Linthoi Chanambam remporte la toute première médaille d’or de l’Inde aux championnats du monde de judo

Linthoi Chanambam a marqué l’histoire vendredi en remportant la toute première médaille de l’Inde aux Championnats du monde de judo avec une médaille d’or dans la catégorie féminine des 57 kg aux Championnats du monde de judo cadets (U18). La judoka de 15 ans a surclassé la Brésilienne Bianca Reis lors de la finale de la catégorie des 57 kg, vendredi soir. L’adolescent de Manipur a pris les devants dans le combat final avec un waza-ari. Alors qu’elle a réussi à obtenir un shido dans les dernières secondes pour remporter le match 1-0, elle devient la toute première championne du monde U18 indienne dans le sport de Jud.

Elle est devenue la première judoka indienne à remporter une médaille dans n’importe quelle catégorie d’âge des Championnats du monde. Le joueur de 15 ans a été l’un des meilleurs judokas indiens au cours des deux dernières années et fait également partie du programme TOPS du gouvernement indien. Elle a été mise à l’honneur avec une médaille d’or aux Championnats nationaux de judo sub-junior en 2017 et depuis lors, elle s’entraîne au programme de judo Inspire Institute of Sports de JSW.

Linthoi Chanambam remporte la toute première médaille d’or des championnats du monde de judo pour l’Inde chez les femmes de 57 kg aux championnats du monde des cadets IIS Vijayangarpic.twitter.com/rXGYJHwyjr – News18 Sports (@News18Sports) 26 août 2022

“Je ne peux pas expliquer maintenant ce que je ressens mais je sais que je suis très heureux de cette victoire”, a déclaré Chanambam après avoir scénarisé l’histoire de l’Inde.

Avant le triomphe historique de vendredi, Chanambam a remporté la médaille d’or au Championnat national de judo des cadets en 2021 et l’a enchaîné avec une médaille de bronze au Championnat d’Asie-Océanie de judo des cadets à Beyrouth, au Liban.

« LINTHOI REMPORTE LA PREMIÈRE MÉDAILLE D’OR AUX MONDES. La championne d’Asie en titre Linthoi Chanambam (W-57kg) bat Bianca Reis 1-0 pour gagner aux Championnats du monde cadets 2022. Elle écrit l’histoire pour devenir championne en remportant la première médaille de l’histoire de l’Inde aux Mondiaux dans tous les groupes d’âge », SAI tweeté.

Pendant ce temps, elle a été en excellente forme et a remporté la médaille d’or au Championnat asiatique de judo cadet et junior 2022. Elle est entrée dans la finale de vendredi avec quatre ippons consécutifs, ce qui a fait d’elle la favorite pour terminer en haut du podium et elle n’a pas ne décevra personne avec sa performance face à la judoka brésilienne.

