L’interview de Trump avec Tucker Carlson sur Twitter était un avant-goût du chaos à venir

Le chef du Parti républicain n’était pas sur scène lors du premier débat présidentiel mercredi soir. Au lieu de cela, Donald Trump apparaissait dans une interview avec Tucker Carlson, entretenant les fantasmes de Carlson sur une seconde guerre civile.

Carlson, l’ancien animateur de Fox News en disgrâce, a demandé à deux reprises à Trump s’il pensait que l’Amérique pourrait se diriger vers une « guerre civile » ou un « conflit ouvert ». En réponse, l’ancien président a suggéré qu’une telle violence était du domaine du possible.

« Il y a un niveau de passion que je n’ai jamais vu, il y a un niveau de haine que je n’ai jamais vu. Et c’est probablement une mauvaise combinaison », a déclaré Trump à Carlson.

Ce n’est pas la chose la plus offensante que Trump ait jamais dite. Mais c’est dangereux : l’idée selon laquelle les États-Unis se dirigent vers un conflit civil est une idée centrale parmi les extrémistes violents d’extrême droite. Trump, en se livrant à de telles spéculations sombres, compte tenu de son influence sur la droite américaine, court le risque de généraliser encore plus leurs idées, créer des conditions dans lesquelles la violence réelle et non spéculative devient plus probable.

Mercredi soir, rien de ce qui a été dit par les autres prétendants républicains sur scène à Milwaukee n’avait vraiment d’importance : Trump mène le peloton avec une moyenne de plus de 40 points, une avance qui n’a fait que se stabiliser au fil du temps. Sauf véritable choc, il sera à nouveau le candidat républicain à la présidence.

Et l’interview de Carlson est le dernier rappel de ce que cela signifie : un leader à l’esprit autoritaire a réalisé à juste titre qu’il est plus grand que son parti. C’est lui qui fixe les règles, pas elles. Quel que soit le territoire sombre dans lequel Trump veut entrer, il peut être sûr qu’un Républicain docile le suivra.

Comment l’interview Trump-Tucker laisse présager une campagne dangereuse à venir

Les questions de guerre civile faisaient partie d’une série dans laquelle Carlson a tenté d’inciter Trump à dire quelque chose d’extrême, même selon les normes de l’ancien président. Carlson a demandé à plusieurs reprises à Trump s’il pensait qu’il y avait un complot visant à le tuer plutôt que de lui permettre de remporter une autre élection (Trump a laissé entendre que c’était possible). Il a également demandé à deux reprises à Trump si Jeffrey Epstein s’était suicidé (Trump pense qu’Epstein s’est probablement suicidé, mais il est plausible qu’il ne l’ait pas fait).

Bien entendu, c’était tout à fait prévisible. La vision du monde de Tucker Carlson présente systématiquement l’idée d’un « ils » obscur travaillant à détruire les Américains ordinaires et leurs champions politiques. Bien sûr, il pousserait Trump à spéculer sur les théories du complot et les fantasmes violents ; c’est ce qu’il fait. Il ne faisait aucun doute non plus que Trump se laisserait aller à une telle réflexion. C’est quoi il fait.

Dans une campagne normale, menée par un parti normal, rien de tout cela ne se produirait. Mais ce n’est pas une campagne normale, et le Parti républicain n’est pas un parti normal.

Donald Trump a sauté le débat présidentiel en partie parce qu’il se considérait comme plus grand que le parti et ses autres candidats. « Je mène par 50 et 60 points. Et vous savez, certains d’entre eux sont à un, zéro et deux. Et je me demande : est-ce que je reste assis là pendant une heure ou deux… et me fais harceler par des gens qui ne devraient même pas se présenter à la présidence ? Trump l’a dit à Carlson.

En effet, Trump ne domine pas seulement ses rivaux dans les récents sondages primaires : des années de preuves nous montrent que son soutien parmi les Républicains est profond et durable. Un sondage récent a révélé que les électeurs de Trump lui font plus confiance qu’à leurs propres amis et famille.

En raison de sa position dominante parmi les fidèles du parti, il peut manquer de respect de manière flagrante aux centres de pouvoir du Parti républicain, comme le Comité national républicain et l’animateur du débat Fox News, et s’attendre à peu de conséquences. Comme il l’a noté dans l’interview de Carlson, Fox News l’a couvert plus durement au début de la campagne 2016, et il les a battus alors qu’il était plus faible qu’il ne l’est aujourd’hui.

Cela suggère que Trump se sent encore moins contraint de respecter les règles et normes traditionnelles qui régissent la vie politique américaine – malgré, ou peut-être même à cause, les quatre actes d’accusation criminels contre lui. Il peut accorder une interview à un théoricien radical du complot qui diffuse son émission exclusivement sur Twitter (maintenant connu sous le nom de X) parce qu’il pense que ce serait mieux pour lui – et, peut-être plus important encore, parce qu’il le souhaite.

Il en va probablement de même pour d’autres décisions plus conséquentes.

Dans l’interview, Trump a déclaré que son administration était gênée par de mauvais choix en matière de personnel – choisissant une sorte de républicain qu’il qualifiait avec dérision de « Bushies » pour les postes les plus élevés, citant l’ancien procureur général Bill Barr comme exemple. Cette fois-ci, a déclaré Trump, cela n’arrivera pas : « Nous aurons des gens encore meilleurs si nous faisons cela parce que maintenant je connais Washington. »

Il y a toutes les raisons de croire qu’il prend cette affaire au sérieux. Un reportage de Jonathan Swan du New York Times et d’autres a révélé des préparatifs approfondis pour garantir que, cette fois-ci, tous ceux qui sont au pouvoir lui soient loyaux – y compris des prises de pouvoir effrontées comme le licenciement massif de fonctionnaires de carrière et l’affirmation d’un contrôle présidentiel direct sur des pays historiquement indépendants. agences fédérales.

En bref, Trump déchaîné ne signifie pas simplement sauter les débats pour attiser les flammes conspirationnistes avec Tucker Carlson. Cela signifie que si Trump remporte à nouveau les élections générales, il sera encore plus dangereux que la dernière fois. Et s’il perd, il attaquera la légitimité du résultat comme bon lui semble – avec le poids d’un Parti républicain, retenu captif par ses propres électeurs, derrière lui.