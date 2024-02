L’intimidation pendant l’enfance augmente le risque de santé mentale chez les adolescents

Résumé: L’intimidation pendant l’enfance peut entraîner une méfiance importante envers les autres chez les jeunes adolescents, augmentant considérablement leur risque de développer de graves problèmes de santé mentale à l’âge adulte. En analysant les données de 10 000 enfants britanniques sur près de deux décennies, la recherche a révélé que ceux qui ont été victimes d’intimidation à 11 ans et qui ont développé une méfiance interpersonnelle à 14 ans étaient 3,5 fois plus susceptibles d’être confrontés à des problèmes de santé mentale à 17 ans. Cette étude souligne la nécessité d’interventions en milieu scolaire. axé sur la promotion de la confiance interpersonnelle pour lutter contre les effets néfastes de l’intimidation sur la santé mentale.

Faits marquants:

Les adolescents victimes d’intimidation et qui développent une méfiance interpersonnelle sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale plus tard. L’étude a utilisé les données de la Millennium Cohort Study, qui a suivi 10 000 enfants britanniques, pour établir un lien clair entre l’intimidation, la méfiance et les problèmes de santé mentale. Seule la méfiance interpersonnelle, et non des facteurs tels que l’alimentation ou le sommeil, était liée au risque accru de problèmes de santé mentale dus au harcèlement.

Source: UCLA

Une nouvelle étude, codirigée par UCLA Health et l’Université de Glasgow, a révélé que les jeunes adolescents qui développent une forte méfiance à l’égard des autres à la suite d’intimidations pendant l’enfance sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale importants à l’âge adulte que les jeunes adolescents. ceux qui ne développent pas de problèmes de confiance interpersonnelle.

L’étude, publiée dans la revue Santé mentale naturelle le 13 février, serait le premier à examiner le lien entre l’intimidation par les pairs, la méfiance interpersonnelle et le développement ultérieur de problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété, la dépression, l’hyperactivité et la colère.

En plus de la méfiance interpersonnelle, les auteurs ont examiné si l’alimentation, le sommeil ou l’activité physique associaient également le harcèlement par les pairs à des problèmes de santé mentale ultérieurs. Crédit : Actualités des neurosciences

Les chercheurs ont utilisé les données de 10 000 enfants au Royaume-Uni étudiés pendant près de deux décennies dans le cadre de la Millennium Cohort Study. À partir de ces données, les chercheurs ont découvert que les adolescents qui ont été victimes d’intimidation à l’âge de 11 ans et qui ont développé une plus grande méfiance interpersonnelle à l’âge de 14 ans étaient environ 3,5 fois plus susceptibles d’éprouver des problèmes de santé mentale cliniquement significatifs à 17 ans que ceux qui ont développé moins de méfiance.

Les résultats pourraient aider les écoles et autres institutions à développer de nouvelles interventions fondées sur des preuves pour contrer les impacts négatifs de l’intimidation sur la santé mentale, selon l’auteur principal de l’étude, le Dr George Slavich, qui dirige le laboratoire d’évaluation et de recherche du stress de l’UCLA Health.

« Il existe actuellement peu de sujets de santé publique plus importants que la santé mentale des jeunes », a déclaré Slavich. « Afin d’aider les adolescents à atteindre leur plein potentiel, nous devons investir dans la recherche qui identifie les facteurs de risque d’une mauvaise santé et qui traduit ces connaissances en programmes de prévention susceptibles d’améliorer la santé et la résilience tout au long de la vie. »

Ces résultats surviennent dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de santé publique concernant la santé mentale des jeunes. Des études récentes menées par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont révélé que 44,2 % des lycéens échantillonnés aux États-Unis ont déclaré avoir été déprimés pendant au moins deux semaines en 2021, et un étudiant sur 10 interrogé avait signalé une tentative de suicide cette année-là.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont examiné ces tendances alarmantes du point de vue de la théorie de la sécurité sociale, qui émet l’hypothèse que les menaces sociales, telles que l’intimidation, ont un impact sur la santé mentale en partie en inculquant la croyance qu’on ne peut pas faire confiance aux autres ou que le monde est un endroit hostile, dangereux ou imprévisible.

Des recherches antérieures ont identifié des associations entre l’intimidation et les problèmes de santé mentale et comportementale chez les jeunes, notamment son impact sur la toxicomanie, la dépression, l’anxiété, l’automutilation et les pensées suicidaires.

Cependant, en suivant les jeunes au fil du temps, cette étude est la première à confirmer la manière dont l’intimidation conduit à la méfiance et, par conséquent, à des problèmes de santé mentale à la fin de l’adolescence.

Slavich a déclaré que lorsque des personnes développent des problèmes de santé mentale cliniquement significatifs au cours de l’adolescence, cela peut augmenter leur risque de souffrir de problèmes de santé mentale et physique tout au long de leur vie si rien n’est fait.

En plus de la méfiance interpersonnelle, les auteurs ont examiné si l’alimentation, le sommeil ou l’activité physique associaient également le harcèlement par les pairs à des problèmes de santé mentale ultérieurs. Cependant, seule la méfiance interpersonnelle associe l’intimidation à un risque accru de problèmes de santé mentale à 17 ans.

« Ce que ces données suggèrent, c’est que nous avons réellement besoin de programmes scolaires qui contribuent à favoriser un sentiment de confiance interpersonnelle au niveau de la classe et de l’école », a déclaré Slavich.

« Une façon d’y parvenir serait de développer des programmes fondés sur des données probantes, particulièrement axés sur la transition vers l’école secondaire et l’université, et qui présentent l’école comme une opportunité de développer des relations étroites et durables. »

L’étude a été co-écrite par le Dr George Slavich, professeur de psychiatrie et de sciences biocomportementales à l’UCLA, et le Dr Dimitris Tsomokos, chercheur à l’Université de Glasgow.

Auteur: Will Houston

Recherche originale : Les résultats paraîtront dans Santé mentale naturelle