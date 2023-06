L’introduction en bourse de Cava pourrait donner le ton à l’introduction en bourse d’autres restaurants

Alors que Cava fait ses débuts publics jeudi, d’autres entreprises de restauration surveilleront de près le moment où elles décideront de suivre les traces de la chaîne de restaurants méditerranéenne.

Les 18 derniers mois ont marqué le marché des introductions en bourse le plus lent depuis la crise financière. Peu d’entreprises américaines ont lancé des introductions en bourse, se méfiant d’un marché volatil secoué par la guerre en Ukraine, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les craintes de récession.

Selon les données de Capitale de la Renaissancequi suit les introductions en bourse et la performance des actions des nouvelles sociétés ouvertes.

L’introduction en bourse de Cava pourrait aider à briser cette sécheresse, alors qu’une poignée de restaurants regardent pour voir comment la chaîne se comporte alors qu’ils réfléchissent à l’opportunité de se lancer eux-mêmes sur le marché public. Le pic de plus de 100% des actions de Cava à leur plus haut niveau jeudi pourrait être de bon augure pour les autres restaurants.

« Une introduction en bourse réussie de Cava devrait ouvrir la porte à davantage d’introductions en bourse de restaurants », a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital. « Cela montrera que les investisseurs sont intéressés par l’espace et que les entreprises peuvent obtenir une certaine valorisation sur les marchés publics. »

Mercredi soir, Cava a fixé le prix de son introduction en bourse à 22 dollars par action, valorisant la société à 2,5 milliards de dollars. La société a initialement cherché à fixer le prix de son offre d’actions ordinaires entre 17 et 19 dollars par action, ce qui lui aurait donné une valorisation de 2,12 milliards de dollars, avant de porter la fourchette à 19 à 20 dollars par action.

La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole CAVA.

La décision de la société d’augmenter sa fourchette de prix et la flambée subséquente de l’action en début de séance pourraient être des signes positifs pour d’autres restaurants envisageant des introductions en bourse.

Cela augure bien pour les entreprises de restauration qui attendent dans les coulisses pour partir public. Le steakhouse brésilien Fogo de Chão et la chaîne de barbecue coréenne Gen Restaurant Group ont tous deux déposé des documents réglementaires de manière confidentielle, tandis que Panera Bread et Marques de graisse Twin Peaks a partagé l’intention d’émettre une introduction en bourse dans un proche avenir.

« Personne ne veut être le premier à entrer en bourse, c’est pourquoi je pense que nous avons tendance à voir des entreprises du même secteur entrer en bourse par lots », a déclaré Kennedy.

Mais la fenêtre pour devenir publique peut se fermer beaucoup plus vite qu’elle ne s’ouvre, selon Kennedy. La volatilité soudaine du marché peut effrayer les investisseurs et les entreprises privées qui espèrent les attirer.

Même si la fenêtre reste ouverte pour les futures introductions en bourse de restaurants, ces entreprises pourraient ne pas voir le même niveau d’intérêt des investisseurs que Cava, qui a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 28 % au premier trimestre. Alors que la chaîne méditerranéenne n’est toujours pas rentable, elle réduit ses pertes et semble plus proche de déclarer plus de revenus nets que son rival Sweetgreen, qui est devenu public en novembre 2021.

« [Cava] est venu à juste titre plus tôt que la plupart parce que c’est un nom de grande qualité », a déclaré Kevin McCarthy, directeur général de Neuberger Berman.