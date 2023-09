L’interview saoudienne de Jordan Henderson évoque un joueur à l’ego meurtri

Parmi les nombreuses contradictions dans ce qui était un accident de voiture dans une interview au cours de laquelle Jordan Henderson tentait de raconter sa version de l’histoire sur son déménagement en Arabie Saoudite cette semaine, la plus bizarre était peut-être l’affirmation selon laquelle « à aucun moment je ne me suis senti recherché par le club ou quelqu’un pour rester.

Il s’agit bien sûr de Jordan Henderson, 33 ans, qui a participé la saison dernière à 43 des 52 matchs de Liverpool, un joueur qui a été continuellement soutenu par Jurgen Klopp – y compris le manager intervenant personnellement dans les négociations contractuelles il y a deux étés.

Alors âgé de 31 ans, les discussions avec Henderson étaient au point mort, la hiérarchie de Liverpool n’étant pas disposée à accorder des contrats à long terme aux joueurs au crépuscule de leur vie.

Des déclarations d’intérêt pour Henderson de la part du PSG et de l’Atletico Madrid ont été signalées et il a finalement fallu à Klopp pour persuader le club de conclure un nouvel accord de quatre ans pour le capitaine. « Nous allons régler le problème, peu importe ce qui se passera », a déclaré Klopp aux journalistes en 2021. « Cela ne fait aucun doute. Cela va être réglé.

En quinze jours, un nouveau contrat avait été signé, le portant jusqu’à 35 ans avec un salaire de 200 000 £ par semaine.

Dire qu’il s’agit d’une rupture avec la politique habituelle de Liverpool serait un euphémisme. Il y a eu des suggestions selon lesquelles l’incident faisait partie du raisonnement derrière la décision de Michael Edwards de quitter son poste de directeur sportif.

Mais la situation empire à mesure que vous lisez des articles sur Henderson. entretien exclusif avec The Athletic, surtout quand il dit : « J’ai vu Jurgen dire il y a quelques jours qu’il était vraiment content du mercato et qu’il aimait son équipe. Ce qui vous dit que les joueurs qui sont partis, il voulait probablement y aller.

Il est assez incroyable qu’un footballeur senior, un homme qui a été capitaine de Liverpool pendant huit ans et qui a régulièrement porté le brassard pour l’Angleterre, puisse croire que ce que dit un manager lors d’une conférence de presse publique est un évangile. Qu’allait dire Klopp d’autre ?! Qu’il n’était pas content des transferts d’été ?!

Cela sent un ego meurtri.

Peut-être que Henderson a raté Klopp en disant à propos de son départ : « Je sais que c’était une décision vraiment très difficile pour Hendo et j’étais là ou avec lui tout le temps. C’est triste, absolument étrange, car c’est le seul capitaine que j’ai eu ici à Liverpool, mais je pense que c’est excitant pour lui aussi. Il nous manquera, sans l’ombre d’un doute, c’est clair – en tant qu’homme et en tant que joueur.

« Ils auront eu un plan », affirme Henderson – allant complètement à l’encontre du fait que Liverpool a été totalement aveuglé par les décisions saoudiennes pour lui et Fabinho, puis a tourné en rond dans leurs tentatives infructueuses pour recruter un milieu de terrain défensif de remplacement, pour finalement s’installer. Wataru Endo, 30 ans, une fois la saison déjà commencée.

Si vous pensez que c’était le plan de Liverpool depuis le début, alors vous n’y avez pas prêté attention, Jordan.

« Il y a toujours un plan, il y a toujours une stratégie, surtout avec cette propriété », a ajouté Henderson. Encore une fois, sans prendre en compte les tentatives infructueuses de signature de Moises Caicedo et Romeo Lavia qui étaient clairement une réaction à la perte si inattendue de Henderson et Fabinho.

Honnêteté et chances de l’Angleterre

Il y avait au moins de l’honnêteté en ce qui concerne son rôle à Liverpool après des entretiens avec Klopp : « Je savais que je n’allais pas jouer autant.

« Si je ne joue pas [..] cela peut être assez difficile pour moi.

Henderson avait vu ce qui était écrit sur le mur et voulait sortir. Un transfert vers Al Ettifaq de Steven Gerrard est arrivé quelques jours après son retour en pré-saison suite à la signature de Dominik Szoboszlai.

