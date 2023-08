L’interview de Trump avec Tucker Carlson prouve que Twitter est toujours l’endroit idéal pour parler politique

Le débat présidentiel républicain de mercredi soir a également donné lieu à un méta-concours : qui gagnerait le combat entre la télévision traditionnelle – en l’occurrence Fox News, qui a diffusé le débat – et Twitter, qui a contreprogrammé le débat avec une conversation entre Donald Trump et Tucker Carlson, le ancienne star de la Fox devenue streamer sur Twitter ?

Ce matin, je déclare un gagnant : Twitter*. Et aussi un perdant : Twitter.

Pour comprendre cela : l’interview de Carlson avec Trump a été une sieste sans impact, quel que soit le rapport de mesures douteux de Twitter (nous en parlerons plus dans une minute). Mais Twitter était également l’endroit idéal pour montrer ce que Twitter fait de mieux, même sous la direction d’Elon Musk : offrir un espace permettant aux gens de commenter, en temps réel, un événement d’actualité. Ce qui dans ce cas était le débat télévisé.



Pour preuve, consultez votre propre fil Twitter et revenez à hier soir. Votre Twitter ne ressemblera peut-être pas à mon Twitter dans une journée normale, mais je suis convaincu que dans ce cas, il ressemblera beaucoup. J’ai vu des utilisateurs de Twitter faire ce qu’ils ont toujours fait sur Twitter lorsqu’il y a un événement d’actualité, une remise de prix ou un grand match : annoter la chose en temps réel, que ce soit en craquant ou en huant de dérision ou autre.

Cette attention s’est étendue à la campagne de Joe Biden, qui a pesé sur le débat mais pas sur Trump/Carlson :

Et, le plus révélateur, cela s’est étendu à Musk, qui a consciencieusement tweeté des liens vers l’interview de Trump sur son propre site (rappelez-vous qu’une partie du fantasme de Musk est que Twitter devienne la plus grande plateforme médiatique du monde), mais s’est ensuite retrouvé à intervenir à la télévision. débat, comme tout le monde :

Rétrospectivement, il est facile de comprendre pourquoi le spectacle RNC était meilleur que le spectacle Trump/Carlson pour les utilisateurs restants de Twitter. Vous ne saviez vraiment pas ce qui allait se passer à Milwaukee, et il présentait des nouveautés que la plupart des gens n’avaient jamais vues auparavant, comme Vivek Ramaswamy, un gars de biotechnologie devenu fan de MAGA, qui agaçait tout le monde sur scène.

Et même si vous ne saviez pas que l’interview Trump-Carlson avait été préenregistrée – il faudrait être un lecteur attentif des articles du New York Times ou du Washington Post pour le comprendre – un rapide coup d’œil L’interview de Carlson vous dirait que cela allait être bizarre, mais que Trump n’allait pas non plus être le plus convaincant – c’est-à-dire lorsqu’il se trouve devant une foule, improvisant et l’encourageant.

Attends une minute. Musk n’a-t-il pas également souligné que la conversation Carlson/Trump avait suscité des milliards de vues ? Bien sûr. Et même si nous n’avons pas encore vu les chiffres Nielsen du débat RNC d’hier soir, ils seront certainement inférieurs à ce que nous avons vu à partir des chiffres générés par ces débats en 2015 et 2016, lorsque Trump était la nouveauté.

Mais lorsque ces chiffres seront publiés, rappelez-vous que les audiences télévisées rapportées par Nielsen n’ont aucune corrélation avec les chiffres d’audience rapportés par Twitter. Pour commencer, comme toujours, Nielsen rapporte l’audience moyenne générée par les débats, et non le nombre total de vues, comme le rapportent généralement les médias en ligne. Ce n’est pas un écart nouveau, et à ce stade, tout le monde dans la technologie et les médias devrait le savoir, mais ce n’est pas le cas ou fait semblant de ne pas le savoir.

Plus important encore, sous Musk, Twitter est passé à une description encore plus fantaisiste de « l’audience », où il ne prétend même pas compter les personnes qui regardent la vidéo. Au lieu de cela, il s’agit simplement de mesurer le nombre de fois que quelqu’un a vu le tweet avec la vidéo, faites défiler leur flux, comme le rapporte Will Oremus du Washington Post.

Mais il est inutile de passer du temps à vérifier les affirmations d’Elon Musk sur Twitter à ce stade. Il est plus utile d’évaluer le fonctionnement réel de la plateforme. Et ici, il y a une bonne nouvelle pour Musk : même après près d’un an passé à essayer de détruire son achat impulsif de 44 milliards de dollars, il reste encore suffisamment de mémoire musculaire pour suffisamment de ses utilisateurs pour qu’ils puissent se mettre en place sans invite.

S’il y a quelque chose de convaincant à la télévision, les gens voudront en parler sur Twitter. Même en 2023.

* Oui, Musk veut maintenant que nous appelions Twitter « X », mais tout le monde l’appelle toujours Twitter, c’est donc ce que je veux dire ici.