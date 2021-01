Le président iranien a comparé le régime du leader américain sortant à celui de l’ancien Shah, et a déclaré que son règne «avec un état d’esprit de commerçant et de joueur» s’est soldé par un scandale.

S’adressant au cabinet mercredi, le président Hassan Rohani a déclaré qu’au cours des trois dernières années, l’Iran avait affronté «Ce grand terroriste», une référence au président américain Donald Trump, qui pensait pouvoir renverser Téhéran, mais part maintenant avec « Honte et scandale. »

La fin d’un gouvernement avec honte et scandale montre que l’intimidation, le racisme et les pratiques illégales ne prévaudront pas dans le monde.

« Ce n’est pas seulement la fin d’une administration, mais c’est l’échec de la politique de pression maximale contre la grande nation iranienne », A déclaré Rohani.

Le dirigeant iranien a affirmé qu’aujourd’hui marquait la défaite de la politique de terrorisme économique et que les gens allaient désormais assister à la croissance et à la stabilité de l’économie du pays.

Rohani a affirmé que Trump et ses associés verraient leur vie politique se terminer à jamais.

« Le président, qui n’avait pas de compréhension politique, dirigeait un pays, et un ministre des Affaires étrangères idiot et un conseiller à la sécurité nationale extrémiste ignorant se tenaient à ses côtés, il a effectué son travail avec un état d’esprit de marchand et de joueur, maintenant nous voyons j’ai tendance. »

Aussi sur rt.com Il ne reste que quelques semaines pour sauver l’accord nucléaire iranien, selon le chef de l’AIEA

Le président américain sortant Trump a unilatéralement retiré les États-Unis du plan d’action global conjoint, ou accord nucléaire iranien, visant à restreindre les ambitions nucléaires de Téhéran, en 2018.

Le retrait américain du pacte a été aggravé par la décision de Washington de réintroduire des sanctions paralysantes contre l’Iran.

Téhéran a déclaré que les puissances européennes n’avaient pas réussi à le protéger des États-Unis et ont choisi de revenir de leur côté de l’accord. Lundi dernier, Téhéran a déclaré qu’il avait commencé à enrichir de l’uranium à 20%, s’éloignant davantage des paramètres de l’accord nucléaire du JCPOA.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!