Qui parmi ceux qui ont bricolé cette décision pensait au départ que Liverpool accepterait un transfert gratuit pour son capitaine est déroutant. Les frais s’élevaient finalement à 12 millions de livres sterling, laissant Liverpool plutôt satisfait de l’accord.

Henderson explique que le fait de ne pas vouloir jouer un rôle secondaire à Liverpool est dû à l’importance d’être dans l’équipe d’Angleterre : « L’Angleterre est une chose importante pour moi. L’euro arrive », dit-il.

La raison pour laquelle vous pensez que jouer en Arabie Saoudite augmente vos chances de faire partie de l’équipe d’Angleterre, plutôt que de jouer et d’être capitaine du Liverpool Football Club, est une logique déroutante.

La sélection continue de Gareth Southgate parmi Kalvin Phillips montre qu’il n’est pas nécessaire de jouer régulièrement pour faire partie de l’équipe d’Angleterre.

« Je savais que je n’allais pas jouer autant », déclare Henderson dans une autre tentative d’expliquer cette décision, mais en ignorant le fait que Liverpool est en Ligue Europa et a dû recruter quatre milieux de terrain cet été après sa perte, Fabinho, James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain.

De toute évidence, s’il était resté à Liverpool, Henderson aurait accumulé beaucoup de temps de jeu, serait resté capitaine de Liverpool et aurait peut-être même remporté la Ligue Europa quinze jours avant le début de l’Euro l’été prochain.

Franchement, s’il avait juste dit que l’argent était trop beau pour le refuser – plutôt que de prétendre que « l’argent n’a jamais été une motivation » – alors nous aurions tous dit, ouais, c’est assez juste.

En effet, s’il ne s’agissait pas d’argent mais plutôt de vouloir rester dans l’équipe d’Angleterre, alors pourquoi ne pas simplement parler à Klopp et lui expliquer qu’il voulait partir et chercher à rejoindre une autre équipe de Premier League ou d’Europe où il le ferait. jouer plus régulièrement ?

« Je voulais quelque chose qui m’exciterait », a déclaré Henderson, dont le dernier match s’est déroulé devant 2 281 spectateurs – presque exactement la même fréquentation qu’Aldershot Town contre Chesterfield dans la Ligue nationale le week-end dernier.

Henderson est revenu de ses vacances d’été avec la forme de sa vie, apparemment déterminé à se battre pour sa place à Liverpool. (Crédit image : Getty Images)

« Pas un homme politique »

Henderson Tweeté en arabe après ce match : « Le Royaume d’Arabie Saoudite, l’hospitalité des hôtes, l’enthousiasme des supporters, la ligue passionnante et le sentiment irremplaçable de victoire. Ensuite, c’est mieux »

C’était un message écrit comme un homme d’État, mais Henderson dit : « Je ne suis pas un politicien ».

Il est cependant utilisé – ce qui ressort clairement de ce tweet – pour diffuser le message politique de l’Arabie saoudite. Ne réalise-t-il pas qu’il n’est qu’un petit pion dans leur programme politique de blanchiment du sport ? Ou est-ce que l’argent rend tout simplement trop facile l’ignorance ?

Ce que fait Henderson, ou quiconque s’installe en Arabie Saoudite, est leur propre choix, mais ils ne devraient pas essayer de le justifier par une réécriture de la réalité.

L’entretien d’Henderson a suscité les critiques de Henry Winter du Telegraph qui a déclaré que « cette décision relève également de l’hypocrisie, compte tenu de son soutien passé à la communauté LGBTQ+ ».

«Ils savaient quelles étaient mes convictions», affirme Henderson à propos d’Al Ettifaq. « Ils savaient quelles causes et quelles campagnes j’avais menées dans le passé et cela n’a pas été évoqué une seule fois » – sauf dans la vidéo officielle de sa présentation où ils ont supprimé le drapeau arc-en-ciel. Mais jamais en dehors de ça.

Henderson dit qu’il n’est pas un politicien, mais que tout le monde vit en société et que tout a donc un lien politique. Eh bien, à condition de vivre dans une démocratie et non dans une nation où un homme peut être condamnés à mort pour leur activité sur Twitter et YouTube.

