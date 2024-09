Linux 6.12-rc1 publié avec les messages de panique QR Code, PREEMPT_RT et Sched_ext

Comme prévu, le noyau Linux 6.12-rc1 est disponible aujourd’hui, marquant la fin de la très excitante fenêtre de fusion Linux 6.12 de deux semaines qui a vu débarquer de nombreuses fonctionnalités de haut niveau.

Si vous ne l’avez pas déjà vu plus tôt dans la journée, consultez notre aperçu des fonctionnalités de Linux 6.12 pour un aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités brillantes de Linux 6.12. Le noyau Linux 6.12 apporte les graphiques Intel Xe2 pour Lunar Lake et Battlemage activés par défaut, la prise en charge en temps réel de « PREEMPT_RT » a enfin été intégrée, Sched_ext a été fusionné, les messages de panique QR code DRM et bien plus encore.



Jusqu’à présent, Linus Torvalds n’a pas publié son annonce habituelle 6.12-rc1 sur la liste de diffusion, mais le code est disponible via Git pour les personnes intéressées. Vraisemblablement, son commentaire sera bientôt publié et sera mis à jour dès qu’il sera disponible.

Linux 6.12 stable devrait sortir entre la mi et la fin novembre et, étant donné le calendrier, il devrait s’agir de la version du noyau LTS (Long-Term Support) de cette année.

Passons maintenant à davantage de tests du noyau Linux 6.12 et d’analyse comparative des performances.

MISE À JOUR: Linus Torvalds est désormais absent avec son habituel annonce. Il a écrit à propos de Linux 6.12-rc1 :