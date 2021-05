L’intimidation de Tucker Carlson sur les masques COVID est dangereuse

Fox News courtise la mort et le danger en donnant à Tucker Carlson une plate-forme pour inciter des étrangers à affronter et à harceler les porteurs de masques. Je peux vous dire par expérience personnelle que cela ne peut pas bien se terminer.

Il y a deux semaines, je me suis envolé pour Miami, où se trouve mon cardiologue, pour une batterie de tests médicaux, car je souffre de maladies cardiovasculaires et je suis plus à risque que la plupart d’avoir une crise cardiaque. Avant de me rendre à l’hôpital, j’ai décollé pour une promenade matinale. Venant de Caroline du Nord, où les masques étaient encore nécessaires en public, j’avais le mien. J’ai compris qu’il n’y avait pas une telle exigence en Floride, où les gens sont libres de porter – ou de ne pas porter – un masque à l’extérieur.

Environ 15 minutes après le début de ma marche, un inconnu à bicyclette, venant de la direction opposée, a ralenti en approchant. J’ai pensé qu’il me connaissait peut-être mais à la place il a crié: «Tu as un masque? Ouais, j’ai un masque (juron). Tu veux que je te l’enfonce dans la gorge?

Carlson sait que les masques fonctionnent

Whoa. Non seulement j’ai été surpris, mais pendant un moment j’ai eu peur de la rage hors du commun et incendiaire de cette personne. Je ne faisais aucune déclaration – politique ou autre – et je me suis certainement occupé de mes propres affaires. Je l’ai porté par habitude et pour protéger les autres. Même si je suis vacciné, tout le monde ne l’est pas. En fait, seuls 27% des Floridiens ont reçu les deux vaccins (ou dans le cas du vaccin Johnson & Johnson, la dose unique). Comme je l’ai souvent dit pendant la pandémie, notre réponse doit porter sur «nous, pas moi».

C’est pourquoi je portais mon masque. Même avec les directives révisées des Centers for Disease Control and Prevention qui nous permettent d’abandonner nos masques à l’extérieur, certains continuent de les porter pour se protéger d’autres virus (notez que vous n’avez probablement pas attrapé le rhume ou la grippe cet hiver, en gros en partie à cause du masquage), ou parce qu’il est difficile ou peu pratique de se débarrasser même de nouvelles habitudes. Apparemment, tout cela rend Tucker Carlson «mal à l’aise».

Quelques jours après mon affrontement, Carlson a utilisé sa chaire d’intimidation aux heures de grande écoute pour inciter ses millions de téléspectateurs à affronter des étrangers – comme moi – qui choisissent de porter des masques en public (et même d’appeler le 911 s’ils voient des enfants porter un masque. ). Carlson, dont le programme est régulièrement criblé de mensonges, a décrit le port de masque comme un «signe d’obéissance politique» et a attaqué ceux qui les portent à l’extérieur comme des «fanatiques et des névrosés».

Il y a tellement de problèmes avec le cri de coeur de Carlson. Notamment, il continue son défi du consensus scientifique écrasant selon lequel les masques aident à ralentir la propagation du COVID-19. Vous avez encore des doutes? Consultez cette étude de février du Journal of the American Medical Association: «Le port d’un masque communautaire réduit considérablement la transmission du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère… de deux manières. Premièrement, les masques empêchent les personnes infectées d’exposer d’autres personnes au (virus) en bloquant l’expiration des gouttelettes contenant le virus dans l’air. … Deuxièmement, les masques protègent les porteurs non infectés.

Arrêt complet.

Fini les câlins:Il est temps de commencer à éviter le «vaccin hésitant». Ils bloquent l’immunité du troupeau COVID.

Il était une fois Carlson lui-même reconnaissant que les masques fonctionnent. «Tout le monde le sait», a-t-il déclaré au printemps dernier. «Des dizaines d’articles de recherche l’ont prouvé. En Corée du Sud, au Japon, à Hong Kong, dans le reste de l’Asie – où le coronavirus a été maîtrisé – les masques étaient essentiels.

Non seulement Carlson se trompe complètement sur ses derniers faits, mais il poursuit la politisation des masques en tant que problème d’état bleu / d’état rouge, affirmant qu’ils transforment «les citoyens en drones», plutôt que d’en parler comme un problème de santé publique ou, plus important encore. , comment les porter protège les autres. Dans sa longue diatribe, Carlson n’a pas appelé ostensiblement et délibérément ses téléspectateurs à se faire vacciner, la chose la plus importante que nous puissions tous faire pour mettre fin à cette pandémie. A-t-il un souhait de mort – pour le reste d’entre nous?

Allumer sa base – oups, téléspectateurs

Mais ce qui m’inquiète vraiment, c’est que la rhétorique dangereuse de Carlson incite les téléspectateurs, comme l’homme qui m’a abordé, à prendre des mesures contre les porteurs de masques. J’ai eu de la chance. L’été dernier, un rapport de police à Little Rock, Arkansas, a déclaré qu’une femme de 64 ans avait été agressée pour avoir porté un masque en public. Dans sa déclaration à la police, la femme a déclaré avoir été frappée au visage avec un poing fermé et frappée au sol. Elle a également affirmé que les assaillants lui avaient dit: « Peut-être que vous ne seriez pas si moche si vous retiriez ce masque! » et « Les démocrates sont des violeurs de bébé! Joe Biden est aussi un violeur de bébé! »

Whoa, encore une fois.

Nous avons besoin de votre aide:Sommes-nous sur le point de frapper un mur de vaccins? Si vous avez des doutes sur la prise de vue, reconsidérez.

La rhétorique de Carlson, tout comme l’appel à l’action incendiaire du président de l’époque Donald Trump avant l’insurrection du 6 janvier, enflamme sa base – oups, je veux dire ses téléspectateurs – et leur donne une licence supplémentaire pour défier et affronter des gens dont ils ne savent rien.

« C’est vraiment, vraiment dangereux», a tweeté l’ancien agent spécial du FBI Asha Rangappa.« Il passe de ses téléspectateurs qui consomment passivement sa propagande à leur faire agir en conséquence – contre leurs voisins. Il teste la conformité de son public.

Quant à la suggestion encore plus ridicule de Carlson que des inconnus appellent le 911 ou les services de protection de l’enfance s’ils voient un enfant portant un masque, voici quelques conseils: faites attention à vos affaires et pensez à désactiver «Tucker Carlson ce soir», ce soir et tous les soirs. Fox News devrait le congédier avant que sa rhétorique dangereuse ne devienne mortelle, exactement comme l’a fait Trump le 6 janvier.

Steven Petrow, écrivain sur la courtoisie et les bonnes manières et membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY, est l’auteur de cinq livres sur l’étiquette. Son nouveau livre, « Stupid Things I Won’t Do When I Get Old », sera publié en juin. Suivez-le sur Twitter: @stevenpetrow