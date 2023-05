L’intrigue est en place, maintenant il ne reste plus qu’à la faire fonctionner

Nos semis de début d’été sont terminés pour le moment. Les bébés herbes sont heureux. Les salades printanières prennent leur envol. L’orache rampant est relogé dans des taches violettes.

Les moutardes et les choux de l’an dernier ont fleuri pour les abeilles. Leurs squelettes enlevés aux baies de compost. Les restes des parterres de cerfeuil aussi.

L’intrigue est rangée fin mai. Juste un buisson de coriandre occasionnel laissé pour la beauté, la feuille tardive et la fleur. De plus, bien sûr, quelques douzaines de grands plants de pavot dans des bourgeons gras et flous.

Les pois larmoyants commencent tout juste à s’enrouler autour des perches de noisetier. Les bébés haricots verts sont libérés – pour l’instant – des limaces et des escargots prédateurs.

Il y a des pièces de rechange dans le plateau de formation des semences. Jumelé avec du maïs de montagne peint, des citrouilles italiennes : marina di Chioggia et tonda Padana, et des courgettes. Ils trouveront tous une maison – je l’espère – sur le terrain d’été bien assez tôt.

Le fenouil résident tire. Les pois sucrés de Jane Scotter arrivent tous les jours. L’intrigue grimpera et grandira lors du passage à la 3D plus profonde de l’été.

Les sachets de graines resteront (en grande partie) dans des boîtes pour le moment. Mon travail d’été consiste principalement à arroser, à désherber légèrement et à nourrir. Faire vibrer la grive musicienne le matin, les merles au crépuscule. Pour attraper le flash orange rapide du renard.

Ma tâche consiste simplement à tenir compagnie à la plantation des parcelles. Exercer un devoir de vigilance. Faire attention, presque comme être parent. Ce n’est pas, je le sais, que les jeunes plantes ont toujours besoin de moi. Je suis conscient que nos rôles sont parfois inversés. Mais je suis là pour aider à leur donner la meilleure chance possible.

Je me réveillerai en me demandant si les coquelicots fleuriront aujourd’hui ? Aurai-je besoin de semer plus de tournesols ? Que se passera-t-il lorsque je serai absent ?

Je ne suis peut-être pas assez grand pour être un bon jardinier. Je suis sûr que mon père ne pensait pas comme ça. Mais pour l’instant le soleil brille, nos jeunes plants sont heureux, et moi aussi.

