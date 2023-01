L’interview de l’AP : l’envoyé dit que Taïwan apprend de la guerre en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Taïwan a tiré des leçons importantes de la guerre de l’Ukraine qui l’aideraient à dissuader toute attaque de la Chine ou à se défendre en cas d’invasion, a déclaré vendredi le principal envoyé de l’île autonome aux États-Unis dans une interview avec l’Associated Press.

Parmi les leçons : Faire davantage pour préparer les réservistes militaires et aussi les civils au genre de combat de toute la société que les Ukrainiens mènent contre la Russie.

“Tout ce que nous faisons maintenant est d’empêcher que la douleur et la souffrance de la tragédie de l’Ukraine ne se reproduisent dans notre scénario à Taiwan”, a déclaré Bi-khim Hsiao, représentant de Taiwan à Washington.

“Donc, en fin de compte, nous cherchons à dissuader l’utilisation de la force militaire. Mais dans le pire des cas, nous comprenons que nous devons être mieux préparés », a déclaré Hsiao.

Hsiao a pris la parole dans le manoir paisible de plus de 130 ans au sommet d’une colline que Taiwan utilise pour des fonctions officielles à Washington. Elle a évoqué une série de problèmes liés aux relations militaires, diplomatiques et commerciales entre Taiwan et les États-Unis, façonnés par l’intensification des rivalités avec la Chine.

Aucun drapeau taïwanais ne flottait au-dessus du bâtiment, reflétant le statut intermédiaire de Taïwan en tant qu’allié des États-Unis qui n’a néanmoins pas la pleine reconnaissance diplomatique des États-Unis. Les États-Unis ont retiré cela en 1979, le jour même où ils ont reconnu Pékin comme le seul gouvernement de la Chine.

L’interview est intervenue après un an de tensions accrues avec la Chine, notamment le lancement de missiles balistiques chinois au-dessus de Taïwan et la suspension temporaire de la plupart des dialogues avec les États-Unis après la visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à Taïwan en août.

Lorsqu’on lui a demandé si le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, devrait tenir sa promesse antérieure de se rendre également à Taiwan, a déclaré Hsaio. “Ce sera sa décision. Mais je pense qu’en fin de compte, les Taïwanais ont accueilli des visiteurs du monde entier.

Les dirigeants de Pékin, a-t-elle ajouté, “n’ont pas le droit de décider ou de définir comment nous nous engageons avec le monde”.

Taïwan, qui s’est séparée du continent en 1949 lors d’une guerre civile, est revendiquée par la Chine. La menace d’invasion de l’île autonome par la Chine, vieille de plusieurs décennies, s’est accentuée depuis que la Chine a coupé les communications avec le gouvernement de l’île en 2016. C’était après que les électeurs taïwanais ont élu un gouvernement que Pékin soupçonnait de vouloir faire passer Taïwan de l’autonomie à indépendance complète.

À Washington, l’autonomie de Taiwan est une question qui bénéficie d’un fort soutien des deux parties.

Pendant des décennies, les administrations américaines ont maintenu une politique consistant à ne pas dire si l’armée américaine viendrait à la défense de Taiwan si la Chine envahissait. Les démonstrations de force militaires de la Chine après la visite de Pelosi ont amené certains au Congrès à suggérer qu’il était temps pour les États-Unis d’abandonner cette politique, connue sous le nom d'”ambiguïté stratégique”, et d’indiquer clairement que les Américains se battraient aux côtés de Taïwan.

Interrogé sur ces appels vendredi, Hsiao n’a fait que louer la politique existante.

“Il a préservé le statu quo pendant des décennies, ou devrais-je dire qu’il a préservé la paix”, a-t-elle déclaré.

Le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises dans des commentaires publics que les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan, seulement pour que des aides reviennent avec l’assurance que l’ambiguïté stratégique prévaut toujours.

