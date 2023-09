L’introduction en bourse d’Arm attire le plus bleu des géants de la technologie de premier ordre

Les actions du concepteur de puces appartenant à SoftBank, Arm, ont commencé à être négociées sur le Nasdaq aujourd’hui (14 septembre) sous le symbole « ARM » après que la société a terminé une 54,5 milliards de dollars Inscription en bourse. Il s’agit de la plus grande introduction en bourse aux États-Unis depuis Rivien en 2021.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

La société basée à Cambridge, au Royaume-Uni, a lancé 95,5 millions d’actions au prix de 51 $ chacunl’introduction en bourse ayant permis de récolter 4,87 milliards de dollars pour SoftBank.

Forte d’un boom de la demande pour ses puces, l’action Arm’s avoir attiré des poids lourds de la technologie sur le Nasdaq, dont beaucoup sont également les principaux clients et rivaux de l’entreprise. Ils incluent Apple, Google, Nvidia, TSMC, AMD, Intel, MediaTek et Samsung. Arm a mis de côté plus de 700 millions de dollars des actions de ces sociétés.

TSMC dit qu’il investira jusqu’à 100 millions de dollars dans l’introduction en bourse d’Arm. « Arm est un élément important de notre écosystème, de notre technologie et de l’écosystème de nos clients », a déclaré le président Mark Liu. dit le 6 septembre. « Nous voulons que cela réussisse, nous voulons que ce soit sain. » Principaux souscripteurs Les géants du secteur bancaire mondial : Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays et Mizuho Financial Group sont également en faveur de l’introduction en bourse. Arm leur a donné la possibilité d’acheter 7 millions d’actions supplémentaires.

En réponse aux débuts d’Arm au Nasdaq, les actions des sociétés de puces Nvidia, AMD et Semtech a augmenté de 1,1%, 0,7 % et 4 %, respectivement, au moment de la rédaction. Les actions de Broadcom, Qualcomm et Micron se situaient également entre 0,6% et 1,2% dans les échanges avant commercialisation.

Arm se méfiait du marché chinois

Dans son Dépôt d’introduction en bourse avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 21 août, Arm était inquiet sur la Chine, qui constitue 24% de ses ventes. Mais grâce à l’énorme potentiel de sa technologie de conception de puces IA, les entreprises technologiques parient gros sur son avenir. « Malgré certaines inquiétudes quant à l’exposition de l’entreprise à de nombreux risques en Chine, il est n’a pas arrêté un énorme enthousiasme, avec une introduction en bourse sursouscrite à plusieurs reprises », dit Susannah Streeterresponsable de la monnaie et des marchés chez une société de services financiers britannique Hargreaves-Lansdown.

L’entreprise, dont la technologie de conception de puces est utilisée par plus de 260 entreprises fabriquer plus de 30 milliards de puces par an, pouvoirs 99% des processeurs pour smartphones dans le monde. Il a enregistré 2,68 milliards de dollars de revenus au cours de son dernier exercice avec un bénéfice de 524 millions de dollars. L’activité d’Arm se concentre sur l’octroi de licences à ses clients pour la propriété intellectuelle de ses conceptions de puces, plutôt que sur la fabrication de puces.

Bien que l’architecture de puce de l’entreprise soit principalement destinée à l’industrie mondiale des smartphones, elle a fait des percées ces dernières années sur les marchés des serveurs, de l’Internet des objets (IoT) et des PC.