L’interview de Trump sur Meet the Press montre peu de plans politiques solides

Donald Trump est apparu dimanche dans l’émission Meet the Press de NBC, apparemment pour discuter de son programme pour la campagne 2024 – mais a finalement répondu aux questions de l’intervieweuse Kristen Welker avec son mélange caractéristique d’autoglorification et de théorie du complot.

Puisque Trump a jusqu’à présent refusé de participer aux débats républicains, la comparution de dimanche aurait dû être l’occasion pour lui d’exprimer sa vision politique s’il était réélu. Mais sans surprise, il n’y est pas parvenu, conformément à son précédent style de campagne et de gouvernement.

Trump a transformé de sérieuses questions sur la politique de l’avortement, la guerre en Ukraine, l’économie et la politique budgétaire en une refonte lésée des élections de 2020, qu’il prétend toujours faussement avoir été « volées » et a affirmé que sa politique énergétique aurait empêché la guerre en Ukraine en faisant baisser les prix du pétrole.

L’interview de dimanche montre que Trump manque encore de vision, de compréhension et de capacité pour gouverner efficacement – ​​et que son seul objectif, comme toujours, est l’auto-promotion.

L’entretien a souligné un flou sur la politique de fond qui permet à Trump ses partisans et ses électeurs potentiels peuvent lire ce qu’ils veulent dans ses déclarations et avoir le sentiment qu’il représente leurs intérêts, tout en le laissant doubler ses théories du complot niant les élections.

Trump ne connaît pas la politique de fond, mais il sait ce qui plaît à ses partisans

L’interview de Welker a tenté de rassembler Trump sur des questions politiques sérieuses – une tâche essentiellement impossible malgré ses efforts pour le maintenir dans le sujet.

Lorsqu’on lui a demandé s’il signerait une interdiction de l’avortement pendant 15 semaines, Trump a menti à plusieurs reprises en disant que les démocrates préconisaient l’avortement après la naissance et les avortements jusqu’à « cinq, six, sept, huit mois », ce qui implique que les démocrates voulaient des avortements tardifs sur demande. , plutôt que dans les cas médicalement nécessaires dans lesquels ils surviennent.

Bien que Welker l’ait confronté à des informations selon lesquelles des femmes poursuivaient leur État pour le préjudice qu’elles avaient subi en raison de politiques restrictives en matière d’avortement, Trump a redoublé ses théories du complot, mais a finalement hésité quant à savoir s’il signerait ou non une interdiction, quelles exceptions devraient être incluses dans une telle loi. une interdiction, ou comment le Congrès parviendrait à un accord sur une question aussi polarisante. « Quelque chose va se produire où les deux parties vont se réunir », a-t-il déclaré à Welker, sans préciser ce que serait ce quelque chose ni comment cela se produirait. Cependant, lors d’un discours lors d’un événement pour la branche politique de Concerned Women for America, un groupe militant de droite anti-LGBTQ et anti-choix, Trump a déclaré qu’il soutenait les exceptions à l’interdiction de l’avortement en cas de viol, d’inceste et de vie de la mère.

Il a également vaguement promis de « conclure un accord équitable pour tout le monde » entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de l’invasion illégale et en cours de l’Ukraine par ce dernier. «J’obtiendrais [Putin] dans une pièce. Je ferais entrer Zelenskyy dans une pièce. Ensuite, je les réunirais. Et j’aurais un accord conclu. Les détails de cet accord, bien sûr, étaient interdits car, a-t-il affirmé à Welker, « si je vous le dis exactement, je perds toutes mes monnaies d’échange ». Il a également évité de répondre à une question sur ce qu’il ferait si Xi Jinping envahissait Taiwan, disant à Welker : « Je ne le dirai pas, parce que si je le disais, seuls les gens stupides donneraient cette réponse. » Il a ajouté plus tard, après avoir été interrogé : « Je ne retirerai rien de la table. »

Contrairement à ses collègues républicains qui ont préconisé l’invasion du Mexique pour contrôler le commerce illicite du fentanyl, Trump s’est encore une fois montré vague, affirmant seulement que « quelque chose doit être fait, et doit être fait assez rapidement ». Cette dernière partie est vraie : les décès par surdose de drogue ont grimpé en flèche depuis 2014, les surdoses de fentanyl ou d’autres opioïdes synthétiques constituant la majeure partie de ces décès, selon les données de l’Institut national sur l’abus des drogues des National Institutes of Health.

