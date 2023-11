L’invasion de Gaza par Israël pourrait donner lieu à des atrocités massives et à un génocide contre les Palestiniens

L’armée israélienne largue une fois de plus des bombes sur la bande de Gaza assiégée. Au cours du week-end, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre au groupe militant palestinien Hamas, qui contrôle Gaza, après que ses combattants et d’autres groupes ont mené une attaque massive en Israël qui a débuté samedi matin. Jusqu’à présent, au moins 900 Israéliens et plus de 600 Palestiniens ont été tués ; ces chiffres, en particulier du côté palestinien, vont probablement augmenter considérablement à mesure que le conflit se poursuit.

La dernière opération militaire israélienne à Gaza est la plus récente d’une longue série d’incursions de ce type au cours des deux dernières décennies. Des attaques majeures ont eu lieu en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018 et 2021, soit pratiquement tous les deux ans. Israël a poursuivi une stratégie consistant à « tondre la pelouse », une expression qu’il utilise pour décrire les bombardements périodiques de Palestiniens sur le territoire afin de tenir à distance les groupes armés. Mais chaque fois qu’Israël affirme qu’il va dégrader et détruire les capacités des militants de Gaza, les combattants prouvent vite qu’ils n’ont fait qu’étendre et accroître leurs capacités.

La démonstration de ces capacités ce week-end – et la violence horrible qu’elle a déclenchée – a été si étendue que les experts du renseignement ont laissé abasourdi. Gaza est peut-être l’endroit le plus surveillé militairement au monde. Le territoire est assiégé depuis une quinzaine d’années, avec un blocus naval israélien et des drones armés survolant régulièrement le pays. Des intercepteurs de missiles israéliens de haute technologie, des murs et des clôtures ainsi que des détecteurs de tunnels souterrains patrouillent constamment dans la bande. Mais le Hamas a quand même pu lancer son assaut aérien, terrestre et maritime massif et multiphase.

Israël a cherché, à maintes reprises, à savoir quoi faire avec Gaza – avant même le retrait terrestre d’Israël du territoire en 2005. Yitzhak Rabin, qui fut Premier ministre israélien au début des années 1990, a déclaré un jour de manière tristement célèbre : « J’aimerais pouvoir réveillez-vous un jour et découvrez que Gaza a sombré dans la mer. » Les 2 millions de Palestiniens embêtants qui exigent d’être libérés de la cage dans laquelle Israël les enferme continuent d’empêcher les dirigeants israéliens de dormir la nuit.

Les événements de ces derniers jours indiquent clairement que les efforts militaires israéliens ont échoué. Et ce n’est pas faute d’efforts : les campagnes militaires israéliennes à Gaza ont provoqué la mort et la destruction de la population assiégée depuis des années. Chaque fois, des combattants palestiniens sont tués, tout comme de nombreux autres civils palestiniens. Vraisemblablement, bon nombre des combattants palestiniens qui ont pris part à l’assaut de ce week-end n’étaient pas en vie lorsqu’Israël a lancé pour la première fois sa campagne d’assassinat de dirigeants palestiniens à Gaza en 1993.

Mais même si l’approche militarisée d’Israël à l’égard de Gaza a été un échec retentissant, Netanyahu tentera probablement à nouveau de le faire. Le Premier ministre israélien a déjà averti il « transformera toutes les cachettes du Hamas en décombres ». Compte tenu du nombre considérable de morts israéliennes dues à l’attaque du Hamas, la campagne de représailles d’Israël bénéficiera d’une latitude sans précédent de la part de ses partenaires internationaux, y compris les États-Unis. Pour les Palestiniens, cela ne peut signifier qu’être témoins de massacres sans précédent.

Bien qu’Israël occupe les territoires palestiniens depuis plus d’un demi-siècle, la violence israélienne contre les Palestiniens a atteint des niveaux sans précédent ces dernières années. Des groupes de défense des droits humains internationaux, israéliens et palestiniens ont tout est conclu qu’Israël commet le crime d’apartheid contre les Palestiniens, et les Nations Unies ont déclaré que 2022 était l’année année la plus meurtrière record pour les Palestiniens tués en Cisjordanie par les troupes israéliennes. Les meurtres en 2023 sont en passe de dépasser ces chiffres : Plus de 200 Les Palestiniens de Cisjordanie sont jusqu’à présent morts dans la ligne de tir israélienne cette année.

