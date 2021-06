L’introduction en bourse de TaskUs sur le Nasdaq valorise la société à 2,8 milliards de dollars

Les co-fondateurs de TaskUs Bryce Maddock (à gauche) et Jaspar Weir TaskUs

Pour Bryce Maddock et Jaspar Weir, le voyage au Nasdaq a commencé au lycée dans le sud de la Californie, a continué à travers une entreprise de divertissement pour les lycéens et une entreprise de yaourts en faillite en Argentine, et s’est finalement retrouvé dans une ville du Texas surtout connue pour son parc aquatique historique. Aujourd’hui dans la mi-trentaine, Maddock et Weir valent chacun environ 400 millions de dollars et supervisent une entreprise de 27 500 employés dans le monde. Treize ans après avoir investi leurs économies dans une entreprise appelée TaskUs, l’entreprise a tenu son débuts en bourse vendredi et est évalué à environ 2,8 milliards de dollars. L’action, négociée sous le symbole « TASK », a bondi de 26% à 29 $. TaskUs fournit des services de support client aux entreprises technologiques à croissance rapide, notamment Uber, Netflix, Coinbase et Zoom. Les employés sont répartis dans huit pays et TaskUs dédie des centaines, voire des milliers d’employés à ses principaux clients afin qu’il puisse gérer tous leurs problèmes liés au support. Revenu a grimpé de 33% l’année dernière à 478 millions de dollars, et TaskUs est rentable – une rareté parmi les entreprises technologiques nouvellement publiques – affichant un bénéfice net annuel de 34,5 millions de dollars l’année dernière. Maddock, le PDG, a déclaré que TaskUs sert le plus souvent les entreprises qui « réalisent que leur croissance va être si agressive qu’elles ne peuvent plus tout faire elles-mêmes ». Par exemple, Zoom a appelé au début de 2020, lorsque la croissance alimentée par la pandémie de la société de chat vidéo a multiplié par trente les demandes d’assistance, selon la tournée en ligne avant l’introduction en bourse. TaskUs comptait bientôt 700 employés travaillant sur le compte. Des clients tels que Zoom sont la raison pour laquelle Maddock et Weir, le président de la société, se sont rendus au Nasdaq vendredi pour sonner la cloche. Mais la trajectoire n’était pas toujours en haut et à droite.

Fêtes d’été au lycée

Maddock et Weir sont devenus les meilleurs amis il y a deux décennies alors qu’ils fréquentaient le lycée de Santa Monica, à quelques pâtés de maisons de l’une des plages les plus célèbres de Californie. Weir est resté à proximité pour étudier à l’Université de Californie du Sud, tandis que Maddock a traversé le pays pour se rendre à l’Université de New York. Pourtant, ils ont rassemblé leurs têtes et leurs portefeuilles et ont formé leur première entreprise, une agence de divertissement qui louait des salles autour de Los Angeles et organisait des fêtes sans alcool pour les lycéens. « Nous avons grandi à Los Angeles, et une chose que nous avons réalisé, c’est qu’en été, les enfants du lycée n’ont pas grand-chose à faire », a déclaré Maddock, dans une interview. Ils ont appelé le business Club Access et l’ont géré de 2005 à 2007, attirant 800 à 1 000 enfants en moyenne le lundi soir. Après le collège, ils ont décidé de donner un coup de feu à Buenos Aires. Weir avait étudié à l’étranger en Argentine et souhaitait y créer une entreprise. Lui et Maddock ont ​​décidé de démarrer un magasin de yaourt glacé. Ils se sont envolés ensemble et ont rencontré des investisseurs ainsi que des chimistes capables de mélanger les saveurs. Cependant, ils ont rapidement appris qu’ouvrir une petite entreprise en Argentine et gagner des pesos n’était pas un moyen de créer de la richesse, et ils ont abandonné l’idée avant qu’elle ne décolle.

Ils sont revenus vivre chez leurs parents et ont investi les 20 000 $ qu’ils avaient économisés grâce à l’activité événementielle dans leur prochaine entreprise : un assistant virtuel basé sur les tâches. Ils ont choisi de commencer aux Philippines, l’un des meilleurs pays au monde pour les centres d’appels et l’externalisation. « Nous avons utilisé nos économies combinées pour louer un bureau d’une pièce au bord d’une autoroute à une heure au sud de Manille et embaucher nos premiers employés », ont-ils écrit dans la partie lettre des fondateurs du prospectus. Lors de leurs premières conversations avec des start-ups, Maddock et Weir ont déclaré avoir rapidement appris que les cadres occupés ne voulaient pas d’aide basée sur les tâches, mais avaient plutôt besoin de services d’assistance plus complets pour les aider au fur et à mesure de leur croissance. TaskUs a élargi son champ d’action pour couvrir davantage de processus commerciaux, et les fondateurs ont intégré des start-ups soutenues par des entreprises. « Au fur et à mesure que nous gagions leur confiance, nous avons pris en charge des parties plus critiques de leurs opérations, telles que le support technique avancé et la revue de contenu critique », ont-ils écrit. En 2012, TaskUs était suffisamment établi pour toucher le radar d’Uber, qui n’en était encore qu’au début de son développement, bien qu’en expansion rapide et en levant de grands tours d’investissement. Maddock a déclaré que le message d’Uber lors de la première réunion à San Francisco était que la société de covoiturage n’externaliserait jamais ses services. Cela a complètement changé l’année suivante. « Ils nous ont rappelés et ont dit que l’externalisation semblait être une bonne idée maintenant », a déclaré Maddock. TaskUs a commencé à travailler avec Uber en 2013, en examinant et en intégrant les chauffeurs, selon le prospectus. En 2014, il a commencé à aider sur le support du pilote et du conducteur. Un an plus tard, TaskUs comptait plus de 2 000 personnes dédiées à Uber. De même, TaskUs a commencé à travailler avec Coinbase alors que la demande commençait à augmenter. C’était en 2017, lorsque « le bitcoin est devenu une obsession grand public et que les volumes de support ont grimpé en flèche », indique le dossier. Au fil du temps, TaskUs a commencé à gérer les besoins en matière de fraude, de conformité et de sécurité des clients pour Coinbase. Les Philippines sont toujours la plus grande plaque tournante de l’entreprise, avec plus de 19 000, soit 70 %, de ses employés qui s’y trouvent. Les États-Unis sont son deuxième plus grand pays, avec plus de 4 000 employés, suivis de l’Inde et du Mexique. TaskUs avait initialement son siège à Santa Monica, mais a commencé à déménager au Texas en 2016 avec l’ouverture d’un bureau à San Antonio, puis à proximité de New Braunfels, qui est devenu son siège actuel. New Braunfels abrite le Schlitterbahn, un parc aquatique de 42 ans qui couvre plus de 70 acres et est l’un des plus gros employeurs de la ville de 80 000 personnes.

Schlitterbahn Waterpark and Resort à New Braunfels, Texas. Erich Schlegel | Getty Images

Maddock et Weir vivent tous les deux à Austin, à environ 80 km au nord de New Braunfels. Avant la pandémie, ont-ils déclaré, ils passaient environ 75 % de leur temps à se rendre dans leurs différents bureaux, dont six à huit voyages par an aux Philippines. Ils sont impatients de reprendre la route et dans les airs, bien qu’en tant que personnes clés d’une société cotée en bourse, ils ont des polices d’assurance qui « nous interdisent de voyager dans le même avion », a déclaré Maddock.

‘Stock fantôme’