Pendant ce temps, après avoir observé le succès de la défense acharnée des Ukrainiens contre l’invasion des forces russes, Taïwan se rend compte qu’il doit se charger de Javelins, Stingers, HIMARS et d’autres petits systèmes d’armes mobiles, a déclaré Hsiao. Les Taïwanais et les Américains sont parvenus à un accord sur certains d’entre eux, a-t-elle déclaré.

Certains groupes de réflexion sur la sécurité accusent les États-Unis – et l’industrie de la défense – de concentrer une trop grande partie des milliards de dollars de contrats d’armement avec Taïwan sur des avions et des navires de guerre avancés et coûteux. On pourrait s’attendre à ce que l’armée chinoise la plus puissante détruise ces grandes cibles dès le début de toute attaque contre Taiwan, selon certains analystes de la sécurité.

Taïwan fait pression pour s’assurer qu’un passage à des fournitures d’armes plus granuleuses et de moindre technologie pour les forces terrestres taïwanaises “se produise dès que possible”, a déclaré Hsaio. Même avec les États-Unis et d’autres alliés déversant des milliards de dollars de telles armes en Ukraine pour la lutte active là-bas, mettant à rude épreuve les stocks d’armes mondiaux, “nous sommes assurés par nos amis aux États-Unis que Taiwan est une priorité très importante”, a-t-elle déclaré. .

Dans son pays, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé le mois dernier que le gouvernement prolongeait le service militaire obligatoire pour les hommes de quatre mois à un an, et Taïwan augmentait ses dépenses de défense. Hsiao n’a pas voulu répondre directement à un rapport de Nikkei Asia vendredi selon lequel des membres de la Garde nationale américaine avaient commencé une formation professionnelle à Taïwan, affirmant seulement que Taïwan explorait des moyens de travailler avec les membres de la Garde américaine pour améliorer la formation.

L’expérience de l’Ukraine a également eu des leçons pour les États-Unis et d’autres alliés, a-t-elle déclaré, notamment l’importance d’une position alliée unie derrière les démocraties menacées.

“Il est essentiel d’envoyer un message cohérent aux dirigeants autoritaires que la force n’est jamais une option… la force sera rencontrée par une réponse internationale forte, y compris des conséquences”, a déclaré Hsiao.

Hsiao a également évoqué les efforts des États-Unis sous l’administration Biden pour stimuler la production américaine de puces informatiques. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de coronavirus ont souligné l’importance cruciale des semi-conducteurs pour l’économie et l’armée américaines – et l’étendue de la dépendance des États-Unis aux importations de puces.

Une plus grande production américaine poussera le pays dans une concurrence commerciale plus directe avec Taïwan, qui est un leader mondial, en particulier pour les semi-conducteurs avancés. La crainte que la Chine puisse interférer avec le transport de semi-conducteurs via le détroit de Taiwan a contribué à stimuler le nouvel effort de production des États-Unis.

Hsiao a souligné que l’industrie taïwanaise des puces informatiques a mis des décennies à se développer et s’est dite convaincue qu’elle “continuera d’être un contributeur indispensable et irremplaçable aux chaînes d’approvisionnement mondiales dans les décennies à venir”.

Elle a noté l’investissement de Taïwan de 40 milliards de dollars dans une nouvelle usine de semi-conducteurs en Arizona, un projet suffisamment important pour que Biden ait visité le site le mois dernier, et a exprimé sa frustration face à ce qu’elle a appelé une sanction financière américaine continue pour les entreprises taïwanaises faisant des affaires aux États-Unis.

La non-reconnaissance diplomatique de Taïwan par les États-Unis en tant que pays signifie que Taïwan – contrairement à la Chine et à d’autres principaux partenaires commerciaux des États-Unis – n’a pas de convention fiscale avec les États-Unis et paie donc des impôts supplémentaires.

Surmonter les obstacles à résoudre rendrait les investissements commerciaux américano-taïwanais “beaucoup plus fructueux et durables à long terme”, a-t-elle déclaré.

Ellen Knickmeyer, Associated Press