L’interview de l’AP : une députée de longue date défend le cœur du pays

TOLEDO, Ohio (AP) – Lorsque le nouveau Congrès se réunira mardi, la représentante démocrate de l’Ohio, Marcy Kaptur, deviendra la femme la plus ancienne de son histoire. Pourtant, après 40 ans, elle se sent parfois comme une étrangère.

Pas parce qu’elle est une femme ou qu’elle fait maintenant partie du parti minoritaire à la Chambre. C’est qu’elle vient d’Amérique centrale et représente un quartier peuplé de gens de la classe ouvrière – un endroit et des gens que de nombreux collègues ont oubliés, a déclaré Kaptur dans une interview à l’Associated Press.

« C’est un fardeau que j’ai porté toute ma carrière. C’est un problème dans les deux partis parce que le leadership a tendance à venir des côtes et nous, ici dans le grand centre du pays, ne sommes pas bien compris », a-t-elle déclaré.

Élue pour la première fois au Congrès en 1982, Kaptur établira la marque du plus long mandat d’une femme à la Chambre ou au Sénat, dépassant l’ancienne sénatrice Barbara Mikulski, une démocrate du Maryland qui a pris sa retraite fin 2017.

Les racines des cols bleus de Kaptur viennent naturellement. Sa mère était organisatrice syndicale dans une usine de bougies d’allumage à Tolède et son père tenait une épicerie du coin. Kaptur, 76 ans, vit seule dans la modeste maison de plain-pied où elle a grandi.

Elle s’est opposée à une série de présidents des deux partis au sujet d’accords commerciaux qu’elle accuse d’avoir dévasté l’économie manufacturière de son État. Son opposition à l’Accord de libre-échange nord-américain était l’une des raisons pour lesquelles Ross Perot lui a offert une place comme vice-présidente à la vice-présidence en 1996. Elle l’a refusé, disant qu’elle voulait rester au Congrès.

Kaptur a déclaré que l’impact de l’ALENA et la façon dont il a anéanti de nombreux agriculteurs au Mexique peuvent être vus aujourd’hui dans l’afflux écrasant de migrants à la frontière sud des États-Unis.

“Quand vous avez faim et que vous n’avez plus rien, vous êtes désespéré”, a-t-elle déclaré. « Nous avons un vrai problème au sud de notre frontière. C’est comme si nous n’y faisions pas face, que nous ne comprenions pas la causalité de la raison pour laquelle cela se produit.

Kaptur est peut-être mieux connu pour avoir introduit une législation visant à construire le mémorial de la Seconde Guerre mondiale sur le National Mall à Washington. «Beaucoup de gens ont gagné la fermeture à ce mémorial. Pour beaucoup de nos vétérinaires, c’était leur dernier appel », a-t-elle déclaré.

L’idée est venue d’un facteur qui lui a demandé lors d’une friture en 1987 d’expliquer pourquoi il n’y avait pas de mémorial dans la capitale. C’était un effort qui a duré 17 ans.

«C’est une vérification de la réalité sur le Congrès sur le temps qu’il faut pour passer quelque chose. Les gens ne cessent de parler de limites de mandats. Si vous êtes pour des mandats limités, vous ne comprenez vraiment pas à quel point le pays est grand et combien de temps il faut pour faire quelque chose de grand », a-t-elle déclaré.

Jamais très collectrice de fonds et toujours prête à défier les chefs de parti, Kaptur siège au puissant comité des crédits de la Chambre, mais elle n’a jamais accédé à des postes de direction au Congrès.

Kaptur a défié la représentante Nancy Pelosi en 2002 pour le leader démocrate de la Chambre et s’est parfois heurtée à elle au cours de ses deux mandats en tant que présidente de la Chambre.

Pelosi a qualifié Kaptur de “voix constante et inébranlable pour le cœur de l’Amérique” en 2018 après qu’elle soit devenue la femme la plus ancienne de l’histoire de la Maison.

Kaptur et les démocrates d’Amérique centrale ont déploré d’avoir été ignorés par leur propre parti au profit de ceux des districts du Congrès le long des côtes et des régions riches du pays. À la suite des élections de mi-mandat en novembre, les démocrates à la Chambre ont sélectionné une nouvelle liste de dirigeants, les cinq premiers venant de New York, de Californie, du Massachusetts et de Caroline du Sud.

Pour illustrer davantage son propos, Kaptur a apporté un graphique montrant les revenus médians des ménages pour chaque district du Congrès. Les démocrates représentaient 40 des 50 districts les plus riches du pays.

Kaptur n’est pas le seul démocrate du Midwest à vouloir s’assurer que le parti n’oublie pas des États comme le Michigan, l’Ohio et le Wisconsin qui ont été vitaux pour les élections nationales.

La membre du Congrès du Michigan, Debbie Dingell, qui a récemment été ignorée par ses collègues démocrates pour un poste de direction, veut rassembler les Midwest de son parti pour s’assurer que leurs voix sont entendues en formant le “Heartland Caucus”. Son mari, John Dingell, décédé en 2019, a passé 59 ans à la Chambre et est toujours le plus ancien membre du Congrès de l’histoire des États-Unis.

Kaptur a déclaré que le Congrès et la nation doivent trouver comment réinvestir et créer de la croissance dans des endroits qui ont été évincés par la perte de fabrication.

Trop de ses collègues ne comprennent pas cela et sont déconnectés de ceux qui luttent, a déclaré Kaptur.

«Je suis démocrate parce que nous nous soucions des travailleurs. Nous nous soucions de ce qui arrive aux gens lorsque le travail a une valeur. Et si nous ne prêtons pas attention à un travail gratifiant, nous allons constater une perte de l’éthique du travail dans ce pays », a-t-elle déclaré.

Lorsque Kaptur est arrivée à Washington, elle était l’une des 23 femmes du Congrès. Il y aura un nombre record de 149 femmes au nouveau Congrès, mais cela représente toujours moins de 30 % de tous les sièges.

Kaptur a déclaré qu’elle était fière des femmes avec lesquelles elle a servi et de la façon dont le Congrès est beaucoup plus diversifié en termes de race, d’ethnie et de sexe. Mais elle a ajouté qu’elle n’était pas entrée en politique parce qu’elle était une femme. “Je dis toujours que je me suis présentée comme une personne de la classe ouvrière”, a-t-elle déclaré.

“Vous pouvez voir que l’Amérique devient de plus en plus représentative”, a déclaré Kaptur. «Mais en termes d’où viennent les gens, leur propre expérience de vie; nous devons devenir beaucoup plus représentatifs des travailleurs et travailleuses au Congrès.

John Seewer, l’Associated Press