s’intensifiaient au Kosovo.

”Belgrade doit abandonner cette emprise imaginaire qu’ils ont sur le Kosovo.”

Hekuran Muja, de Pristina, au Kosovo, a déclaré que les récents désaccords incitent le Kosovo à prendre à juste titre des mesures réciproques en tant que pays souverain.

“Ce n’est pas vraiment un problème de plaque d’immatriculation, c’est la Serbie qui ne reconnaît pas le Kosovo”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

De nombreux ressortissants serbes qui ont quitté leur emploi en raison de la débâcle des plaques d’immatriculation auraient été contraints de le faire par les Serbes de souche influencés par Poutine.

”Il est évident que la Serbie est un mandataire russe. La Russie essaie d’étendre son influence dans les Balkans et utilise ce tumulte pour détourner l’attention de ce qu’elle fait en Ukraine”, a déclaré Muja.

Réfugiés albanais de souche fuyant le conflit en 1999, lorsque le conflit le plus sanglant entre la Serbie et le Kosovo s’est produit Crédit : Getty

Des milliers d’Albanais de souche du Kosovo sont toujours portés disparus et seraient enterrés dans des fosses communes anonymes Crédit : Getty

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, entraînant des manifestations de masse et l’incendie de l’ambassade américaine à Belgrade Crédit : Reuters