Linux en temps réel fait officiellement partie du noyau après des décennies de débat

Comme c’est souvent le cas, un changement notable dans un prochain noyau Linux est à la fois historique et sans importance.

Si vous souhaitez utiliser « Real-Time Linux » pour votre équipement audio, votre laser de soudage industriel ou votre rover martien, vous avez cette option depuis longtemps (en supposant que vous ne vouliez pas utiliser QNX ou d’autres alternatives). Les universités ont commencé à créer leurs propres noyaux en temps réel à la fin des années 1990. Un ensemble de correctifs, PREEMPT_RTexiste depuis au moins 2005. Et certains aspects du travail en temps réel, comme NON_HZont été déplacés il y a longtemps dans le noyau principal, permettant son utilisation dans les centres de données, le cloud computing ou tout ce qui nécessite beaucoup de processeurs.

Mais l’officialité compte toujours, et dans le noyau 6.12, PREEMPT_RT sera probablement fusionné avec la ligne principale. Comme noté par Steven Vaughan-Nichols sur ZDNetla signature finale de Linus Torvalds a eu lieu alors qu’il participait à l’Open Source Summit Europe. Torvalds a écrit le code original pour imprimerkun outil de débogage qui peut identifier les moments exacts où un processus se bloque, mais introduit également une latence qui va à l’encontre du calcul en temps réel. Le blog Phoronix a suivi la progression de PREEMPT_RT dans le noyau, ainsi que les changements printk qui a permis la prise en charge de la console threadée/atomique, essentielle à la mise en œuvre en temps réel.

Qu’est-ce que cela signifie pour le bureau Linux ? Pas grand-chose. Au-delà de la production ou de la réplication audio haut de gamme (et même c’est discutable), un noyau en temps réel ne rendra probablement pas les fenêtres plus rapides ou les programmes plus rapides. Mais les temps d’exécution garantis et les temps de latence dans le pire des cas qu’offre un Linux en temps réel sont très utiles, par exemple, pour les systèmes qui surveillent les freins des voitures, guident les machines CNC et régulent les systèmes multi-CPU extrêmement complexes. Avoir PREEMPT-RT dans le noyau principal facilite la maintenance d’un système en temps réel, plutôt que de s’occuper des correctifs hors arborescence.

Cela va probablement changer les choses pour ceux qui étaient jusqu’à présent des fournisseurs spécialisés dans les solutions OS en temps réel pour les systèmes critiques. Ubuntu, par exemple, a commencé proposant une version en temps réel de sa distribution en 2023, mais nécessite un abonnement Ubuntu Pro pour y accéder. Ubuntu a orienté sa sortie vers la robotique, l’automatisation, Linux embarqué et d’autres besoins en temps réel, avec les correctifs, les correctifs, l’intégration de modules et les tests fournis par Ubuntu.

«Contrôler un laser avec Linux est fou», déclare Torvalds a déclaré lors du Kernel Summit de 2006« mais chacun dans cette salle est fou à sa manière. Donc si vous voulez utiliser Linux pour contrôler un laser de soudage industriel, je n’ai aucun problème avec votre utilisation de PREEMPT_RT. » Environ 18 ans plus tard, Torvalds et l’équipe du noyau, y compris le mainteneur de longue date et champion du temps réel Steven Rostedtont rendu encore plus facile de faire ce genre de chose.