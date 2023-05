L’interview de l’AP : Mitsotakis espère de meilleures relations avec la Turquie s’il est réélu Premier ministre grec

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le Premier ministre grec a déclaré qu’il tendrait « une main amicale » au vainqueur des prochaines élections dans le pays voisin et rival régional de longue date, la Turquie, mais ajoute qu’il espère que le prochain gouvernement « reconsidérera son approche envers l’Occident ».

Kyriakos Mitsotakis, lui-même confronté à une élection dans un peu plus d’une semaine, a déclaré qu’il était prêt à parler à celui qui sortira vainqueur des élections de dimanche en Turquie.

« Mais je ne suis pas naïf », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une large interview alors qu’il était en campagne électorale dans le centre de la Grèce jeudi soir. « Je sais que les politiques étrangères des pays ne changent pas d’un jour à l’autre. »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, de plus en plus autoritaire, qui dirige son pays en tant que Premier ministre et président depuis 2003, fait face à son élection la plus difficile. Au milieu d’une économie chancelante, Erdogan a perdu du terrain face à son principal rival, le laïc de centre gauche Kemal Kilicdaroglu.

Bien qu’elles ne soient pas au même niveau qu’avec la Grèce, un autre membre de l’OTAN, les relations de la Turquie avec les États-Unis et plusieurs pays européens se sont tendues. La Turquie bloque la demande de la Suède d’adhérer à l’OTAN, pressant le pays de réprimer les militants kurdes et d’autres groupes que la Turquie considère comme des menaces terroristes.

« J’espère que le prochain gouvernement turc reconsidérera globalement son approche envers l’Occident, pas seulement envers la Grèce, envers l’Europe, envers l’OTAN et envers les États-Unis », a déclaré Mitsotakis. « Mais encore une fois, je dois être réaliste et ne pas être trop naïf, et c’est pourquoi nous continuerons avec … notre politique étrangère ferme. Cela signifie que nous continuerons à renforcer nos capacités de dissuasion et nos capacités de défense. »

La Grèce et la Turquie sont en désaccord depuis des décennies sur des questions telles que leurs frontières maritimes en Méditerranée. Mais les relations bilatérales au cours des dernières années ont chuté à de nouveaux creux qui ont vu les navires de guerre des deux pays se suivre et les responsables turcs suggérer qu’ils pourraient envahir les îles grecques.

En réponse, la Grèce s’est lancée dans un vaste programme d’approvisionnement militaire pour moderniser ses forces armées, y compris l’achat d’avions de chasse avancés de construction française.

« J’aimerais ne pas avoir à dépenser beaucoup plus de 2 % de mon PIB pour la défense. Mais malheureusement, nous vivons dans un quartier précaire avec… un pays beaucoup plus grand que le nôtre qui se comporte également de manière agressive », a déclaré Mitsotakis.

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait s’appuyer sur une réduction de la rhétorique à la suite des tremblements de terre dévastateurs en Turquie en février qui ont tué des dizaines de milliers de personnes. De même, l’amélioration des liens après les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Grèce en 1999 a duré plusieurs années.

« C’est dommage. Nous n’avons pas à attendre qu’une catastrophe se produise, et nous ne sommes pas destinés à vivre dans un état de tension permanente », a déclaré Mitsotakis. Mais, a-t-il souligné, de meilleures relations nécessitent la fin de la rhétorique belliqueuse de la Turquie. « Si le gouvernement turc parle tous les deux jours de venir la nuit pour envahir nos îles, ce n’est évidemment pas très propice à la construction d’un climat de confiance et de bonne volonté », a-t-il déclaré.

Mitsotakis, un homme de 55 ans formé à Harvard, dirige le parti de centre-droit Nouvelle Démocratie depuis 2016 et est devenu Premier ministre en 2019. Il dirige son principal rival de l’opposition, l’ancien Premier ministre de gauche Alexis Tsipras et son Syriza parti, dans les sondages d’opinion alors qu’il brigue un deuxième mandat de quatre ans lors des élections du 21 mai.

