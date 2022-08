L’interview de l’AP : Samantha Power contre la crise alimentaire, Russie

WASHINGTON (AP) – Samantha Power est devenue célèbre en tant que défenseure des droits de l’homme et a été choisie par le président Joe Biden pour diriger l’agence qui distribue des milliards de dollars d’aide américaine à l’étranger, notamment en fournissant plus d’aide alimentaire que quiconque dans le monde. Mais depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, ce travail comprend une nouvelle tâche avec une sensation de guerre froide – contrer les messages de la Russie à l’étranger.

En tant qu’administrateur de l’Agence américaine pour le développement international, Power fait maintenant face à une crise alimentaire mondiale, provoquée par des conflits locaux, les bouleversements économiques de la pandémie, la sécheresse et les autres extrêmes typiques du changement climatique. Comme l’explique souvent l’administration Biden, les problèmes ont tous été aggravés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’aggravation des pénuries alimentaires et la hausse des prix partout.

Cela a créé une compétition entre les cœurs et les esprits qui rappelle l’époque de l’Union soviétique le mois dernier, lorsque Power a rendu visite à des familles désespérées et à des agriculteurs en difficulté dans les pays de la Corne de l’Afrique. Elle a vu les travailleurs humanitaires donner de la nourriture d’urgence aux enfants, toujours parmi les premiers à mourir dans les crises alimentaires, et a annoncé une nouvelle aide alimentaire.

Mais de manière inattendue, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l’a suivie en Afrique quelques jours plus tard, visitant d’autres capitales avec un message différent destiné à renforcer les partenariats de son pays en Afrique.

Ce sont les sanctions américaines et internationales contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine qui a duré six mois qui sont responsables de la coupure des approvisionnements vitaux en céréales du marché mondial, a déclaré Lavrov. Il a rejeté «la soi-disant crise alimentaire» sur le continent étant le plus durement touché.

En fait, un blocus russe a empêché le grain de l’Ukraine d’atteindre le monde. Les sanctions internationales contre la Russie exemptent les produits agricoles et les engrais.

“Ce que nous n’allons pas faire, aucun d’entre nous dans l’administration, c’est permettre à la Fédération de Russie, qui dit toujours qu’elle n’est pas en guerre en Ukraine, d’attribuer la dernière flambée des prix des denrées alimentaires et des engrais aux sanctions et à la États-Unis », a déclaré Power, de retour dans son bureau à Washington, à l’Associated Press.

« Les gens, surtout lorsqu’ils sont confrontés à une crise de cette ampleur, savent vraiment la différence… que vous fournissiez une aide humanitaire d’urgence… ou que vous soyez sur une tribune essayant d’en faire une nouvelle guerre froide. » dit Power.

“Pour que M. Lavrov se soit rendu en Afrique juste après moi, il n’y a presque rien de tangible à la suite de cette visite que les pays qu’il a visités ont obtenu de lui, à part la désinformation et les mensonges”, a déclaré Power.

Même les responsables africains dont les gouvernements ont refusé de se joindre à la condamnation officielle par l’ONU plus tôt cette année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie racontent avoir appelé les dirigeants russes en privé pour exhorter la Russie à laisser sortir les céréales ukrainiennes des ports, a-t-elle déclaré.

Ancien journaliste, Power a remporté le Pulitzer en 2003 pour “A Problem from Hell”, un livre sur le génocide qui a depuis alimenté les débats au sein du gouvernement et parmi les universitaires sur la sagesse et la moralité d’intervenir dans des atrocités à l’étranger. Elle a été ambassadrice des États-Unis à l’ONU sous le président Barack Obama, avant de rejoindre l’administration Biden.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, créant de nouvelles pénuries alimentaires et énergétiques à un moment où un nombre record de personnes dans le monde avaient déjà faim, Power s’est surtout concentré sur la crise alimentaire. Après une décennie précédente de succès dans la réduction du nombre de personnes sans nourriture, le nombre estimé de personnes dans le monde souffrant de la faim est passé à 828 millions cette année, 150 millions juste depuis la pandémie, a déclaré Power, dont beaucoup ont un besoin aigu.

Même dans les pays en dehors des zones où les organisations humanitaires mettent en garde contre la famine, les prix élevés des denrées alimentaires aggravent les troubles politiques, comme lors du renversement du gouvernement sri-lankais cet été. “La plupart des analystes seraient très surpris si le gouvernement sri-lankais était le dernier à tomber”, a noté Power.

“Les effets politiques en cascade et l’instabilité qui découle de la douleur économique et du besoin des gens, le besoin humain, de tenir les autorités responsables de ce qui est une incapacité terrifiante à répondre aux besoins de vos proches – c’est un facteur de motivation s’il y en a jamais un » pour protester, a déclaré Power.

“Ceci, je ne peux pas le dire plus clairement, est la pire crise alimentaire de notre vie”, a déclaré Power.

Il y a eu des signes encourageants ces dernières semaines, a-t-elle souligné – la Russie permettant à l’Ukraine d’envoyer son premier navire de céréales depuis des mois hors d’un port bloqué par la Russie, et une baisse des prix des denrées alimentaires et du carburant.

Mais dans les États d’Afrique de l’Est les plus durement touchés – l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie – quatre saisons des pluies consécutives ont échoué, flétrissant les céréales dans les champs et tuant des centaines de millions de têtes de bétail qui étaient le seul soutien des éleveurs de la région. “Ils n’ont pas de plan B”, a-t-elle déclaré.

Une agricultrice au Kenya lui a dit qu’elle avait reculé devant le prix élevé des engrais et qu’elle avait réalisé qu’elle ne pourrait planter que la moitié de la nourriture pour la prochaine saison, un avertissement d’une faim encore plus profonde à venir.

Mais l’aide des donateurs pour la crise de la faim actuelle en Afrique représente moins de la moitié de celle de la dernière crise majeure, en 2016, a déclaré Power. En l’absence de signe de fin de la guerre en Ukraine ou de la crise alimentaire, les pays les plus riches disent à Power qu’ils ont donné une grande partie de leur argent de secours à l’Ukraine et qu’ils sont autrement épuisés.

Fait révélateur, un compte géré par GoFundMe que Power a annoncé à la mi-juillet pour que les gens ordinaires aident à faire face à la crise alimentaire mondiale n’a montré que 2 367 dollars de dons vendredi.

Power et d’autres responsables américains exhortent de plus en plus la Chine, en particulier, à accorder plus de secours. L’ambassade de Chine à Washington, sollicitée pour commenter, a déclaré que la Chine avait donné 130 millions de dollars à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

“Ce n’est pas un sujet de discussion”, a déclaré Power à propos de la demande adressée à la Chine. “C’est un espoir sincère.”

