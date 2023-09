L’intrigante présumée de Victoria Ponzi condamnée à la faillite personnelle

La saga du fraudeur financier présumé Greg Martel a pris une autre tournure jeudi lorsque Martel a été mis en faillite personnelle lors d’une audience devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Victoria.

La faillite aidera le séquestre dans l’affaire, PricewaterhouseCoopers, à récupérer les actifs appartenant à Martel afin de rembourser une partie de l’argent perdu par les investisseurs abandonnés.

Les principales cibles sont un manoir à Las Vegas, une maison à Langford près de Victoria et une cabane en Ontario dont il est copropriétaire avec son ex-conjoint. Ensemble, ils pourraient récupérer environ 4 millions de dollars, une petite fraction du quart de milliard qu’il doit. .

Entre-temps, une demande sera déposée plus tard ce mois-ci pour que Martel soit déclaré coupable d’outrage au tribunal, ce qui pourrait l’envoyer en prison, en supposant qu’il puisse être localisé au Canada.

Martel est le courtier hypothécaire en disgrâce de Victoria qui doit à 1 200 investisseurs environ 226 millions de dollars par l’intermédiaire de sa société Shop Your Own Mortgage (SYOM), également connue sous le nom de My Mortgage Auction Corp, dont il est l’unique directeur.

SYOM était censé regrouper l’argent des investisseurs pour fournir des prêts relais à court terme aux promoteurs immobiliers. Les investisseurs ont été attirés par des promesses de taux de rendement extrêmement élevés, allant parfois jusqu’à 100 pour cent d’intérêt sur une base annualisée.

Mais les choses ont commencé à se détériorer plus tôt cette année lorsque certains investisseurs ont commencé à se plaindre du fait que leurs paiements prenaient de plus en plus de temps à se matérialiser. Finalement, la société a complètement cessé de payer les investisseurs.

Plus d’une douzaine de poursuites ont été intentées contre Martel et le SYOM. Les poursuites ont été regroupées par le tribunal dans le cadre d’une ordonnance de mise sous séquestre début mai.

Cette maison à Langford, en Colombie-Britannique, est un atout de Greg Martel que le receveur espère récupérer. (Mike McArthur/CBC)

À ce jour, PwC n’a trouvé aucune preuve de l’existence des prêts relais que Martel vendait, ce qui a amené certains à spéculer qu’il dirigeait une chaîne de Ponzi. Dans un courriel adressé à CBC, Martel a nié l’accusation .

À ce jour, seulement 300 000 $ des millions disparus ont été récupérés et les progrès dans la recherche de l’endroit où le reste a disparu ont été lents, en grande partie grâce à la non-coopération de Martel, même face à de nombreuses ordonnances judiciaires exigeant qu’il produise des documents financiers et se conforme. avec les demandes du récepteur.

« Des millions détournés… »

Malgré tout cela, le sort de Martel est resté incertain, même si la rumeur disait qu’il se trouvait en Thaïlande à un moment donné. Il ne fait actuellement l’objet d’aucune accusation criminelle, même si la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a ouvert une enquête. enquête criminelle.

UN enquête préliminaire par la BC Financial Securities Authority, qui a conduit à la suspension de Martel, a conclu qu’il avait « détourné des millions de dollars en fonds d’investissement de prêts-relais à des fins personnelles… »

Selon Neil Bunker, vice-président senior de PwC, les documents financiers découverts se sont révélés mal préparés et inexacts. Bunker a également déclaré lors d’une réunion des créanciers que Martel avait perdu environ 20 millions de dollars en actions dans un compte TD Ameritrade pour lequel ils avaient consulté les dossiers.

PwC travaille actuellement à la création d’une « analyse des flux de fonds » à l’aide de relevés bancaires pour recréer un enregistrement de l’endroit où les fonds des investisseurs ont pu aboutir.

Les anciens bureaux de Shop Your Own Mortgage, situés au 645 Tyee St. à Victoria, ont été retrouvés vacants, selon le rapport d’un séquestre. (Mike McArthur/CBC)

Pendant ce temps, trois députés de la région de Victoria ont demandé de l’aide à la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, pour lutter contre les feuillets fiscaux T5 frauduleux émis par Shop Your Own Mortgage. Le T5 montre des gains que les investisseurs n’ont jamais reçus, mais sur lesquels ils devraient ou ont déjà payé de lourdes taxes.

« Dépendant des banques alimentaires et du couch surfing »

Dans une lettre les trois députés affirment collectivement avoir entendu le témoignage d’innombrables électeurs qui ont investi avec Martel – dont beaucoup sont des personnes âgées – et qui ont perdu leur maison et leurs avantages sociaux à cause des retombées.

« Certains se retrouvent maintenant dépendants des banques alimentaires et du couch surfing », indique la lettre signée par Alistair MacGregor, député de Cowichan-Malahat-Langford, Randall Garrison, député d’Esquimalt-Saanich-Sooke et la députée de Victoria Laurel Collins.

Les nouveaux avocats de Martel ont demandé une exemption constitutionnelle qui supprimerait l’obligation pour lui de fournir des documents et des informations au séquestre. Ils entendent faire valoir que les informations que le tribunal l’a contraint à produire pourraient être utilisées contre lui dans le cadre de toute procédure pénale aux États-Unis.

Une tentative antérieure pour obtenir un ordre de scellement pour empêcher que les rares informations fournies par Martel soient rendues publiques, elle a été refusée.

Une prochaine audience sur cette affaire est prévue devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à Vancouver, les 11 et 12 septembre.