Trump a de nouveau déclaré qu’il réduirait les taux d’imposition des sociétés lors de Meet the Press – dans quelle mesure « cela dépend de la situation actuelle » et a affirmé que ses réductions d’impôts créaient « d’énormes emplois ». Le challenger démocrate sortant, le président Joe Biden, a quant à lui déclaré qu’il souhaitait augmenter l’impôt sur les sociétés à 28 %, ce qui, selon PricewaterhouseCoopers, permettrait de récolter 1 300 milliards de dollars sur 10 ans.

Au cours de son premier mandat, Trump a déjà réduit l’impôt sur les sociétés, avec un taux fédéral effectif moyen d’impôt sur le revenu de seulement 9 % pour les grandes entreprises, et 34 % de ces types d’entreprises ne paient aucun impôt au cours de la première année des réductions d’impôts de Trump, selon à un rapport 2023 du Government Accountability Office. Et même un rapport préliminaire du Congressional Research Service publié en 2019 a montré que les réductions d’impôts n’avaient eu aucun effet sur le produit intérieur brut au cours de la première année de mise en œuvre – et que le plan réduirait les recettes fiscales de 1 500 milliards de dollars sur une décennie.

Lorsque Welker a demandé s’il gracierait les insurgés qui ont fait l’objet d’une enquête et, dans certains cas, emprisonnés pour leur participation à la violation du Capitole le 6 janvier 2021, Trump a déclaré qu’il « pourrait certainement » gracier les insurgés « si je pense que c’est approprié ». Mais des images du discours de Trump lors du sommet conservateur Pray Vote Stand vendredi le montrent en train de dire au public : « Dès que je gagnerai les élections, je nommerai un groupe de travail spécial pour examiner rapidement les cas de chaque prisonnier politique qui a été injustement persécuté par l’administration Biden. » et se sont engagés à « étudier la situation très rapidement et à signer leurs grâces ou commutations dès le premier jour », a rapporté CNN vendredi.

Les messages de Trump sur sa plateforme Truth Social mentionnent peu l’interview de Meet the Press. Cependant, bon nombre de ses messages contiennent des images et des liens provenant de médias de droite comme Real America’s Voice et Right Side Broadcasting Network (RSBN), attirant les adeptes qui désavouent les médias grand public et se tournent vers les médias sociaux et les sources de droite pour leurs informations.

Ces messages récents ne concernent pas des questions politiques sérieuses et pertinentes comme celles que Welker a tenté de discuter dimanche, mais se concentrent plutôt sur les politiques anti-trans que Trump adopterait, dénigrant les multiples enquêtes sur ses efforts pour renverser les élections de 2020 et sa gestion des informations classifiées. documents, et renforçant encore davantage ses théories du complot concernant la soi-disant ingérence électorale.

Prêter attention à ces discours et apparitions en dehors des médias grand public indique quelles sont les priorités de Trump – ou du moins ce qu’il pense que ses partisans veulent entendre. Trump sait qui est son public et quoi lui dire pour obtenir la réponse qu’il souhaite, comme lors des sommets Concerned Women for America et Pray Vote Stand. Une apparition dans une émission grand public peut apparaître à première vue comme un effort de bonne foi pour discuter de ses projets pour une future présidence. Sans surprise, il l’a utilisé comme une plate-forme pour exprimer ses griefs et livrer peu de substance.