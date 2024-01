L’intimité queer des autoportraits de Paul Mpagi Sepuya

Image principaleAvec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Paris

Cette approche collaborative de l’image et de la réalisation d’expositions a été au cœur de Sepuyadepuis qu’il a obtenu son diplôme de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York en 2004. Aujourd’hui très recherchée, la première série de zines de Sepuya présentant des portraits d’amis, Tirer , est cité comme un élément important de la résurgence de la culture queer de l’auto-édition dans les années 2000. Une reconnaissance institutionnelle majeure est venue en 2018 lorsqu’il a été sélectionné pour New Photography 2018, l’enquête du MoMa sur les artistes essentiels travaillant à l’avant-garde de la photographie, suivie de sa participation à la Biennale de Whitney en 2019.

«Je serai surpris en entrant dans la galerie», explique l’artiste américain, Paul Mpagi Sepuya à la veille de Exposition , sa première exposition institutionnelle au Royaume-Uni qui s’ouvre aujourd’hui à Nottingham Contemporary. «Je voulais ne pas intervenir dans la formulation de cette exposition, en étant sûr que l’œuvre contenait suffisamment de contenu et que les recherches et les soins de Nicole Yip (conservatrice en chef) rassembleraient les choses.»

9 Exposition de Paul Mpagi Sepuya

Paul Mpagi Sepuya : Nicole a apporté sa propre perspective curatoriale à mon plus récent projet, Studio lumière du jour/Studio pièce sombre, rassemblant une étude des œuvres des dernières années ainsi que des œuvres antérieures sélectionnées qui éclairent certains aspects de mon travail d’une manière nouvelle. Lorsque je monte une exposition en galerie, je pars pour ainsi dire de zéro, d’une certaine manière, je trie et clarifie le travail que j’ai réalisé. Ce que j’aime vraiment dans les projets institutionnels, c’est de faire confiance au conservateur pour découvrir quelque chose de nouveau. J’ai mentionné que j’aimerais que Nicole prenne les devants, et elle a eu cette merveilleuse idée du double sens du terme « exposition » pour recadrer ce travail et le contextualiser.

Ci-dessous, AnAutre a parlé à Paul Mpagi Sepuya à propos de sa relation avec le studio et de l’influence du professeur Mary Kelly de l’UCLA, en particulier son point de vue selon lequel « tout ce qui se trouve à l’extérieur et jusqu’au cadre a autant de sens que ce qu’il y a à l’intérieur ».

AM : Lors d’une conférence invitée que vous avez donnée à l’Université de l’Arkansas en 2021, vous avez fait référence à Mary Kelly, professeure au département d’art de l’UCLA où vous avez obtenu votre MFA, en particulier à son point de vue selon lequel « tout ce qui est en dehors et jusqu’au cadre a comme autant de sens que ce qu’il y a à l’intérieur ». Comment cela a-t-il influencé la conception de votre exposition avec cette nouvelle exposition ?

PMS : Personne ne m’a posé cette question auparavant. Il y a deux façons d’aborder cela. L’un est tout ce qui est extérieur et jusqu’au moment où le tableau est réalisé, le contexte social et créatif extérieur au cadre de l’œuvre mais qui le soutient. Et l’autre réside bien sûr dans la configuration de l’exposition, l’ampleur et le sentiment d’approche de l’œuvre. Comment le public est-il dirigé ? Qu’est-ce qui soutient le travail ? Il y en a beaucoup d’autres qui ont été des mentorés officiels de Mary et qui pourraient mieux expliquer sa méthode. Mais j’ai vraiment aimé intégrer cela dans ma réflexion. Et pourtant, je voulais ne rien faire dans la formulation de cette exposition, convaincue que l’œuvre contenait suffisamment de contenu et que les recherches et les soins de Nicole rassembleraient les choses. Je serai surpris lorsque j’entrerai dans la galerie, et nous travaillerons pour finaliser la mise en page d’une manière qui, bien sûr, tient compte de tout ce qui est dans la méthode de Mary.

AM : Quel est votre lien émotionnel avec le studio ? Pourquoi cet espace est-il le théâtre de votre travail ?

PMS : Je ne sais pas si j’ai un lien émotionnel avec le studio. Peut-être un réconfort, une fixation ? Je ne veux pas que ma maison soit exposée en images. Il faut me connaître pour être là. Et d’une certaine manière, je protège également le studio. Mais j’adore le photographier. C’est un espace qui change toujours légèrement et qui est toujours là pour une observation occasionnelle, une grande intervention ou un jeu à jouer.

AM : Je suis intéressé par votre utilisation du langage. Vous utilisez un langage photographique objectif ou technique pour vos titres. Par exemple, les expositions précédentes incluent Pièce sombre (2018), Pousser tirer (2023) et ce spectacle, Exposition. Je suppose qu’il y a bien plus que de simples descriptions d’images, pourriez-vous expliquer le rôle que joue le langage dans votre travail ?

PMS : Je voulais passer à un langage plus objectif et plus technique dans le titre de l’œuvre, à partir de 2014, afin de cesser de donner des noms et de pousser deux choses à se produire simultanément : d’abord une description formelle de l’image qui ne le fait pas. évaluer le contenu, puis s’appuyer sur la reconnaissance et la familiarité d’un public cible sélectionné, ou sur le sentiment de ne pas savoir mais de vouloir savoir qui pourraient être les sujets par des étrangers. Les images pourraient donc évoluer vers une conversation quelque peu froide spécifique au médium, mais l’intimité est complétée par la proximité ou la connaissance d’espaces intimes en dehors du médium et dans le domaine des potins, du flirt et des pulsions. Je travaille sur un tout nouveau corpus d’œuvres et je réfléchis pour la première fois à ce qui pourrait être possible en m’appuyant sur les descriptions des gestes, avec des images qui continuent de repousser mes propres limites de l’explicite.