L’interview de Kelsey Harris dit que Tory Lanez a tiré sur l’étalon Megan Thee

Ne laissez pas Kelsey Harris’ Confessions confuses de la salle d’audience vous tromper dans le Tory Lanez essai.

Après des jours de réponses évasives et d’amnésie à la barre des témoins, l’accusation a rafraîchi la mémoire de Harris avec ses propres mots. TMZ rapporte vendredi que le juge a autorisé le jury à entendre l’interview complète de 88 minutes de Harris, où elle s’est clairement souvenue de la fusillade de Tory Megan toi étalon.

Tu te souviens maintenant, Kelsey ? L’ancien meilleur ami de Megan était un témoin clé qui a menacé de tout raconter cette nuit-là. Cependant, elle a soit contredit ses déclarations passées, soit dit qu’elle ne se souvenait pas quand elle avait pris la parole. Elle a également plaidé la cinquième malgré les rappels répétés qu’elle avait déjà immunité sécurisée pour tout ce dont elle a témoigné.

Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de Tory a tellement insisté que le procureur a forcé l’entretien détaillé de Kelsey que le juge a autorisé le jury à l’entendre dans son intégralité. Avant cela, l’accusation ne pouvait diffuser que des extraits spécifiques de l’enregistrement du 14 septembre 2022 pour rappeler à Kelsey ce qu’elle avait déclaré précédemment.

Dans le Enregistrement de septembre, Kelsey a rappelé que Tory avait provoqué un conflit entre les deux amis avant de se disputer avec Megan. Ils quittaient ensemble la maison de Kylie Jenner dans un SUV aux premières heures du 12 juillet 2020. Elle a dit qu’il avait appelé Megan “salopes” et “h*es” et que Tory l’avait également menacée lorsqu’elle est intervenue.

“J’étais comme, ‘D’accord, si vous me tirez dessus, je suppose qu’il est temps pour moi d’y aller. Si vous me tirez dessus, sachez simplement que j’ai des gens qui rouleront derrière moi, mon soutien », a-t-elle répondu, selon l’interview

Comme les procureurs l’ont mentionné lors des déclarations liminaires, l’enregistrement indique que l’argument s’est intensifié lorsque Megan a traîné Tory en tant que rappeur. Le lauréat d’un Grammy aurait déclaré que le remix avec Jack Harlow maintenait sa carrière sous assistance respiratoire. Kelsey a déclaré que Tory avait demandé à son chauffeur de s’arrêter et avait expulsé les deux femmes de la voiture.

«Je sors de mon côté et à peine le savez-vous, vous commencez à entendre des coups de feu. J’ai levé les yeux vers le deuxième ou le troisième coup de feu. Vous voyez Tory, il est maintenant sur le siège avant. Je suppose qu’il a dû sauter dans une transition en douceur, et il se penche sur la porte », a déclaré Kelsey.

Cette nuit-là, Kelsey a envoyé un SMS à la sécurité de Megan disant: «911. Tory a tiré sur Meg. L’enregistrement reflétait clairement Kelsey faisant du bénévolat les mêmes détails qu’elle prétendait oublier quelques mois plus tard devant le tribunal. Le jury pouvait l’entendre décrire de manière vivante les événements avec peu de commentaires ou de questions de la part de quiconque.

Kelsey a décrit avoir couru pour aider Megan lorsqu’elle l’a vue saigner. Puis elle a dit qu’elle craignait pour sa vie lorsque Tory a commencé à l’agresser.

“Mon adrénaline était si élevée. Je ne sais pas s’il me frappait d’abord en me giflant, c’était juste une altercation physique », se souvient Kelsey à propos de son intervention pour protéger Megan de Tory en « mode défense ».

Lorsque l’agent de sécurité de Tory a éloigné Kelsey, elle a sauté sur le siège du conducteur et a “poussé” le SUV vers l’avant pour les distraire de Megan.

“Ça a marché. Il a fait exactement ce que je voulais. Cela a éloigné Tory de Megan. … Il est arrivé très vite vers moi et a commencé à me tirer par les cheveux. Il me tirait par les cheveux très fort », a-t-elle déclaré.

Kelsey a ensuite envoyé des SMS à Meg cette nuit-là pour lui dire qu’elle avait besoin de soins médicaux pour ses blessures causées par l’attaque.

« Dois-je passer un scanner aux urgences ? Ma poitrine me fait mal… Mon côté gauche, mon dos et mon cou me font mal, mais c’est à cause des combats et du fait qu’il m’a traîné hors de la voiture par les cheveux », a écrit Kelsey dans un texto.