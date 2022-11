“L’interview n’ébranlera pas la concentration et la concentration du vestiaire” – Ronaldo est prêt pour la Coupe du monde

Après avoir provoqué une énorme polémique en donnant une interview explosive critiquant son club et son manager, Cristiano Ronaldo a fait une apparition surprise devant les médias lundi pour insister sur le fait qu’il n’est pas un problème pour l’équipe portugaise alors qu’elle se prépare à lancer sa campagne de Coupe du monde. contre le Ghana jeudi.

Ronaldo a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons au cours des deux dernières semaines après une interview télévisée dans laquelle il a accusé Manchester United de le trahir et d’essayer de le forcer à quitter le club, tout en disant qu’il n’avait “aucun respect” pour l’entraîneur. Erik ten Hag.

Les ondes de choc autour de ces déclarations, qui ont conduit United à envisager d’intenter une action en justice contre lui, ne se sont toujours pas apaisées, mais s’exprimant lors d’une conférence de presse au camp d’entraînement portugais au Qatar, l’attaquant a insisté avec défi sur le fait qu’elles n’étaient pas un problème pour le national. équipe, rapporte Xinhua.

“Dans ma vie, le meilleur timing est toujours mon timing. Je n’ai pas à penser à ce que pensent les autres. Je parle quand je veux. Les joueurs me connaissent très bien depuis de nombreuses années et savent le type de personne que je suis”, a-t-il déclaré.

Ronaldo a insisté sur le fait que le Portugal avait un “groupe ambitieux” de joueurs, qui étaient “affamés et concentrés”.

“Je suis sûr que l’interview n’ébranlera pas la concentration et la concentration du vestiaire. Je me sens bien, je suis rétabli et je m’entraîne bien et je suis prêt à commencer la Coupe du monde de la meilleure façon possible”, a ajouté l’attaquant, qui a également écarté toute discussion sur une mauvaise relation avec son coéquipier de Manchester United, Bruno Fernandes. .

« Je jouais. Son avion était en retard — je lui ai demandé : “Tu es venu en bateau” ?”, a-t-il expliqué.

“Je pense que cette équipe portugaise a un potentiel incroyable. Je pense que nous pouvons gagner à coup sûr, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match. Donc, il se concentre sur le Ghana, gagne et part de là”, a conclu Ronaldo.

