L’interview d’Oprah du prince Harry et de Meghan ouvrant une «  boîte de Pandore  »

Ce fut un autre jour de grand drame pour la famille royale et l’interview d’Oprah du duc et de la duchesse de Sussex ne sera même pas diffusée avant dimanche aux États-Unis. L’une des victimes présumées de la duchesse a salué une enquête du palais de Buckingham sur des allégations d’intimidation. Le palais a confirmé que son équipe des ressources humaines examinerait les circonstances décrites dans les diverses allégations. Poursuivez votre lecture pour découvrir les chiffres clés au centre des allégations d’intimidation. Bien sûr, cela survient alors que la duchesse a accusé le palais de «perpétuer des mensonges» sur elle et le prince Harry dans une nouvelle bande-annonce pour leur interview d’Oprah. Dominic Green pense que le spectacle confirmera le soupçon de l’Amérique selon lequel la Grande-Bretagne est une terre de vils snobs tandis que Camilla Tominey analyse ce qui va suivre pour le prince Harry et Meghan alors qu’ils ouvrent une « boîte de Pandore qui va être vraiment difficile à fermer ». Voici comment regarder l’interview au Royaume-Uni.

Tout cela se passe alors que le duc d’Édimbourg reste à l’hôpital, le palais de Buckingham annonçant qu’il a subi une intervention chirurgicale pour une maladie cardiaque préexistante. Le prince Philip, 99 ans, restera à l’hôpital pendant plusieurs jours après avoir été transféré de l’hôpital privé King Edward VII à l’hôpital St Bartholomew, une unité cardiaque de premier plan, lundi. Pendant ce temps, Scotland Yard ne lancera pas d’enquête sur les allégations de criminalité du journaliste Martin Bashir au sujet de son entretien controversé avec Diana Princess of Wales il y a 25 ans.

Budget pour mettre un sur six dans la tranche d’imposition de 40%, selon IFS

Un contribuable britannique sur six sera confronté à un impôt sur le revenu de 40% d’ici la fin de ce Parlement dans le cadre des plans budgétaires de Rishi Sunak, contre un sur 15 en 1990, a estimé l’Institut d’études fiscales. Cependant, un économiste de premier plan a déclaré au Politique de Chopper podcast l’économie se rétablira plus rapidement que la plupart des gens ne le prévoient. Cela survient alors que le Royaume-Uni fait face à des représailles potentielles de l’UE pour la décision unilatérale de Boris Johnson de retarder la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord. Cependant, la Grande-Bretagne a réclamé un «bonus Brexit» après que les États-Unis ont accepté de suspendre les droits de douane sur les produits britanniques imposés à la suite d’une bataille entre les États-Unis et l’UE au sujet des aides d’État illégales aux constructeurs aéronautiques.

Le vaccin allemand fait demi-tour et l’Italie bloque les exportations de jabs

L’Allemagne a mis le vaccin AstraZeneca Covid à la disposition des plus de 65 ans en renversant sa politique antérieure. Le demi-tour – à la lumière des nouvelles données d’une étude du gouvernement écossais – survient alors que l’Europe est saisie par l’incertitude des vaccins, l’Italie étant sur le point d’administrer une seule dose à ceux qui se sont récemment rétablis d’une infection à Covid dans une démarche apparemment visant à sauver coups de feu au milieu d’un déploiement d’inoculation de l’UE bégayant. L’Italie est également devenue le premier pays à imposer une interdiction d’exportation de vaccins par l’UE après avoir bloqué une expédition de 250 000 jabs AstraZeneca vers l’Australie. Alors que la France risque d’entrer dans un autre verrouillage, Ambrose Evans-Pritchard analyse pourquoi Emmanuel Macron est désormais le joker alors que l’Europe se précipite dans une troisième vague fatidique de la pandémie de coronavirus.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres du jour

Esturgeon sous le feu | Nicola Sturgeon a suggéré qu’elle pourrait essayer de s’accrocher en tant que première ministre même si une enquête indépendante révèle qu’elle a enfreint le code de conduite ministériel dans le scandale Alex Salmond. Le lendemain de son apparition marathon de huit heures, elle a enduré les questions enflammées du premier ministre à Holyrood. Pendant ce temps, un membre conservateur du comité a déclaré qu’elle avait enfreint le code ministériel en faisant des déclarations « fausses » et qu’elle devrait démissionner. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: le Capitole américain se prépare à l’attaque QAnon

Le Capitole américain se prépare à une éventuelle attaque des théoriciens du complot de QAnon qui pensent que Donald Trump reprendra la présidence aujourd’hui. Les membres de la Chambre ont été renvoyés chez eux mercredi et une grande partie du centre politique de Washington DC est clôturée alors que la police met en garde contre « un éventuel complot visant à violer le Capitole ». Découvrez pourquoi le 4 mars est important pour les théoriciens du complot pro-Trump Nick Allen jette un regard sur les héritiers émergeant alors que les républicains recherchent le nouveau Trump. Pour plus d’analyse, vous pouvez vous inscrire à notre Lettre des États-Unis newsletter ici.

Entretien du jeudi

« Je n’aurais pas pu gérer ma grossesse pendant que j’étais dans Girls Aloud »