Les colons israéliens se déchaînent également en Cisjordanie, menant des attaques massives que même les responsables israéliens ont qualifiées de «pogroms.» Le gouvernement israélien actuel est le plus d’extrême droite de l’histoire du pays et comprend des hommes politiques tels que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui a été considéré comme trop dangereux même de s’enrôler dans l’armée israélienne. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, à qui l’on a confié les rênes de l’administration civile du ministère de la Défense, lui confiant ainsi la responsabilité d’une grande partie de la Cisjordanie.appelé pour anéantir les villages palestiniens.

Parler de “une autre Nakba» est en hausse en Israël. La Nakba était le nettoyage ethnique massif de la Palestine historique en 1948, lorsque Israël a été fondé et que des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers et d’obtenir le statut de réfugiés. La plupart des habitants de Gaza se trouvent aujourd’hui sur le territoire à cause de la Nakba et continuent de se voir refuser le rapatriement vers leurs foyers ancestraux dans l’Israël et la Cisjordanie actuels.

Aujourd’hui, les politiciens israéliens appellent à nouveau au nettoyage ethnique des Palestiniens. Un membre israélien de la Knesset qui fait partie du parti Likoud de Netanyahu tweeté ce week-end : « Pour l’instant, un seul objectif : la Nakba ! Une Nakba qui éclipsera la Nakba de 48.» C’est une erreur de penser que ce sentiment est le produit de l’attaque la plus récente du Hamas. En fait, c’est une position détenue depuis longtemps par un nombre croissant d’Israéliens. Un sondage réalisé en 2016 par le Pew Research Center a révélé que près de la moitié des Juifs israéliens voulait expulser ou transférer les Arabes d’Israël. Depuis lors, l’opinion publique israélienne n’a fait que s’orienter davantage vers la droite.

La détérioration continue de la situation des droits humains des Palestiniens a incité Michael Barnett, professeur à l’Université George Washington et spécialiste du génocide, à rédiger un article article plus tôt cette année pour La violence politique en un coup d’œil intitulé : « Israël est-il au bord du génocide ? Il a écrit que « les recherches sur le génocide au cours des dernières décennies ont fourni un aperçu des conditions préalables, ce qui constitue un point de départ raisonnable. … De nombreux États pourraient être éligibles. Israël remplit toutes les conditions. »

C’était en mars. Aujourd’hui, alors qu’Israël frappe une fois de plus Gaza et se prépare à une invasion terrestre sanglanteNetanyahu a juré « puissante vengeance. » Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé qu’il renforcerait le siège existant sur Gaza, coupant toute entrée de carburant, de nourriture et de personnes sur le territoire. Gallant a déclaré qu’Israël menait une guerre contre «bêtes.» La punition collective de l’ensemble de la population de Gaza et le langage déshumanisant utilisé par le principal responsable de la défense israélienne laissent présager le pire.

La communauté internationale doit immédiatement tirer la sonnette d’alarme pour prévenir les atrocités et les crimes de guerre, qu’un Israël doté d’un leadership déséquilibré peut facilement commettre à nouveau. Jusqu’à présent, ce n’est pas le message envoyé par la plupart des responsables occidentaux.

L’ambassadrice Deborah Lipstadt, envoyée spéciale du Département d’État américain pour surveiller et combattre l’antisémitisme – une spécialiste du génocide, rien de moins –tweeté Dimanche : « Personne n’a le droit de dire à Israël comment se défendre et prévenir et dissuader de futures attaques. » La Maison Blanche a clairement exprimé son soutien indéfectible à Israël et a même déplacé des navires militaires vers la Méditerranée orientale pour dissuader d’autres acteurs de s’impliquer. Cela sera interprété en Israël comme une autorisation pour commettre des atrocités plus grandes que jamais. Ce faisant, Israël utilisera des armes fournies par les États-Unis, qui sont censées être réglementées par les lois américaines garantissant qu’elles sont utilisées à des fins de sécurité intérieure et d’autodéfense légitime et qu’elles n’aggravent pas le conflit. Washington ne se contente pas d’abdiquer sa responsabilité officielle et morale, mais autorise des atrocités de masse à un moment où tous les signaux d’alarme pour un génocide sont levés.

Que gagnera-t-il de tout cela au-delà de la mort et de la destruction ? À ce stade critique, deux voies s’offrent aux décideurs en Israël et à ses partenaires occidentaux. L’une des voies mène à une voie de meurtres, d’oppression, de haine et d’atrocités de masse potentielles sans précédent, tout en maintenant la probabilité que ces événements se reproduisent à nouveau après une courte période de temps. L’autre voie exige que les dirigeants exigent que les principaux griefs politiques des Palestiniens, les sources ultimes de la violence, soient enfin résolus.

La première voie nécessite des dirigeants puissants. Cette dernière nécessite des dirigeants courageux et dignes.