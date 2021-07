L’introduction en bourse de Zomato a des Indiens qui commandent des memes

L’offre publique initiale (IPO) de Zomato d’une valeur de 9 375 crores de roupies a été ouverte aujourd’hui et il s’agit de la plus grande introduction en bourse depuis l’émission de 10 341 crores de Rs de SBI Cards and Payment Services en mars 2020. Avant l’introduction en bourse, Zomato a levé plus de 4 196 crores de Rs (Rs 41,96 .51.86.380) de 186 investisseurs principaux au lieu de 55.21.73.505 actions à Rs 76 chacune, selon le dossier de la bourse. Si le tweet du fondateur de Zomato, Deepinder Goyal, est quelque chose à faire, il attend avec impatience que les investisseurs souscrivent à l’introduction en bourse du géant de la livraison de nourriture le premier jour de l’appel d’offres. Goyal a partagé sur Twitter qu’il mangeait du stress et avait commandé un triple petit-déjeuner.

Je viens de commander un triple petit-déjeuner @zomato. Manger le stress – Deepinder Goyal (@deepigoyal) 14 juillet 2021

L’excitation et le stress de Goyal ont été égalés par desi Twitter qui a fait ce qu’ils font le mieux – sortir des mèmes. Pour ne pas être en reste, les doublures pleines d’esprit de Zomato ont également diverti tout le monde. Et les internautes se sont également joints à la vague des mèmes pour marquer les enchères.

mereko à aisa dhak dhak horela hai — zomato (@zomato) 14 juillet 2021

Certains ont même commenté la perte du marketing commercial et ont rappelé aux autres marchés le grand jour de Zomato.

Beaucoup de discussions autour de l’introduction en bourse de Zomato, mais indépendamment des faibles BPF et des activités déficitaires en ce moment, nous devons reconnaître qu’aujourd’hui est un grand jour pour les startups indiennes. #ZomatoIPO– Jay (@notanetizen) 14 juillet 2021

Cependant, au milieu de tout cela, l’invitation sournoise de Swiggy à investir dans leur entreprise n’est pas passée inaperçue des utilisateurs de Twitter !

YES Securities a déclaré dans une note : « Nous voyons beaucoup d’enthousiasme autour de l’introduction en bourse de Zomato étant donné qu’il s’agit de la première grande entreprise de technologie grand public à être cotée. Des acteurs clés de l’industrie de la technologie alimentaire comme Zomato et Swiggy ont été en mesure de créer de multiples avantages concurrentiels tels qu’une infrastructure de livraison du dernier kilomètre, des données client, une marque forte et un effet de réseau favorisant la commodité/le choix. »

L’introduction en bourse, qui a été ouverte aux souscriptions aujourd’hui, se clôturera le 16 juillet. La fourchette de prix pour l’introduction en bourse de Zomato a été fixée à Rs 72-76 par action.

Il s’agit beaucoup de l’engagement dans les médias sociaux tout en faisant des affaires, car Kotak Securities est venu avec une réponse pleine d’esprit. « Chill karo, humare saath subah ki chaIPO » visait à inciter les investisseurs à les utiliser pour demander l’introduction en bourse de Zomato.

