L’introduction en bourse d’Instacart intervient alors que l’entreprise réduit les salaires des travailleurs de chantier

Instacart a fait ses débuts à la bourse du Nasdaq ce matin (19 septembre), inscription à 30$ une action sous le symbole CART, et s’élevant à 42 $ en début de séance. L’introduction en bourse a évalué Instacart à 10 milliards de dollars, en baisse spectaculaire par rapport à 39 milliards de dollars en 2019. Mais contrairement à ses pairs de l’économie des petits boulots Uber et DoorDash, Instacart est devenu public comme une entreprise rentable.

En fait, Instacart a enregistré des trimestres successifs de bénéfices depuis le trimestre terminé en juin 2022, bien que la croissance des bénéfices ait ralenti ces derniers mois, selon le dépôt S-1 de l’entreprise.

Comment Instacart est-il devenu rentable ?

Pour diversifier ses sources de revenus, l’entreprise de livraison de courses s’est installée dans le activité publicitaire en 2017. Cette stratégie a porté ses fruits. L’année dernière, ses revenus publicitaires ont augmenté de près de 30 %, tandis que les revenus provenant des commandes d’épicerie ont augmenté de 18 %, selon le dossier.

L’autre grand contributeur à sa progression vers la rentabilité a été la réduction drastique des coûts de main-d’œuvre. Mais Instacart a averti dans son dossier S-1 que ses relations précaires avec les travailleurs à la demande pourraient menacer une croissance rentable à l’avenir.

Comment Instacart paie-t-il les livreurs ?

Instacart dépend d’environ 600 000 « acheteurs » qui préparent les commandes de leurs clients. La plupart sont des acheteurs « à service complet », des entrepreneurs indépendants ou des travailleurs à la demande qui sélectionnent et livrent les commandes. Les autres sont des acheteurs « en magasin », qui sont des employés à temps partiel d’Instacart. Leurs missions se limitent au montage des commandes et n’incluent aucun service de livraison.

Les acheteurs à service complet sont payés au lot. Un lot peut inclure des achats dans plusieurs magasins pour un seul client, ou des achats dans un magasin puis la livraison d’articles à un ou plusieurs clients. Les acheteurs peuvent également choisir de procéder à la livraison uniquement ou au retrait uniquement.

En février 2019, l’entreprise a augmenté le paiement groupé minimum pour ses acheteurs, de 3 $ à une fourchette de 7 $ à 10 $ pour les lots à service complet et 5 $ pour les lots à livraison uniquement. Pour les lots à service complet, la taille de la commande n’avait pas d’importance ; Ainsi, même pour un petit lot de quelques articles, comme une bouteille d’eau et une pinte de glace, les livreurs recevraient au moins 7 $. (Instacart noté dans un article de blog en juillet, les habitudes des acheteurs ont changé pour inclure le fait de passer « des commandes d’articles de commodité ou de spécialité beaucoup plus petites entre les magasins hebdomadaires. »)

Mais maintenant que le salaire minimum de 7 dollars pour les petits lots a été réduit à 4 $. Pendant ce temps, les lots plus complexes (livraisons pour grandes entreprises, par exemple) paient 10 $ ou plus, en plus des pourboires. Pour les lots « d’articles lourds », 2 $ supplémentaires seront ajoutés en plus du minimum du lot.

Instacart fournit à ses acheteurs quelques détails à l’avance sur les lots, tels que les articles livrés, la distance qu’ils doivent parcourir, les revenus potentiels et un pourboire client estimé. Les acheteurs peuvent accepter n’importe quel lot de leur choix et ne sont pas pénalisés s’ils refusent un lot.

La structure tarifaire d’Instacart pour les acheteurs prend également en compte d’autres éléments de campagne potentiels tels que argent du gaz, qui sont versées si, par exemple, les prix élevés du carburant empêchent trop de chauffeurs-livreurs de circuler sur la route. Le salaire total des acheteurs dépend également de la distance qu’ils doivent parcourir pour livrer une commande et du fait qu’ils effectuent le travail pendant les heures de pointe (Instacart paie davantage les acheteurs pendant les heures d’ouverture). quand la demande des clients est plus élevée).

Le risque d’avoir de mauvaises relations avec les travailleurs à la demande

Instacart sait que certains travailleurs sont mécontents de sa structure salariale. Dans la section sur les facteurs de risque de son S-1, l’entreprise a averti que le fait de ne pas attirer ou retenir les travailleurs à la demande pourrait nuire à son activité.

« Le nombre d’acheteurs sur Instacart pourrait diminuer ou fluctuer en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les acheteurs choisissant de ne pas fournir leurs services via Instacart parce qu’ils ne sont pas satisfaits de leur potentiel de revenus, de notre modèle de rémunération ou des modifications apportées à notre modèle de rémunération. , des modifications des termes de notre contrat d’entrepreneur indépendant, des incitations pour les acheteurs, de nos partenaires de vente au détail, une mauvaise expérience sur Instacart ou la décision de poursuivre d’autres opportunités de travail.

Instacart et d’autres entreprises de travail à la demande sont particulièrement sensibles aux coûts de main-d’œuvre car elles opèrent dans un secteur à faible marge. En 2019, Instacart, aux côtés d’Uber et DoorDash, a réussi dépensé des millions de dollars faire pression contre une loi californienne qui reclassifierait les travailleurs à la demande en tant qu’employés, une décision qui obligerait les entreprises à payer un salaire minimum et des avantages sociaux.

Cependant, cette année, victoire pour les travailleurs, la ville de New York adopté un salaire minimum pour les travailleurs des applications de livraison, ce qui pourrait influencer la réglementation dans d’autres régions.

Les défis permanents d’Instacart en matière de main-d’œuvre



En réponse aux réductions de salaire, certains acheteurs d’Instacart ont exprimé leur mécontentement à l’égard de leur travail via des manifestations et grèves coordonnées sur à plusieurs reprises.

Lorsque nous avons contacté cette semaine les livreurs interrogés par Quartz en 2020, pour recherche des articles sur les travailleurs expériences pendant la pandémie, nous avons constaté qu’ils ne jouaient plus pour Instacart à cause du salaire. L’une d’elles, qui dirigeait un groupe Facebook pour les travailleurs à la demande, avait lancé sa propre entreprise. Un autre a dit : sur un message Facebook: «Je n’ai pas acheté Instacart depuis plus d’un an. Le salaire n’en valait pas la peine après toutes les réductions. Pas de gros salaire. C’est devenu une blague. Une quantité folle d’articles avec des caisses d’eau pour 7 $. Non merci 🤪”

Le travail à la demande est précaire pour les employés, mais il l’est également pour les entreprises, car les travailleurs peuvent désactiver leurs applications et s’en aller lorsqu’ils en ont marre, laissant derrière eux une pénurie de main-d’œuvre.