Issu d’une famille politique, Mitsotakis est le fils de feu le Premier ministre Constantine Mitsotakis, un poids lourd politique de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Sa sœur, Dora Bakogiannis, est une ancienne ministre des Affaires étrangères et son neveu est l’actuel maire d’Athènes.

En raison d’une modification de la loi électorale grecque, il est peu probable que le vainqueur du scrutin obtienne suffisamment de voix pour pouvoir former un gouvernement sans chercher de partenaires de coalition. Si aucun parti ne peut former un gouvernement, une deuxième élection aura lieu environ un mois plus tard, lorsque la loi électorale donnera au parti vainqueur des sièges parlementaires supplémentaires.

« J’ai dit très clairement que je ne crois pas à ce système électoral. Ce dont nous avons besoin, c’est… d’un gouvernement stable, et de préférence, nous avons besoin d’un gouvernement à parti unique », a déclaré Mitsotakis.

Selon un calendrier de campagne souvent brutal, Mitsotakis a visité jeudi certaines parties du centre de la Grèce, prononçant un discours dans la ville balnéaire de Volos avant de se diriger vers l’est vendredi vers les îles de Lesbos et Rhodes.

Lesbos a abrité pendant plusieurs années le camp de migrants notoirement surpeuplé de Moria, qui est devenu le plus grand d’Europe jusqu’à ce qu’il brûle en 2020. L’île et plusieurs autres dans l’est de la mer Égée sont devenues des points d’éclair dans une crise de réfugiés en 2015 qui a vu des centaines de milliers de personnes arrivant de Turquie et se dirigeant vers l’Europe via la Grèce.

Le gouvernement de Mitsotakis a réprimé l’immigration, cherchant à empêcher les migrants et les demandeurs d’asile d’entrer dans le pays en augmentant les patrouilles frontalières terrestres et maritimes et en élargissant considérablement une clôture le long de la frontière terrestre avec la Turquie.

Mais les autorités grecques ont également été accusées par des organisations de défense des droits et les migrants eux-mêmes de procéder à des expulsions sommaires – et illégales – sans permettre aux migrants de demander l’asile. La Grèce a vigoureusement nié s’engager dans la pratique connue sous le nom de refoulements.

Mitsotakis s’est engagé à maintenir la politique s’il remporte un second mandat. La barrière frontalière actuelle s’étend sur un peu moins de 40 kilomètres (25 miles) et le gouvernement prévoit de l’étendre de 35 kilomètres (22 miles) au cours des 12 prochains mois. Les responsables ont déclaré que plus de 100 kilomètres (160 miles) de mur seraient ajoutés à cela d’ici 2026.

« Je veux qu’il soit très clair que je ne m’excuse pas à ce sujet », a-t-il déclaré. « Nous avons renversé la politique du gouvernement précédent, qui avait une politique de porte ouverte qui a fini par permettre à plus d’un million de personnes d’entrer en Grèce en 2015. Cela ne se reproduira plus. »

Lorsque Mitsotakis est arrivé au pouvoir, la Grèce sortait à peine d’une crise financière brutale d’une décennie qui l’a vue perdre l’accès aux marchés obligataires internationaux et placer les finances du pays sous la stricte surveillance des créanciers internationaux en échange de milliards d’euros de prêts de sauvetage.

Bien que la Grèce ait retrouvé l’accès au marché, les agences de notation internationales classent toujours ses obligations juste en dessous de la qualité d’investissement. Mitsotakis a déclaré qu’il s’attend à ce que les obligations grecques soient retirées du statut de pacotille cette année – s’il est réélu. Le gouvernement de Tsipras s’est souvent heurté aux créanciers de sauvetage de la Grèce, qui ont établi des politiques budgétaires strictes en échange de fonds d’urgence.

« Je vais être très, très direct », a déclaré Mitsotakis. « Si Syriza essaie de mettre en œuvre ne serait-ce qu’une fraction de ce qu’ils ont dit », cela conduira à « une certaine dégradation de notre économie ».

Theodora Tongas a contribué à cette histoire.