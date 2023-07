L’invasion de l’Ukraine par la Russie est-elle « vouée à l’échec » ? | Nouvelles du monde

De hauts responsables militaires ukrainiens pensent que la Russie prévoit une attaque massive dans la région du nord-est de Kharkiv dans le but de détourner les efforts de l’Ukraine de sa contre-offensive.

Cela survient alors que le patron du MI6, Sir Richard Moore, a suggéré que l’invasion était « condamnée ».

Sur le Sky News Daily, Niall Paterson s’assoit avec notre rédacteur en chef des affaires internationales Dominic Waghorn et l’analyste de la sécurité et de la défense, le professeur Michael Clarke, pour décortiquer l’offensive et la contre-offensive militaires.

De plus, ils discutent de la nouvelle selon laquelle un soldat américain est détenu en Corée du Nord après avoir traversé la frontière sud-coréenne sans autorisation, comme l’a confirmé l’armée américaine.

