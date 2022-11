L’interview de l’ambassadeur de la Coupe du monde du Qatar interrompue après qu’il a déclaré que l’homosexualité est “un dommage dans l’esprit”

Un responsable de la Coupe du monde dans le pays hôte du Qatar a suscité des critiques après avoir déclaré que l’homosexualité est “un dommage dans l’esprit” et que les visiteurs gays de son pays doivent “accepter” les règles du pays musulman.

“Ils doivent accepter nos règles ici”, a déclaré l’ambassadeur qatari de la Coupe du monde Khalid Salman lors d’une interview avec la chaîne de télévision allemande ZDF cette semaine.

“(L’homosexualité) est haram. Vous savez ce que signifie haram (interdit) ?”, a poursuivi Salman. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était haram, Salman a répondu: “Je ne suis pas un musulman strict mais pourquoi est-ce haram? Parce que c’est dommage pour l’esprit.”

“Pendant la Coupe du monde, beaucoup de choses viendront ici dans le pays. Parlons des homosexuels”, a ajouté Salman dans l’interview. “Le plus important, c’est que tout le monde acceptera de venir ici. Mais ils devront accepter nos règles.”

L’interview a été écourtée par un responsable des médias du comité d’organisation de la Coupe du monde après que Salman a exprimé son point de vue sur les homosexuels, a rapporté ZDF.

Le ministre allemand de l’Intérieur a condamné les propos de Salman.

“Bien sûr, de tels commentaires sont terribles, et c’est la raison pour laquelle nous travaillons à améliorer les choses au Qatar, espérons-le”, a déclaré Nancy Faeser mardi.

Environ 1,2 million de visiteurs internationaux devraient se rendre au Qatar plus tard ce mois-ci pour le tournoi de la Coupe du monde et les critiques ont s’inquiète constamment sur les violations des droits de l’homme dans la nation riche en pétrole, en particulier envers les gays et les lesbiennes.

L’homosexualité a été criminalisée par le gouvernement islamiste du pays et l’article 258 du code juridique du Qatar impose une peine de prison de sept ans pour les relations homosexuelles impliquant une copulation. Les individus peuvent être emprisonnés pour « avoir incité, incité ou séduit un homme de quelque manière que ce soit à commettre une sodomie ».

Faeser a déclaré que le Premier ministre du Qatar lui avait assuré la semaine dernière que les supporters avaient une “garantie de sécurité”, quels que soient “d’où ils viennent, qui ils aiment et en quoi ils croient”.

Le Qatar a publiquement repoussé les critiques de la communauté internationale concernant son traitement des droits humains des homosexuels et des travailleurs migrants.

Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’émir au pouvoir du pays, a déclaré le mois dernier que le Qatar “a été soumis à une campagne sans précédent à laquelle aucun pays hôte n’a jamais été confronté”.

“La campagne a tendance à se poursuivre et à s’étendre pour inclure des fabrications et des doubles standards qui étaient si féroces qu’elle a malheureusement incité de nombreuses personnes à s’interroger sur les véritables raisons et motifs”, a-t-il déclaré.

La Fédération internationale de football association (FIFA) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

