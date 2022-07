L’interview de l’AP : le candidat s’engage à écouter les Sri Lankais

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le chef de l’opposition sri-lankaise, qui brigue la présidence la semaine prochaine, s’est engagé vendredi à “écouter les gens” qui luttent contre la pire crise économique de la nation insulaire et à tenir pour responsable le président qui a fui sous la pression de la part des manifestants.

Dans une interview accordée à l’Associated Press depuis son bureau dans la capitale, Sajith Premadasa a déclaré que s’il remportait les élections au parlement, il veillerait à ce qu'”une dictature élective ne se produise jamais, jamais” au Sri Lanka.

« C’est ce que nous devrions faire. C’est notre fonction : attraper ceux qui ont pillé le Sri Lanka. Cela devrait être fait par le biais de procédures constitutionnelles, légales et démocratiques appropriées », a déclaré Premadasa.

L’ancien président, Gotabaya Rajapaksa, s’est éclipsé à bord d’un avion militaire mercredi avant d’arriver à Singapour le lendemain. Sa démission a été annoncée officiellement vendredi.

Son départ fait suite à des mois de manifestations qui ont pris une tournure dramatique lorsque des manifestants ont saisi des bâtiments gouvernementaux avant de se retirer quelques jours plus tard. Les manifestants accusent Rajapaksa et sa puissante famille politique de siphonner l’argent des coffres du gouvernement et d’accélérer l’effondrement du pays en gérant mal l’économie.

La famille a nié les allégations de corruption, mais Rajapaksa a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à l’effondrement du Sri Lanka.

Pour l’instant, le rôle présidentiel a été rempli par le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui a prêté serment en tant que chef par intérim. Les manifestants ont fait pression pour que Wickremesinghe parte également et pour qu’un gouvernement d’union fasse face à la calamité économique qui a déclenché des pénuries généralisées de nourriture, de carburant et d’autres produits de première nécessité.

« Nous devons renforcer la position du Sri Lanka dans l’indice anti-corruption. Nous devons renforcer la position du Sri Lanka dans l’indice de bonne gouvernance. Nous devons nous assurer que nous établissons des structures qui promeuvent un gouvernement transparent, responsable et responsable », a déclaré Premadasa.

Il a déclaré que son parti Samagi Jana Balawegaya et leur alliance le soutenaient à l’unanimité en tant que candidat présidentiel pour l’élection du 20 juillet, lorsque les 225 membres du Parlement voteront pour élire un nouveau président.

Mais il a reconnu qu’il était confronté à une tâche difficile pour obtenir le soutien nécessaire pour réussir, puisque la majorité au Parlement est toujours détenue par le parti au pouvoir de Rajapaksa.

En 2019, Rajapaksa a recueilli près de 6,9 ​​millions de voix pour vaincre Premadasa, son principal rival de l’époque, qui a obtenu près de 5,6 millions de voix. La victoire a été suivie d’élections parlementaires l’année suivante au cours desquelles le parti de Rajapaksa a établi une nette domination que les partis d’opposition ont eu du mal à briser.

Premadasa a déclaré que le Parlement actuel est en contradiction avec ce que les Sri Lankais ressentent maintenant.

«Le problème majeur auquel nous sommes confrontés est le gouvernement qui a amené ce pays au bord de l’abîme… C’est donc une situation très difficile d’essayer de parvenir à un mariage politique temporaire ou à un arrangement avec ceux dont les actions ont abouti… à apporter un changement économique, social et politique. catastrophe pour le peuple sri-lankais », a-t-il déclaré.

Celui qui dirigera ensuite le pays sera confronté à un mandat intimidant. Premadasa a déclaré que le Sri Lanka est “essentiellement en faillite” et que le gouvernement négocie depuis des mois avec le Fonds monétaire international un plan de sauvetage, tout en se débrouillant avec l’aide de voisins tels que l’Inde.

Les pénuries continues de carburant ont récemment poussé le pays à chercher du pétrole brut en Russie alors qu’il se précipitait pour répondre à la demande dans les stations-service où les files de véhicules s’étendaient sur des kilomètres.

De nombreux critiques ont blâmé les erreurs politiques de Rajapaksa et de sa famille, comme des réductions d’impôts importantes en 2019 qui ont réduit les revenus de l’État et de lourds emprunts auprès de créanciers tels que la Chine sur des projets d’infrastructure éclaboussants qui n’ont pas généré de revenus.

Premadasa a décrit ces décisions comme “imprudentes, peu pratiques” et “insensées” et a déclaré qu’elles “ont fait souffrir des millions et des millions de personnes”.

Lorsqu’on lui a demandé comment il prévoyait de relancer l’économie, il a déclaré que le pays devait procéder à une restructuration de la dette. Le Sri Lanka, a-t-il ajouté, n’a “pas d’autre choix” que de travailler avec les institutions financières internationales et de s’engager avec autant de pays que possible.

“Nous devons travailler avec tout le monde”, a-t-il ajouté.

Son plan économique comprend la relance du tourisme, la stimulation des exportations et l’introduction d’investissements étrangers directs. Les troubles politiques ont aggravé les craintes que les solutions aux problèmes économiques, comme l’aide du FMI, soient retardées.

Premadasa a déclaré qu’il était essentiel que les dirigeants n’interprètent pas leur mandat comme “une sorte d’assurance de domination permanente”.

« Le mandat est un mandat temporaire. N’essayez jamais de penser que vous êtes les propriétaires en pleine propriété du pays. Considérez-vous comme un gardien, un dépositaire des souhaits du peuple.

Il a dit qu’il “écouterait les gens” et servirait de “caisse de résonance” pour leurs “réflexions, impressions, idées”.

Le plus important, a-t-il dit, « il faut être humble et humaniste. Toutes ces caractéristiques que j’ai exprimées, elles manquaient à cette administration actuelle.

Alors que des millions de personnes ont voté pour ce gouvernement, des millions d’autres ont voté contre, a déclaré Premadasa, ajoutant qu’il se sentait désolé pour tout le monde dans le pays.

“Je me sens impuissant … parce que les gens ne nous ont pas donné le pouvoir, du moins avec plus de chiffres dans l’opposition, donc nous aurions pu mener un combat plus important et au moins essayer de mettre fin à cette misère, qui est à la porte de chaque foyer”, il a dit.

Mais il est toujours «tranquillement convaincu que, à mesure que ce processus évolue, la raison prévaudra. Et grâce à un nouveau mandat, nous serons en mesure de répondre aux aspirations du peuple de notre pays.

Krutika Pathi, L’Associated Press