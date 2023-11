Nouvelles

détails exclusifs





WASHINGTON — Les groupes religieux et les organisations à but non lucratif bénéficieraient d’un financement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars pour financer leur sécurité face à la recrudescence des crimes anti-juifs et autres crimes haineux, selon un projet de loi annoncé lundi par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Schumer a déclaré au Post que le sectarisme était à un « point d’ébullition » après que le groupe terroriste palestinien Hamas a assassiné plus de 1 400 personnes dans le sud d’Israël le 7 octobre, provoquant des représailles meurtrières d’Israël sur Gaza.

« La cascade de l’intolérance a atteint un point d’ébullition. Nous avons donc besoin d’une réponse fédérale plus forte », a déclaré le démocrate de New York dans une interview. Il a ajouté que les scènes d’un rassemblement à Washington samedi exigeant un cessez-le-feu entre les deux parties étaient « très troublantes » alors que les manifestants peignaient les portes de la Maison Blanche en rouge et escaladaient la clôture.

« Ce que réclament les chefs religieux, en particulier nos chefs religieux juifs, c’est plus d’argent pour le Subvention de sécurité à but non lucratif [Program],” il a dit. “Cela a été un grand succès, mais l’argent est plus ou moins épuisé.”

Schumer a déclaré que les groupes religieux et les organisations à but non lucratif bénéficieraient d’une augmentation de 1,2 milliard de dollars pour la sécurité, selon le projet de loi. Stéphane Jérémie

Le Congrès a approuvé 305 milliards de dollars pour le programme au cours du dernier exercice financier, qui s’est terminé le 30 septembre. Le programme, créé en 2017, permet aux institutions d’acheter du matériel de sécurité et d’embaucher des agents de sécurité sous contrat avec l’argent, mais elles ne peuvent pas embaucher directement du personnel car de la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État.

“Il y avait 679 millions de dollars de subventions demandées, mais seulement 305 millions de dollars figuraient dans la facture”, a déclaré Schumer. « Nous essayons donc de l’augmenter considérablement en raison des grands besoins depuis le 7 octobre.

Couverture du New York Post du mercredi 18 octobre 2023. rfaraino

Un manifestant tient une affiche anti-israélienne avec le message « Gardez le monde propre » alors que des étudiants participent à une grève pro-palestinienne à Washington Square Park. James Keivom

« Moins de la moitié des personnes ayant droit [to the funds] Je l’ai eu la dernière fois, et maintenant, après le 7 octobre, avec une augmentation de plus de 300 % des incidents antisémites, l’argent est plus que jamais nécessaire », a-t-il déclaré.

Le programme est administré par l’Agence fédérale de gestion des urgences et dispose actuellement d’une allocation maximale de 150 000 $ par an.

Le plan de Schumer prévoit 1,22 milliard de dollars de nouvelles dépenses, dont 1 milliard de dollars non liés à un exercice financier spécifique, 200 millions de dollars de nouveau financement pour l’exercice 2024 pour le programme et 20 millions de dollars supplémentaires pour renforcer le personnel administratif du programme.

L’unité antiterroriste du NYPD Transit patrouille dans la station Cortland Street WTC vendredi matin. William Farrington

Des affiches d’Israéliens kidnappés étaient recouvertes de croix gammées et accompagnées de signes de paix et d’étoiles juives. Gabriella Basse

« Cela peut être de l’argent pour des caméras ou pour des clôtures ou des portes, des portes plus dures, des fenêtres différentes. Cela ne peut pas s’adresser directement au personnel, mais ils peuvent également embaucher des services d’agents de sécurité », a déclaré Schumer.

« Tout le monde peut postuler. Les musulmans sont la deuxième cible la plus fréquente, et ils pourraient également postuler », a noté Schumer, qui est le plus haut responsable juif du pays.

Couverture du New York Post du lundi 9 octobre 2023.

Les Juifs représentent environ 2 % de la population américaine, mais près de 10% des crimes de haine signalés dans les données annuelles les plus récentes du FBI, qui faisaient état de 1 124 crimes anti-juifs signalés en 2022, soit une hausse de 36 % par rapport aux 824 incidents de ce type en 2021.

Les données préliminaires suggèrent que les crimes haineux visant les Juifs pourraient avoir grimpé de près de 400 % depuis le début des dernières violences au Moyen-Orient.

Au cours des 17 jours qui ont suivi l’attaque du Hamas contre Israël, les crimes anti-juifs auraient augmenté, avec 312 entre le 7 et le 23 octobre 2023, et 190 directement liés au conflit – contre 64 crimes de haine présumés au cours de la même période. l’année précédente, selon la Ligue Anti-Diffamation.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo