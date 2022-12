L’interview du sommet DealBook de Sam Bankman-Fried était un spectacle fascinant

Sam Bankman-Fried – le milliardaire détrôné de 30 ans qui est tombé en disgrâce le mois dernier avec la faillite de son échange de crypto-monnaie, FTX, et les révélations de fonds clients manquants – était particulièrement agité, ourlé et hagard sur ses réponses, et semblait à fois pour se martyriser lors de la première interview publique très attendue depuis que son entreprise, évaluée à au moins 32 milliards de dollars, a tout simplement implosé.

“J’ai eu un mauvais mois”, a déclaré Bankman-Fried à un moment donné, un euphémisme qui a fait éclater de rire le public lors du DealBook Summit du New York Times, un conclave annuel d’élite de chefs d’entreprise mondiaux, d’investisseurs, de politiciens, et célébrités. L’ancien PDG prodige, qui avait honoré les couvertures de magazines, s’est mêlé aux puissants de Washington et a financé des causes philanthropiques avant l’effondrement stupéfiant de son échange, a déclaré à Andrew Ross Sorkin du New York Times qu’il n’avait plus qu’une dernière carte de crédit et environ 100 000 $ en un compte bancaire.

Il a également déclaré que ses avocats ne pensaient pas que ce soit une bonne idée pour lui de parler. Bankman-Fried a déclaré qu’il recevait le «conseil classique – ne dites rien. Reculez dans un trou.

“Je pense que j’ai le devoir de parler aux gens”, a-t-il déclaré. “J’ai le devoir d’expliquer ce qui s’est passé.”

Ce qui s’est passé, c’est l’effondrement étonnant de l’échange de crypto-monnaie fondé par Bankman-Fried, envoyant des ondes de choc non seulement dans les cercles financiers et crypto, mais aussi dans les cercles politiques et philanthropiques. La société, actuellement en procédure de faillite, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission, selon le Wall Street Journal. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients FTX semblent manquer.

Bankman-Fried, qui avait été considéré comme un rare milliardaire sérieux au sujet de l’utilisation de sa richesse pour améliorer le monde selon une philosophie connue sous le nom d’altruisme efficace, a maintenant quitté des organisations philanthropiques auxquelles il a engagé de l’argent aux prises avec des lacunes de financement. La ruine de FTX a conduit à une “contagion crypto” dans le reste de l’industrie, inaugurant une instabilité généralisée : BlockFi, une société de prêt crypto que FTX a renfloué en juillet, a également déposé son bilan cette semaine, et l’échange crypto Kraken a annoncé qu’il le ferait. licencier 30 % de ses effectifs. (Divulgation: En août, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a accordé à Future Perfect de Vox une subvention pour un projet de reportage 2023. Ce projet est maintenant en pause.)

Bankman-Fried n’a pas assisté à l’événement de mercredi en personne, mais a été interviewé virtuellement depuis les Bahamas, où il est basé depuis fin 2021. Lorsqu’il est apparu vers 17 heures, son comportement était modéré, par rapport à l’énergie frénétique et rapide qu’il est connu pour lors d’apparitions publiques.

En présentant Bankman-Fried, Sorkin n’a pas hésité : « Le point de vue généreux est que vous êtes un jeune homme qui a pris une série de décisions terribles, terribles, très, très mauvaises. Le point de vue le moins généreux est que vous avez commis une fraude massive. Les réponses de Bankman-Fried semblaient pousser à une lecture plus généreuse, mais leur imprécision n’a pas réussi à dissiper les perceptions moins aimables du public.

Bankman-Fried, qui est bien connu pour son esthétique inhabituelle – il aimait porter des chemises amples et des shorts qui communiquaient une sorte d’ascétisme – portait un t-shirt noir uni ample et s’assit dans une pièce banale avec un peu plus qu’une plante d’intérieur visible dans un coin. À divers moments de la période de questions-réponses d’environ une heure, son langage corporel était voûté, sa tête et son regard baissés alors qu’il répondait à un déluge de questions difficiles de Sorkin, y compris où l’argent des clients FTX était allé, si les employés avaient consommé de la drogue, ce qu’il avait dit à ses parents, professeurs de droit à Stanford, et ce qu’il voyait pour son avenir.

À un moment donné, Sorkin a fait référence à une lettre qu’il avait reçue de quelqu’un qui accusait l’ancien milliardaire de lui avoir volé environ 2 millions de dollars, demandant pourquoi Bankman-Fried avait “décidé de voler mes économies”. Bankman-Fried pensait-il que ce qu’il avait fait était une fraude ?

La tête de Bankman-Fried pencha pendant que Sorkin lisait la lettre. “Je suis profondément désolé de ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré avant d’ajouter rapidement que, “à sa connaissance”, la plate-forme américaine de FTX était “pleinement solvable”.

Quelques instants plus tôt, il a déclaré: “Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit.”

