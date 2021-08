L’introduction en bourse de Robinhood a eu lieu il y a une semaine. Ce que Cramer et les autres regardent

Une semaine après l’introduction en bourse de Robinhood, les analystes du marché se méfient toujours du titre.

Les actions de la société de commerce en ligne ont connu des fluctuations à deux et trois chiffres cette semaine, plongeant de plus de 14% jeudi après qu’un dossier a révélé que les actionnaires existants de Robinhood prévoyaient de vendre près de 97,9 millions d’actions au fil du temps.

Voici ce que quatre analystes de marché, dont Jim Cramer de CNBC, voulaient voir ce nom.

Joe Terranova, directeur général principal de Virtus Investment Partners, a déclaré que la société doit décider si elle veut être sous les projecteurs des médias sociaux :

« Voulez-vous être un stock de mèmes? Et je pense qu’en fin de compte, cela doit être la question qui doit être abordée ici en ce moment. S’ils ne le font pas, la stratégie immédiate doit être des moyens de trouver plus de capitaux , en profitant de l’appréciation du prix, que ce soit par le biais d’une forme secondaire ou autre de mobilisation de capitaux. C’est le moyen de vaincre le fait d’être ce stock de meme. … Je ne pense pas qu’ils veuillent être un stock de meme parce que ce que c’est en fin de compte va faire est de décourager les investisseurs institutionnels et cela va détourner l’objet, l’attention, des vrais fondamentaux de l’entreprise, et tout est question de volatilité. »

Steven Chubak, directeur général de Wolfe Research, a détaillé sa note initiant une couverture sur Robinhood qui a qualifié l’action de 60 $ de « non investissable » :

« Nous sommes incroyablement sensibles à la manie financière des mèmes que nous voyons à travers un tas de noms différents. Notre propre équipe de quantification publie un écran de vente au détail où elle examine les noms qui génèrent le plus de trafic sur Reddit. Ceux-ci ont tendance à être risqués. longs ou shorts juste compte tenu de la volatilité démesurée. Et HOOD est clairement le n ° 1 au cours des dernières séances, sans surprise. Donc, je pense que nous devons juste être un peu sensibles à cela. Nous avons essayé de décrire le cas fondamental dans le cadre de la note et sur la base des fondamentaux, le cas haussier, vous pouvez souscrire quelque chose d’aussi élevé que 100. Le cas baissier, si vous envisagez les risques réglementaires réels et le pire des scénarios où [payment for order flow] est interdit, il pourrait être aussi bas que 15. Et nous tremblons quelque part entre les deux. Mais nous sommes conscients que les résultats de l’évaluation sont assez extrêmes. Vous pouvez conduire un camion à travers cette plage. Donc, nous devons juste être conscients de certaines de ces sensibilités lorsque nous pensons au type de notation que nous voulons finalement publier. »

Le fondateur et PDG de Tastytrade, Tom Sosnoff, a déclaré que l’avenir nuageux des crypto-monnaies pourrait contribuer à la pression sur le stock :

« Robinhood est une entreprise qui est vraiment banalisée, mais elle a quelque chose de spécial dans le sens où elle a cette viralité que personne d’autre dans l’espace n’a. … Et donc, ce qui est intéressant à propos de Robinhood, c’est : peuvent-ils atteindre cette évaluation, et comment peuvent-ils l’atteindre rapidement ? Et je pense en quelque sorte [Wednesday’s] déménagement était quelque chose d’un peu différent dont beaucoup de gens ne parlent pas. Je pense qu’il y avait une certaine clarté réglementaire autour de la crypto [Wednesday] avec tous les trucs qui [SEC Chairman Gary] Gensler parlait, et je pense que la rue et même les joueurs d’actions meme considèrent Robinhood se positionner potentiellement comme une centrale de crypto en plus d’une centrale d’options. Je veux dire, ce sont vraiment leurs deux principales sources de revenus. Et donc, je pense que cela a un peu à voir avec [Wednesday’s] se rallier. »

Cramer, l’hôte de « Mad Money » de CNBC, a soulevé des questions sur la vente d’actions :

« Le langage du prospectus n’est pas exactement clair sur la façon dont ils peuvent conclure cette transaction. Je veux dire, vous devez être double pendant un certain temps. Nous avons besoin de réponses ici sur la façon dont ces initiés peuvent vendre. Nous avons besoin de réponses à l’heure actuelle. »

Avertissement