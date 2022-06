L’interview du prince Harry sur la famille royale reste une «pilule très amère à avaler» pour le prince William: expert

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle auraient tendu une branche d’olivier au prince William en vain. N’oublions pas qu’il s’agit d’un ancien duo royal qui est passé à la télé internationale pour parler de la famille dont le prince William sera un jour à la tête, et qui reste bien sûr une pilule très amère à avaler pour lui.

Maintenant, alors que d’autres commentateurs royaux bavardent sans substance sur la façon dont le prince Harry et Meghan ont détourné une voiture vers le désormais tristement célèbre service de la cathédrale Saint-Paul plutôt que de prendre le bus public avec des membres de la famille royale, ce qui est, soit dit en passant, totalement faux comme Harry et Meghan avait toujours réservé une voiture personnelle pour aller et revenir de l’événement, mais c’est ainsi que les commérages royaux s’intensifient de ce côté de l’histoire concernant ce soi-disant rebuffade publique est très vrai, et laissez-moi vous expliquer.

» superstars » de la famille royale et, très nécessaires et recherchées. Ensuite, Harry a lâché cette bombe lors de l’interview avec l’émission « Today » qu’il « s’assurait que les bonnes personnes soient autour de la reine ».

Cela a coupé comme un couteau à travers Catherine et William sans aucun doute. Après tout, ils ont dû accélérer considérablement le rythme depuis le départ de Meghan et Harry.

Ce qui a vraiment mis l’ambiance dans l’esprit du palais, et de ceux qui les entourent, c’est Markle, au Texas où la terrible fusillade avait eu lieu. Maintenant, toutes les bonnes intentions de Markle dont je suis sûr, mais non seulement cela a été considéré comme antiroyal, mais aussi et surtout, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle serait arrivée avec sa propre équipe de tournage en remorque, et pire, très publiquement cassée « offrant ses prières » dans une si grande tribune alors que le silence était la clé de cette situation.

De retour ici au Royaume-Uni, il y avait un membre de la famille royale qui pensait que ce n’était pas la bonne chose à faire. Il a été largement dit que William avait une relation « difficile » avec Meghan, d’autant plus après la conversation télévisée avec Oprah Winfrey dans laquelle Meghan a affirmé que c’était Catherine qui l’avait fait pleurer, et non l’inverse, mais en ajoutant : « C’est une bonne personne », tout en essuyant les larmes à travers ce maquillage épais pour les yeux enfumés.

Pas tout à fait suffisant pour William, qui craignait que cela, quelles que soient les bonnes intentions derrière cela, ne perturbe l’honneur et les célébrations du jubilé de platine et de sa grand-mère la reine. Mais plus encore en permettant aux relations publiques de Harry et Meghan de sortir qu’en effet Catherine et William les avaient snobés.

N’oublions pas que cet événement avait une planification approfondie à venir, et à ce stade, il n’y avait aucun accord ferme sur le fait que les anciens membres de la famille royale de Netflix prévoyaient en effet d’assister même à leurs problèmes de sécurité.

Donc, la vraie affaire est que le duc et la duchesse de Cambridge n’ont tout simplement pas eu le temps de tenir une «cour» avec l’ancien membre de la famille royale pendant les célébrations, s’envolant pour le Pays de Galles, assistant à la parade de la couleur, organisant un méga concert pop et discours public le tout en l’absence de la reine, qui s’est retrouvée indisposée en raison de problèmes de santé.

Ainsi, même si cela semblait être un camouflet, beaucoup d’entre nous savent que Harry et Meghan savaient bien à l’avance que la « réunion » était presque impossible en raison des contraintes de temps et des exigences.