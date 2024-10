L’interview de Harris avec Fox News montre un changement de stratégie pour les démocrates disposant d’un réseau

NEW YORK– NEW YORK (AP) — Kamala Harris » L’entretien avec Bret Baier de Fox News Channel mercredi est la dernière indication que les démocrates pendant cette campagne sont de plus en plus disposés à s’engager dans un réseau bien fourni en partisans de l’opposant Donald Trump.

Depuis la convention du parti en août, environ deux fois plus de démocrates ont été sur Fox qu’au cours de la même période de la campagne du président Joe Biden en 2020, qui elle-même était plus souvent que lorsque Hillary Clinton était candidate en 2016, selon le réseau.

La question de savoir s’il faut ignorer Fox ou saisir les opportunités de changer les points de vue de certains membres du public est depuis longtemps un sujet de débat interne parmi les démocrates. Biden n’a pas fait d’apparition spécifique à Fox pendant sa campagne. Clinton a fait une apparition lors de sa campagne primaire et une autre au milieu de l’été 2016.

« Le vice-président, le gouverneur Walz et notre campagne estiment qu’il est important de parler à tous les Américains, quel que soit l’endroit où ils obtiennent leurs informations ou leurs divertissements, afin qu’ils puissent entendre directement de nous – et non à travers un filtre – qui est la vice-présidente Harris, ce qu’elle est. représente et ce pour quoi elle se présente », a déclaré Ian Sams, porte-parole de la campagne Harris.

Devinez qui l’a remarqué ?

Trump a grogne sur ses réseaux sociaux nourrir cette semaine à propos de Sams, qui a été interviewé mercredi sur Fox par Dana Perino, mardi par Martha MacCallum et lundi par Neil Cavuto. Trump a déclaré que Sams « possède pratiquement le réseau ».

« Cela ne vaut pas la peine de faire des interviews sur Fox parce que tout cela se résume à RIEN », a-t-il écrit sur Truth Social. « Fox News s’est totalement égaré. »

Trump est apparu mercredi sur Fox, quelques heures avant Harris, lors d’une réunion publique préenregistrée mettant en vedette des électrices et animée par Harris Faulkner.

Le colistier de Harris, Tim Walz, est apparu deux semaines de suite sur « Fox News Sunday », qui est diffusé à la fois sur les ondes et sur le câble. L’animatrice Shannon Bream a déclaré qu’elle était « un peu surprise » lorsque la campagne démocrate l’a contacté avant sa comparution dimanche dernier.

« Je pense que les gens sont encore indécis », a répondu Walz. «Je t’apprécie. Vous posez de bonnes et difficiles questions et vos téléspectateurs ont la chance d’entendre.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, était en quelque sorte un « chuchoteur de Fox » plus tôt dans la campagne, semblant aimer mélanger les choses avec les présentateurs du réseau au point où il a ouvert son discours à la convention démocrate en disant : « Je m’appelle Pete Buttigieg et vous pourriez me reconnaître. de Fox News.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro et les représentants Jared Moskowitz de Floride et Ro Khanna de Californie font partie des autres démocrates qui ont fait plusieurs apparitions.

Les photos des invités de Fox se limitent en grande partie à la journée et, comme l’émission de Bream, aux heures de week-end. Les démocrates sont rarement vus dans les émissions diffusées aux heures de grande écoute par Laura Ingraham, Jesse Watters, Sean Hannity et Greg Gutfeld.

Même si cela n’a généralement pas de sens pour un démocrate de rejoindre un réseau pleinement engagé dans sa défaite, cela constitue une exception, a déclaré Dan Pfeiffer, co-animateur de « Pod Save America » et ancien assistant du président Barack Obama. « Un démocrate qui pénètre en territoire ennemi est un excellent moyen d’attirer l’attention, et les républicains modérés et les indépendants de tendance républicaine sont une cible privilégiée de sa campagne », a-t-il déclaré.

Fox affirme également qu’elle compte plus de téléspectateurs indépendants et démocrates que la plupart des gens ne le pensent. Sa taille d’audience à elle seule le rend difficile à ignorer : la part de Fox dans l’audience des informations par câble est supérieure à celle de CNN et MSNBC réunies dans tous les États clés, à l’exception du Nevada.

Baier anime une heure d’information à 18 heures sur Fox et, avec MacCallum, co-anime généralement la plupart des grands événements d’actualité de Fox. « Je m’attendrais à ce que vous obteniez à peu près avec Baier : des questions fortes et difficiles avec un suivi agressif. En un mot : équitable », a écrit Tom Jones mercredi dans le bulletin d’information journalistique du Poynter Institute.

Mais Baier est également très conscient de l’audience de la chaîne, parfois à son détriment. Des documents judiciaires dans un procès contre Fox News pour avoir diffusé de fausses histoires sur une entreprise de technologie électorale après les élections de 2020 révélé que Baier a demandé en privé que l’appel controversé – et finalement correct – de Fox à la victoire de Biden en Arizona soit annulé.

Atout dit sur Truth Social qu’il aurait préféré qu’un journaliste plus percutant dirige l’interview de Harris, affirmant que Baier « est souvent très indulgent avec ceux de la gauche du « circuit des cocktails ».

Dans les jours précédant son entretien avec Harris, Baier s’est tourné vers les réseaux sociaux pour apaiser les soupçons exprimés par certains téléspectateurs de Fox sur l’interview.

« Sans doute a-t-elle déjà la liste des questions. Je ne lui fais pas confiance », a écrit un utilisateur sur X, que Baier a retweeté avec une réponse : « Personne n’a de questions. Sauf moi.

À ceux qui soupçonnaient que l’interview pourrait être modifiée, il a insisté sur le fait qu’elle serait enregistrée à 17 h 30, heure de l’Est – l’heure donnée par la campagne Harris pour l’interview – et diffusée dans son intégralité dans son émission peu de temps après.

___

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le à http://x.com/dbauder.