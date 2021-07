L’interview d’Oprah de Meghan Markle et du prince Harry est nominée pour un autre prix télévisé après le hochement de tête d’Emmy

L’interview explosive de MEGHAN Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey a été nominée pour un AUTRE prix TV.

La conversation explosive du couple a déjà été nominée pour un Emmy – après avoir fait une série de déclarations sur la famille de Harry.

L’interview d’Oprah avec le prince Harry et Meghan Markle a été nominée pour un autre prix Crédit : Getty

Mais maintenant, il a été nominé pour un autre prix – pour « Réalisation exceptionnelle dans l’actualité et l’information » lors de la 37e édition des prix de la Television Critics Association (TCA).

Ils affronteront Framing Britney Spears de Hulu et 60 Minutes de CBS pour le prix tant convoité.

En raison de la pandémie, la cérémonie de remise des prix renoncera à une cérémonie en personne et annoncera plutôt les gagnants à une date encore spécifiée.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que « Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special » est également nominé pour un gong dans la catégorie « Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special ».

Les gagnants seront annoncés lors de la 73e Primetime Emmy Awards à Los Angeles – où vivent le duc et la duchesse – le 19 septembre.

Au cours de l’interview d’Oprah, diffusée en mars, Meghan a affirmé qu’un royal anonyme avait soulevé des « préoccupations » concernant la couleur de peau du fils du couple Archie et a allégué que le palais avait refusé son soutien en matière de santé mentale.

Des millions de personnes à travers le monde pour regarder l’interview explosive Crédit : AFP

La duchesse de Sussex a déclaré qu’il y avait eu des conversations avec Harry et un membre de la « famille » au sujet de leur fils à naître et de la couleur de sa peau – et « à quoi cela signifierait ou ressemblerait ».

Mais l’homme de 39 ans a refusé de dire qui avait commencé ces conversations, affirmant que ce serait « dommageable » pour eux.

Harry, 36 ans, a déclaré qu’il « ne partagerait jamais » tous les détails de la discussion, mais qu’on lui a demandé au début de sa relation avec Meghan, à quel point la peau de leurs enfants pouvait être foncée.

D’autres bombes révélées par le couple dans l’émission spéciale de deux heures sur CBS comprenaient la confirmation d’une brouille entre Meghan et Kate Middleton.

Meghan a affirmé qu’elle était restée en larmes après une confrontation sur les robes de la demoiselle d’honneur avec la duchesse de Cambridge.

Harry a dit à Oprah qu’il se sentait abandonné par sa famille – et qu’il parlait à peine à son frère, décrivant maintenant leur relation comme « l’espace ».

Il a affirmé que son père Charles avait cessé de répondre à ses appels après le Megxit et qu’il avait été financièrement coupé par la famille royale l’année dernière.

Il a également discuté de sa relation avec William, disant qu’il l’aimait « jusqu’au bout » mais que lui et le futur roi étaient « sur des chemins différents ».

Pendant ce temps, le drame royal The Crown a dominé les nominations aux Emmy de cette année avec 24 hochements de tête chacun.

Ailleurs, Emma Corrin a également été nominée pour un Emmy Award pour son rôle de Diana.

Elle affrontera d’autres stars dont Olivia Colman, 47 ans, et Elizabeth Moss, 38 ans, dans la catégorie Meilleure actrice.

Et dans les prix de la Television Critics Association (TCA), The Crown est également en lice pour un prix pour « Réalisation exceptionnelle dans le drame ».