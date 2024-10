Linux 6.12-rc3 publié avec quelques améliorations tardives du pilote NTFS

Linux 6.12-rc3 est disponible aujourd’hui comme prévu en tant que dernière version hebdomadaire candidate pour Linux 6.12 vers une version stable en novembre.

Avec Linux 6.12-rc3, il y a beaucoup plus de corrections de bugs/régressions à mesure que de plus en plus de développeurs et d’utilisateurs testent ce dernier code du noyau. La qualité de Linux 6.12 est d’autant plus importante que cette version du noyau devrait être la version Long Term Support (LTS) de cette année et être la dernière version fonctionnelle de 2024.

Il convient de noter dans Linux 6.12-rc3 quelques améliorations récentes du pilote du noyau NTFS pour le code du pilote de lecture/écriture NTFS3. Aucune modification NTFS3 n’a été soumise pendant la fenêtre de fusion Linux 6.12, mais Linus Torvalds a fini par autoriser cette demande d’extraction tardive.

Linus Torvalds a écrit dans le journal d’aujourd’hui Annonce 6.12-rc3 que: « tout semble normal. Nous avons tout

les mises à jour habituelles des pilotes (GPU et réseau dominants comme d’habitude, mais il y a quelques mises à jour mineures dans USB, fbdev, mmc, thermal…), quelques correctifs du système de fichiers (xfs, client smb et ntfs3), du réseau de base et des outils (les autotests et certaines traces de performances incluent l’actualisation des fichiers). Et le bruit aléatoire habituel ailleurs (io_uring, planificateur, quelques bruits MM).«

Consultez la présentation des fonctionnalités de Linux 6.12 pour en savoir plus sur tous les changements apportés à cette prochaine version majeure du noyau.