L’intronisation au Temple de la renommée de Dolly Parton inspire un nouvel album rock

Dolly Parton a expliqué à quel point elle avait hâte d’être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, malgré ses réserves initiales quant à sa nomination.

“Quand vous parlez du Rock & Roll Hall of Fame, ne pensez-vous pas que cela devrait être pour les gens du rock ‘n’ roll?” la légende du pays a plaisanté PERSONNES.

L’icône de la musique a également révélé qu’elle prenait l’honneur au sérieux – si au sérieux, en fait, qu’elle prévoyait d’enregistrer un album rock.

“J’ai écrit une chanson juste pour [the ceremony], basé sur toute l’histoire”, a-t-elle dit. “Je vais pouvoir jouer ça. Je vais devoir être à la hauteur si je veux être dans le Hall of Fame, ” donc je vais aller de l’avant et faire un album rock ‘n’ roll, et je vais retirer les gens du rock ‘n’ roll field pour chanter avec moi dessus.… Je vais en fait tirer sur certains des plus grands et faire beaucoup de grandes chansons rock.

DOLLY PARTON INTRODUIT AU HALL OF FAME DU ROCK & ROLL MALGRÉ SA DÉCISION INITIALE DE “TIRER RESPECTUEUSEMENT UNE INCLINAISON”

Parton a également déclaré qu’elle prévoyait de dédier l’album à une personne très spéciale : son mari de 56 ans, Carl Thomas Dean.

“Je fais l’album rock ‘n’ roll grâce à lui”, a-t-elle admis. “J’avais souvent pensé à faire un album rock ‘n’ roll pour lui avec ses chansons préférées. Et quand tout cela est arrivé, j’ai décidé que j’allais y aller et le faire.… C’était juste la tempête parfaite. OK , C’est l’heure.”

Récemment, Parton a parlé avec amour de son mari dans une autre interview, dans laquelle elle a déclaré qu’elle s’abstiendrait probablement de tourner à nouveau afin qu’elle puisse être plus proche de lui à la maison.

“Je ne pense pas que je ferai de nouveau une tournée”, a-t-elle déclaré à Pollstar. “Je ferai des concerts spéciaux ici et là, de temps en temps. Peut-être faire un long week-end de concerts, ou juste quelques concerts dans un festival. Mais je n’ai plus l’intention de faire une tournée à part entière.”

“J’ai fait ça toute ma vie, et ça prend tellement de temps et d’énergie”, a-t-elle poursuivi. “J’aime rester un peu plus près de chez moi avec mon mari. Nous vieillissons maintenant, et je ne veux pas m’absenter pendant quatre ou cinq semaines à la fois. Quelque chose pourrait arriver. Je ne me sentirais pas bien à ce sujet , si j’étais parti et que quelqu’un avait besoin de moi. Ou je me sentirais mal si je devais quitter une tournée si quelqu’un tombait malade à la maison et avait besoin de moi, puis je devais quitter les fans.