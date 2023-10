Mais briser plus fort qu’un Balle courbe de Clayton Kershaw De ce groupe distingué de challengers présidentiels se trouve Dean Phillips, un représentant du Minnesota au Congrès pour trois mandats avec une notoriété proche de zéro, qui n’a défendu aucune position politique distinctive, qui ne compte aucune réalisation réelle au Congrès et qui est sur le point de courir contre Le président Joe Biden pour l’investiture démocrate.

Ce qui rend Phillips si unique, et mérite peut-être sa propre sous-aile de l’aile des challengers sortants, c’est qu’il n’a pas de véritable politique ou d’os politique à choisir avec Biden.

Même Robert Kennedy Jr., qui se présentait contre Biden jusqu’à récemment, a décampé pour une campagne indépendante, et Marianne Williamson adoptent des positions anti-Biden claires sur des questions majeures. Phillips adore Biden, qu’il appelle encore un « homme merveilleux et remarquable » et détenteur d’un « héritage extraordinaire ». Phillips a a voté la ligne Biden au Congrès environ 100 pour cent du temps. En avril 2021, après le premier discours de Biden lors d’une session conjointe du Congrès, Phillips s’est exclamé sur X, anciennement Twitter“Je suis tellement reconnaissant que l’Amérique ait élu Joe Biden comme président.”

Alors, qu’est-ce qui, vous avez parfaitement le droit de demander, motive la tentative de retrait de Biden de Phillips ? S’adressant à « Rencontrez la presse » en août, lorsque Phillips disait qu’un démocrate devrait défier Biden en 2024 mais qu’il n’était pas ce démocrate, il a déclaré qu’il était temps pour le pays de « tourner la page » sur Biden, qui devrait « passer le flambeau ». L’intervieweur Chuck Todd a tenté d’aider Phillips à formuler sa réflexion en lui demandant si le véritable problème était l’âge, un facteur disqualifiant valable pour une candidature dans de nombreux cas. Mais Phillips a catégoriquement nié cette raison. « Tout dépend de ce que ressentent les gens », a-t-il déclaré, faisant référence aux « chiffres d’approbation historiquement bas » du président.

C’est tout, d’après les archives publiques : Phillips veut que Biden soit remplacé en raison de son faibles taux d’approbation. Mais comme aucun autre adorateur de Biden ayant des ambitions présidentielles – comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom ou le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer – n’est actuellement prêt à participer au concours et à poursuivre les mêmes politiques qui ont valu à Biden un si faible nombre d’approbations, Phillips pense qu’il devrait le faire. campagne pour le travail.

« Un vote pour moi est un vote pour Joe Biden, vous seul m’avez, pas Joe » est un slogan de campagne insatisfaisant de Phillips, trop long pour tenir sur la plupart des pare-chocs et trop rétrograde pour atteindre la plupart des électeurs, mais c’est peut-être tout ce qu’il dit. a obtenu.

Ce n’est pas le seul aspect arriéré de la croisade Phillips. Le point le plus élémentaire des principaux défis a été d’amener le président sortant à défendre sa politique auprès des fidèles du parti. C’est louable dans tous les cas. Mais Phillips attaque Biden sur ses faibles chiffres d’approbation, ce que le président a du mal à renverser facilement. Si Phillips pense que les chiffres d’approbation de Biden présagent sa défaite face à Donald Trump l’année prochaine, ce qui pourrait très bien être le cas, Phillips doit avoir des plans pour améliorer ces chiffres s’il a la chance de prendre la place de Biden sur le bulletin de vote tout en poursuivant ces politiques. Mais si cette tâche était si réalisable, ne serait-il pas plus logique de simplement confier son plan secret à Biden pour qu’il l’exécute ?

Si Phillips se contentait de se mettre à la hauteur des électeurs et de dire ce que beaucoup pensent qu’il dit – que nous devrions tourner la page de Biden parce qu’au cours des 30 mois qui se sont écoulés depuis qu’il a tweeté ses éloges sans réserve à son égard, le président a perdu un pas ou deux – alors Biden pourrait à au moins répondre directement. Peut-être pourrait-il effectuer une série de gymnastique mentale et éliminer un champ de mines cognitives pour prouver qu’il est prêt pour encore quatre ans. Une telle déclaration de Phillips placerait la question de l’âge au centre de la campagne, à sa place. Mais Phillips, qui n’a pas encore fait sa marque en politique, n’a pas le courage présidentiel pour s’y rendre. Remplacer quelqu’un qui n’est pas populaire par quelqu’un d’inconnu est sa réponse de base. En soulignant constamment les faibles chiffres d’approbation de Biden, on ne peut pas dire qu’il les améliore. Au contraire, il aide Trump à battre Biden.

Se présenter contre le président sortant de votre parti a toujours été une mission kamikaze. Mais la plupart de ces candidats kamikaze le font en sachant que même si leur candidature peut mettre un terme à leur carrière politique, ils auront au moins la satisfaction d’avoir fait évoluer leur parti vers la gauche ou la droite ou d’avoir fait couler leur objectif.

Dans le cas de Phillips, il est difficile d’imaginer un avenir pour lui au sein du Parti démocrate. Mais il est tout aussi difficile de l’imaginer couler – ou même faire tomber – Biden. Alors, au-delà des quelques semaines de gloire de la campagne et d’interviews télévisées, qu’est-ce que Phillips y gagne ? Presque rien au-delà de son aile d’astérisque dans la salle des candidats présidentiels ratés.