Bankman-Fried est apparu remarquablement calme pour un homme que certains comparent à Elizabeth Holmes et Bernie Madoff. Il s’est excusé à plusieurs reprises, mais a soutenu qu’il ne connaissait pas exactement les détails de ce qui s’était passé et pourquoi – seulement qu’il avait manqué à son devoir de PDG de FTX, tout en soulignant un manque de surveillance et une mauvaise gestion des risques. Lorsque Sorkin a mentionné des allégations selon lesquelles des employés de FTX avaient consommé de la drogue, Bankman-Fried s’est qualifié d’innocent : “J’ai bu ma première gorgée d’alcool après mon 21e anniversaire”, a-t-il dit, et a déclaré que FTX n’avait pas de fêtes sauvages, et que s’il y avait des fêtes, les employés jouaient à des jeux de société.

Le DealBook Summit est un espace autoproclamé pour « des conversations sans surveillance sur les affaires, la culture et la politique ». Il s’agit d’un rassemblement d’élite de personnes influentes pour façonner les mondes de la finance, des affaires et de la politique ; un billet régulier coûte 2 499 $. Parmi la panoplie de noms célèbres présents cette année figuraient le PDG de Netflix Reed Hastings, le PDG d’Amazon Andy Jassy, ​​le PDG de Meta Mark Zuckerberg et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Cela a généralement été une étape amicale pour les chefs d’entreprise, et les personnes interrogées par le passé incluent Elon Musk ainsi que le capital-risqueur et mégadonateur républicain Peter Thiel, le PDG d’Apple Tim Cook, le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey et le co-fondateur et philanthrope de Microsoft Bill Gates. Le sommet virtuel de l’année dernière, cependant, a invité le fondateur déshonoré de WeWork, Adam Neumann, pour sa première interview environ deux ans après le scandale de l’entreprise qui a terni sa réputation.

Contrairement à Neumann, Bankman-Fried n’a pas attendu deux ans après son immolation publique pour faire une interview, et il semble qu’il ne rechigne pas à attirer davantage l’attention. Depuis l’effondrement de FTX et depuis que des allégations de fraude ont fait surface il y a quelques semaines, Bankman-Fried a été exceptionnellement bavard sur Twitter et avec les journalistes. Il était d’une franchise déconcertante dans une interview Twitter DM avec la journaliste de Vox Kelsey Piper, tirant le rideau sur le type de polissage de réputation auquel, comme Bankman-Fried l’implique, toutes les personnes puissantes – y compris lui-même – s’engagent. Dans ses DM, le masque de son image en tant que philanthrope réfléchi et porte-parole diplomatique de la cryptographie a glissé; il a dit sans ambages, sur la question de la réglementation de la cryptographie, “fuck régulateurs” et a épousé l’idée que le monde se souciait plus de qui ils percevaient comme des “gagnants” que des personnes qui étaient réellement éthiques.

Bankman-Fried a tenté de clarifier et d’adoucir certains des commentaires de cette interview au sommet DealBook, affirmant qu’il se souciait vraiment de questions importantes telles que le bien-être animal et la prévention des pandémies. Mais il est resté ferme sur l’idée que «faire le bien» était souvent un jeu de relations publiques auquel les entreprises jouaient. “Il y a un tas de conneries que font les entreprises réglementées”, a-t-il déclaré. “C’est juste une campagne de relations publiques déguisée en bienfaiteur.” Il a reconnu que lui aussi avait participé à de telles campagnes de relations publiques. “Ouais. Nous l’avons tous fait.

Après l’interview de Bankman-Fried sur Vox, l’actuel PDG de FTX, John Ray III (qui a aidé à restructurer Enron lors de sa faillite), a publié un rappel laconique sur Twitter que Bankman-Fried ne parlait plus au nom de l’entreprise. Mercredi, cependant, Bankman-Fried avait beaucoup à dire sur FTX. Sorkin l’a pressé sur les détails de ce qui s’était passé et de ce qu’il avait su, lui demandant très tôt s’il y avait eu un mélange de fonds entre FTX et la société commerciale que Bankman-Fried avait fondée, Alameda Research. Alameda a été accusé d’avoir emprunté les fonds des clients de FTX. “Je n’ai pas sciemment mélangé des fonds”, a répondu Bankman-Fried. Il a dit qu’il s’était rendu compte tardivement que l’argent des clients FTX et l’argent d’Alameda avaient été liés ensemble “beaucoup plus” qu’il ne l’aurait souhaité.

Alors que Bankman-Fried continuait de répéter qu’il n’était pas au courant des véritables finances des deux sociétés, Sorkin était franc : « Mais, Sam, je pense que la question est de savoir si vous étiez censé avoir accès à ces [customer] comptes pour commencer.

Bankman-Fried a évité cette question, insistant à nouveau sur le fait qu’il était peu impliqué dans Alameda.

La présence de Bankman-Fried au sommet a soulevé de nombreuses questions : est-ce que le fait d’entendre un chef d’entreprise en disgrâce sur une si grande scène aide le public à se rapprocher de la vérité sur ce qui s’est passé ? Ou rend-il un certain contrôle à une personne puissante, lui permettant de tailler son image publique et d’injecter une tournure disculpatoire dans le récit qui se déroule de FTX et de Bankman-Fried lui-même?

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été honnête lors de l’entretien, la réponse de Bankman-Fried résumait parfaitement le flou et la torsion des mots qu’il avait affichés lors de l’entretien. “J’étais aussi véridique que, vous savez, je suis capable de l’être”, a-t-il déclaré. Et puis, comme s’il pensait mieux à la couverture, il a ajouté: “Oui, je l’étais.”