« Ces affirmations incontrôlables et trompeuses d’une organisation marginale qui prétend avoir parlé avec 0,6% des utilisateurs de Deliveroo ne doivent pas être prises au sérieux », a déclaré un porte-parole de Deliveroo. « Les coureurs au Royaume-Uni sont payés pour chaque livraison qu’ils choisissent d’effectuer et gagnent 13 £ par heure en moyenne aux moments les plus chargés. Nous communiquons avec des milliers de coureurs chaque semaine et la satisfaction est actuellement à un niveau record. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy