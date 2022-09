Linthoi Chanambam, 16 ans, crée une histoire qui peut changer le cours du judo en Inde

Linthoi Chanambam n’est peut-être pas encore une figure de famille en Inde, mais Manipuri, 16 ans, de la périphérie d’Imphal a gravé son nom dans les livres d’histoire. Elle est devenue la première Indienne à remporter la médaille d’or au Championnat du monde de judo des cadets à Sarajevo, en Bosnie, fin août.

Linthoi a couru jusqu’à la finale de manière dominante, battant un géorgien, un bosniaque, puis un polonais et enfin un judoka français – tous les combats qu’elle a remportés avec des ippons consécutifs.

En finale, elle a affronté un Brésilien mais Chanambam a réussi à prendre une avance rapide avec un waza-ari et a finalement tenu bon malgré un shido dans les derniers instants.

Ippon est un mouvement dans lequel un compétiteur jette son adversaire sur le tapis avec force et rapidité afin qu’il atterrisse sur le dos. Un ippon est également attribué lorsqu’un compétiteur immobilise son adversaire en tenant la lutte pendant 20 secondes ou lorsque l’adversaire abandonne. Le waza-ari est décerné après une action dans laquelle l’adversaire est projeté avec contrôle et précision, mais pas à la hauteur d’Ippon ou maintenu sur le dos pendant 15 à 20 secondes sur le tapis.

Après sa victoire, Linthoi a admis que le judo lui tenait à cœur, même si elle a commencé à jouer au football quand elle était plus jeune.

“J’ai commencé le judo à partir de 2014 et je suis arrivé à Inspire Institute of Sports (IIS) à Bellary en octobre 2017. Au cours des cinq dernières années, avec tant de soutien de la part de tous, ma vie a vraiment changé. L’académie dont je faisais partie avant de rejoindre IIS était à deux pas de chez moi. Donc, mon père m’accompagnait toujours lors de mes séances d’entraînement », avait-elle déclaré lors d’une interaction avec les médias.

“J’ai toujours voulu pratiquer un sport comme le judo dès mon plus jeune âge. En fait, j’aime aussi la boxe et le football. Mais il y avait pas mal d’académies de judo près de chez moi. C’est ce qui m’a le plus attiré dans ce sport et ma famille m’a soutenu dès le début », a-t-elle ajouté.

Avec sa victoire, son entraîneur Mamuka Kizilashvili a été ratifié dans son évaluation du moment où il a vu Linthoi à Telangana lors d’un événement de dépistage.

« Je l’ai vue pour la première fois à Telangana. Je faisais partie du programme de développement de l’identification des talents qui déniche des judokas talentueux de toute l’Inde. Lorsque j’ai visité Imphal, j’ai été surpris de voir la passion des gens pour ce sport. La première fois que je l’ai vue, j’ai immédiatement su qu’elle avait quelque chose en elle pour devenir une athlète de classe mondiale, même si elle était très jeune à l’époque », se souvient Mamuka.

«Quand en tant qu’entraîneur, vous commencez à entraîner un athlète à partir d’un si jeune athlète, il est très facile de les façonner. Cela a vraiment fonctionné pour elle aussi. Elle l’a également prouvé en grand. dit Mamouka.

Mamuka pense que l’exploit de médaille d’or de Linthoi n’est pas seulement une réalisation historique, mais pourrait être un signe des choses à venir pour le sport du judo en Inde.

“Le gouvernement indien et la Sports Authority of India font ce qu’il faut pour soutenir les athlètes. Par exemple, Linthoi n’avait que 13 ans lorsque nous l’avons recommandée à SAI. Et, ils l’ont financée à partir de ce moment-là », a-t-il déclaré.

Lorsque Linthoi a été interrogée sur son judoka préféré, elle a nommé la première championne olympique de judo du Kosovo, Majlinda Kelmendi, ajoutant qu’elle voulait être la même et remporter la première place de l’Inde aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

“Je ferai de mon mieux pour gagner une médaille d’or à Paris. Mais, si ce n’est pas à Paris, je suis sûr que je peux le faire aux Jeux olympiques de 2028 (à Los Angeles) », a déclaré Linthoi.

