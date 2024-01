Linturi perd un procès de 10 millions de shillings contre l’État pour les propos de « Madoadoa »

Le secrétaire du Cabinet de l’Agriculture, Mithika Linturi, a perdu une action en dommages et intérêts de 10 millions de shillings qu’il avait intentée contre l’État pour arrestation malveillante et poursuites judiciaires suite à ses prétendues remarques incitatives de « madoadoa ».

Le tribunal a en outre refusé d’interdire à l’État de poursuivre son enquête et de porter plainte contre M. Linturi au sujet du même incident.

M. Linturi, alors sénateur Meru, a été arrêté dans la soirée du 8 janvier 2022 dans un hôtel d’Eldoret pour des propos qu’il avait tenus plus tôt dans la journée lors d’un rassemblement public organisé par l’Alliance démocratique unie.

Il a été emmené au commissariat de police de Kaptembwo à Nakuru et présenté au tribunal le 10 janvier, où la police, par diverses requêtes, a demandé avec succès l’autorisation de conclure l’enquête avant de porter plainte contre lui.

M. Linturi a été libéré sous caution conditionnelle de 2 millions de shillings et bâillonné pour l’empêcher de discuter de la question en public, de contacter des témoins et a reçu l’ordre de se présenter régulièrement devant les bureaux de la DCI.

Il a ensuite intenté une action en dommages-intérêts après avoir accusé la police d’être malveillante, irrationnelle, torturante et d’agir de mauvaise foi en l’arrêtant aux petites heures du matin, en le conduisant négligemment à travers plusieurs comtés et en le détenant pendant 38 heures.

Il a soutenu que l’État avait violé ses droits et libertés fondamentaux et que ses actions démontraient un abus de pouvoir dans le cadre du processus judiciaire.

« Les intimés ne sont pas le résultat de l’exercice de leur propre pouvoir discrétionnaire mais du résultat d’une collusion illégale et/ou de pressions de la part des plaignants ou de tiers. De telles décisions sont illégales et contraires à la loi, à l’ordre public et à la loi », peut-on lire dans la requête.

Dans ses prières. M. Linturi a demandé au tribunal d’ordonner que les enquêtes menées à son encontre par la Direction des enquêtes criminelles et le DPP par l’intermédiaire de la Commission nationale de cohésion et d’intégration violaient ses droits constitutionnels et étaient donc illégales.