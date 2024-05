L’introduction précoce des arachides réduit le risque d’allergie chez les enfants, selon une étude

Ils ont résolu l’affaire.

Les enfants exposés aux produits à base d’arachide pendant leur petite enfance, dès l’âge de 4 mois, sont moins susceptibles d’être allergiques aux arachides plus tard dans la vie, selon une étude britannique publiée mardi dans la revue NEJM Evidence.

Des chercheurs du King’s College de Londres ont observé plus de 500 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Ils ont découvert que les enfants nourris avec des arachides sous forme de pâte ou de purée jusqu’à l’âge de 5 ans étaient 71 % moins susceptibles de développer une allergie aux arachides que les enfants qui évitaient les arachides.

Une autre étude a donné des résultats similaires, mais n’a examiné que des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, ce qui « n’était pas clair si cela était nécessairement suffisant pour prouver une tolérance à long terme », Michelle F. Huffaker, l’une des auteurs de la nouvelle recherche et le directeur de la médecine translationnelle à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré au Washington Post.

Les deux études ont été parrainées et cofinancées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health.

La dernière recherche a révélé que 15,4 % des enfants qui évitaient les arachides développaient une allergie à l’âge de 12 ans, contre seulement 4,4 % de ceux qui étaient exposés aux arachides.

« Les résultats d’aujourd’hui devraient renforcer la confiance des parents et des soignants dans le fait que nourrir leurs jeunes enfants avec des produits à base d’arachide dès la petite enfance, conformément aux directives établies, peut fournir une protection durable contre l’allergie à l’arachide », a déclaré Jeanne Marrazzo, directrice du NIAID. a déclaré dans un communiqué.

« Si elle était largement mise en œuvre », a-t-elle ajouté, « cette stratégie simple et sûre pourrait prévenir des dizaines de milliers de cas d’allergie à l’arachide parmi les 3,6 millions d’enfants nés aux États-Unis chaque année. »

Gideon Lack, chercheur principal et professeur d’allergie pédiatrique au King’s College de Londres, a dit à CNN qu’il n’était pas surpris par les résultats.

« L’allergie aux arachides se développe très tôt chez la plupart des enfants entre six et 12 mois de vie », a déclaré Lack. « Si l’on veut prévenir une maladie, il faut le faire avant qu’elle ne se développe. »

« Ce phénomène biologique repose sur un principe immunologique appelé induction de tolérance orale », poursuit-il. « Nous savons depuis de nombreuses décennies que les jeunes souris ou autres animaux de laboratoire nourris avec des aliments tels que des œufs, du lait ou des arachides ne peuvent pas développer ces allergies plus tard. »

Les directives indiquent que le beurre de cacahuète peut être étalé finement ou mélangé avec du lait maternel, du lait maternisé ou de la purée. Les responsables de la santé préviennent que les cacahuètes entières ou hachées peuvent présenter des risques d’étouffement. Shutterstock

Bien qu’il ait été conseillé aux parents de donner des cacahuètes à leurs nourrissons, nombreux sont ceux qui craignent encore d’exposer leurs enfants à ces légumineuses. une étude récente a révélé.

Les directives indiquent que le beurre de cacahuète peut être étalé en fine couche ou mélangé avec du lait maternel, du lait maternisé ou de la purée. Les responsables de la santé préviennent que les cacahuètes entières ou hachées peuvent présenter des risques d’étouffement.

« Il existe un certain nombre d’options, mais du vieux beurre de cacahuète nature mélangé à de l’eau tiède peut fonctionner pour un enfant de 4 mois – il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de plus sophistiqué que cela », a déclaré l’auteur de l’étude, Huffaker.