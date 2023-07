Linthoi Chanambam et Yash Vijayran décrochent l’or aux Championnats nationaux de judo des cadets

Cinq judokas de l’Institut du sport Inspire (IIS) ont décroché des médailles d’or dans diverses catégories de poids aux Championnats nationaux de judo des cadets qui ont culminé dimanche à Vijayanagar, Bellary. Les judokas IIS ont eu une performance exceptionnelle aux Championnats nationaux de judo des cadets et, en plus des cinq médailles d’or, l’équipe IIS a également décroché deux médailles d’argent et trois médailles de bronze.

Première championne du monde de judo en Inde, Linthoi Chanambam a remporté l’or lors de la compétition nationale dans sa nouvelle catégorie de poids filles de 63 kg dans laquelle elle a commencé à concourir depuis le début de l’année. La judoka de 17 ans de Manipur a parlé de sa performance aux championnats nationaux de judo des cadets. « C’est incroyable de décrocher la médaille d’or à ce tournoi. C’était excitant de concourir à IIS ici à Bellary, qui est ma maison depuis que j’ai 11 ans. .

« Cette compétition m’a également permis de me tester avant les championnats du monde qui auront lieu à Zagreb, en Croatie, en août. J’espère que je serai en mesure de poursuivre l’élan de ce tournoi là-bas », a-t-elle ajouté.

Avec Linthoi, dans la catégorie des filles, les médailles d’or ont été décrochées par Dipapati NG qui a remporté l’or dans la catégorie 70 kg, Nungshithoi Leishangathem a décroché la médaille d’or dans la catégorie 52 kg. Ailleurs, M Wangthoi a remporté l’or dans la catégorie des garçons de 66 kg aux côtés de l’espoir indien des Jeux asiatiques Yash Vijayran dans la catégorie des +90 kg pour les garçons.

Yash Vijayran de Delhi a exprimé sa joie d’avoir remporté la médaille d’or au championnat national de judo des cadets. « Je suis ravi d’avoir remporté l’or dans ce tournoi. Ma performance à cette compétition me remplit de confiance. Cela montre également à quel point je me suis amélioré grâce à mes entraîneurs et formateurs IIS. C’était aussi incroyable de concourir ici au centre de Bellary, qui est devenu mon second chez-soi. J’attends avec impatience un spectacle exceptionnel aux Jeux asiatiques pour le pays », a-t-il déclaré.

Oliviya Devi a remporté la médaille d’argent dans la catégorie de poids 44 kg, tandis qu’Ishroop Narang a décroché l’argent dans la catégorie de poids +70 kg, perdant de justesse en finale face à Kanwarpreet Kaur.

Trois judokas IIS ont remporté les médailles de bronze aux championnats nationaux de judo des cadets, à savoir Yohenba Singh dans la catégorie de poids 55 kg et Suraj Singh dans la catégorie -60 kg pour les garçons tandis que Roni Devi a décroché le bronze dans la catégorie -57 kg pour les filles.