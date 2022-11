L’interview de Ronaldo ne fera pas dérailler la Coupe du monde

La rupture de Cristiano Ronaldo avec Manchester United ne fera pas dérailler la campagne de Coupe du monde du Portugal, selon le milieu de terrain de Benfica Joao Mario.

Le quintuple Ballon d’Or ou vainqueur a accusé United d’avoir tenté de le forcer à quitter le club cet été dans une interview télévisée explosive dimanche, juste un jour avant son arrivée au camp d’entraînement de l’équipe nationale à Oeiras, Lisbonne.

“Je ne vois pas de problème avec le timing [of Ronaldo’s interview] donc ça va pour nous”, a déclaré Joao Mario lors d’une conférence de presse mardi. “Je ne pense pas que cela mette plus de pression sur lui ou sur nous. Nous sommes habitués à faire face à une forte pression.

“Ce n’est pas la première fois qu’un joueur vient en équipe nationale avec un problème avec son club. L’un des avantages, c’est qu’on met tout de côté quand on est ici. Quand on arrive en équipe nationale, c’est un autre groupe de travail et nous essayons de nous concentrer sur ce qui est le plus important.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United est incertain après son interview au club. Photo de Gualter Fatia/Getty Images

“Les gros titres parlent toujours de lui [Ronaldo]. Honnêtement, chaque fois que nous venons en équipe nationale, les premières questions posées concernent toujours Ronaldo.

“L’accent est toujours mis sur lui, et nous y sommes habitués.”

Des sources ont déclaré à ESPN que l’entraîneur de United, Erik ten Hag, avait déclaré aux patrons de United que Ronaldo ne devrait plus jouer pour le club après son entretien.

Ronaldo a également dénoncé les propriétaires de United dans l’interview et a déclaré qu’il n’avait aucun respect pour Ten Hag, laissant son avenir au club incertain.

Le joueur de 37 ans a été abandonné par Ten Hag en guise de punition après avoir refusé de se présenter comme remplaçant lors d’une victoire contre Tottenham Hotspur en octobre.

Ronaldo est sur le point de disputer sa cinquième Coupe du monde après avoir été nommé dans l’équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2022.

Meilleur buteur international masculin de tous les temps avec 117 buts, on s’attendait toujours à ce que Ronaldo soit inclus, bien qu’il soit au milieu de sa campagne la plus difficile.

Le capitaine du Portugal n’a marqué que trois buts en 16 matchs toutes compétitions confondues et n’a débuté qu’en quatre matchs de Premier League.

Ronaldo est sous contrat avec United jusqu’en juin 2023 et a la possibilité de le prolonger d’un an. Il a été le premier joueur à entrer sur le terrain lors de la séance d’entraînement de lundi avec le Portugal. et était tout sourire.

“Il est toujours heureux quand il est avec l’équipe nationale”, a déclaré Joao Mario à propos de Ronaldo. “Je l’ai vu hier et il va bien comme toujours quand il arrive ici. Il est totalement concentré sur l’équipe nationale, il va nous être d’une grande aide à la Coupe du monde.”

Le Portugal entame sa campagne de Coupe du monde le 24 novembre contre le Ghana.